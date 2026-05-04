Cristian Săpunaru, dur cu Rapid după 1-2 cu CFR Cluj: „Nimic!”

Rapid a suferit un nou eșec în play-off-ul Superligii, 1-2 pe teren propriu contra lui CFR Cluj. După o primă repriză dezamăgitoare, în care au primit două goluri, giuleștenii au arătat mult mai bine după pauză și au redus din diferență prin Olimpiu Moruțan, însă egalarea nu a sosit și situația din clasament rămâne una complicată. Fostul fundaș al Rapidului, Cristian Săpunaru (42 de ani), a reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Cristian Săpunaru după Rapid – CFR Cluj 1-2

Cristian Săpunaru a apreciat prestația Rapidului din repriza secundă. „Consider că Rapid putea să egaleze. Chiar putea să și câștige. Au încercat… Rămân la părerea că o să conteze foarte mult meciurile astea pierdute. Șanse reale pentru baraj mai au, da, pentru locul trei nu cred că mai sunt șanse.

Pentru Rapid urmează trei meciuri foarte grele. În prima repriză nu a funcționat nimic. A avut o singură centrare, prin Onea, dar Christensen nu este un marcator, este un număr 8. Moruțan a încercat să lumineze jocul. Mi-a plăcut Rapidul în a doua repriză”, a declarat fostul internațional român, în direct la , după .

Ce urmează pentru Rapid după înfrângerea cu CFR Cluj

Rapid a rămas cu 32 de puncte în clasament după eșecul suferit contra lui CFR Cluj, iar singurul obiectiv rămas pentru giuleșteni este poziția a 4-a în clasament, care ar duce la barajul pentru Conference League, unde, cel mai probabil, echipa lui Costel Gâlcă ar urma să o întâlnească pe FCSB, cu mențiunea că FC Botoșani sau Csikszereda păstrează la rândul lor șanse.

Diferența până la ocupanta locului 4, Dinamo, este de doar 2 puncte, însă programul Rapidului până la finalul play-off-ului este unul foarte dificil, deoarece giuleștenii vor întâlni principalele favorite la titlu. În următoarea rundă, echipa pregătită de Costel Gâlcă va evolua pe terenul Universității Cluj, iar apoi urmează un alt meci în deplasare, contra lui FC Argeș. În ultima etapă, Rapid va primi vizita .