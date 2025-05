Cristian Săpunaru se retrage din fotbal la 41 de ani. Cum arată Top 10 al celor mai longevivi jucători din Superliga României

Superliga României se pregătește să-și ia rămas bun de la două nume importante ale ultimelor decenii. Veteranii și și-au anunțat retragerea din activitate la finalul acestui sezon.

Cristi Săpunaru se retrage din fotbal la 41 de ani

Luni, 19 mai, în meciul cu CFR Cluj, Cristian Săpunaru va juca ultimul său meci oficial, după 23 de ani de carieră la seniori. Căpitanul Rapidului se va retrage la vârsta de 41 de ani, 1 lună și 14 zile, ceea ce îl va plasa pe locul 2 în topul all-time al celor mai vârstnici fotbaliști retrași după un meci în Superliga.

Săpunaru este devansat doar de legendarul portar Bogdan Stelea, care s-a retras la 41 de ani, 6 luni și 5 zile, după ce a evoluat pentru ultima oară pe 10 iunie 2009, în victoria lui FC Brașov cu 1-0 împotriva lui FC Timișoara.

Stoperul a jucat foarte puțin în acest sezon din cauza unor . Cristi Săpunaru, fără meci jucat în play-off, a bifat ultima apariție stagională în partida Rapid – Hermannstadat (1-0), disputat pe 4 noiembrie 2024, când a fost înlocuit la pauză cu internaționalul de tineret Cristian Ignat.

2 este numărul trofeelor câștigate de Cristian Săpunaru la Rapid: Cupa României (2006-2007) și Supercupa României (2007-2008)

Săpunaru rămâne director sportiv la Rapid

Înaintea ultimul său meci ca fotbalist, Cristi Săpunaru a transmis un mesaj emoționant fanilor Rapidului:

”Eram doar un copil când am călcat în tribunele Giuleștiului pentru prima oară și m-am îndrăgostit de această echipă. În 2006, după ani la rând în care am visat să îmbrac tricoul Rapidului, visul a devenit realitate și am ajuns să îmbrac tricoul Rapidului pentru prima oară.

În toți acești ani în care am purtat tricoul Rapidului a fost o onoare pentru mine și cred că din dragoste pentru acest club aș fi fost în stare să fac orice.

Am avut norocul să joc în campionate destul de puternice, să fiu jucătorul echipei naționale, să fiu căpitan, dar toate au final. Meciul cu CFR Cluj va fi ultimul meu ca și jucător al Rapidului pe Giulești. Este un meci greu pentru mine, dar nu o să îl consider ca un adio, ci ca un nou început.

Vă rog să rămâneți aceiași suporteri ai Rapidului cum ați fost întotdeauna. Hai, Rapid”, a fost mesajul lui Cristi Săpunaru, care va rămâne în cadrul clubului ca .

Răzvan Patriche, liderul lui Dinamo, încheie cariera la 39 de ani. Urcă pe locul 11 în topul veteranilor

, la vârsta de 39 de ani și 17 zile. Dacă va evolua și în ultima etapă, pe 24 mai, cu Universitatea Craiova, căpitanul lui Dinamo va ajunge la 39 de ani și 25 de zile.

Fundașul central l-a depășit pe Gabriel Tamaș (38 ani, 11 luni) și a urcat pe locul 11 în ierahia veteranilor. Răzvan Patriche a venit la Dinamo în ianuarie 2022, de la Academica Clinceni. El a jucat 96 de meciuri în tricoul alb-roșu, 24 în Liga 2. Ultima apariție a lui Răzvan Patriche în echipă a fost consemnată în meciul , disputat pe 30 martie 2025, în etapa 2 din play-off.

Top 10 cei mai vârstnici jucători din Superliga României

Bogdan Stelea (portar/retras) – 41 ani, 6 luni, 5 zile

Ultimul meci: FC Brașov – FC Timișoara 1-0, 10 iunie 2009 Cristian Săpunaru (fundaș central) – 41 ani, 1 lună, 14 zile

Ultimul meci: FC Rapid 1923 – CFR Cluj, 19 mai 2025 (programat) Ovidiu Hoban (mijlocaș/retras) – 40 ani, 2 luni, 14 zile

Ultimul meci: CFR Cluj – FC Universitatea Cluj 4-0, 13 martie 2023 Costel Câmpeanu (portar/retras) – 40 ani, 14 zile

Ultimul meci: Gloria Bistrița – Sportul Studențesc 0-5, 28 mai 2005 Viorel Ion (atacant/retras) – 39 ani, 9 luni, 1 zi

Ultimul meci: Ceahlăul Piatra Neamț – Gloria Buzău 4-0, 3 august 2007 Răzvan Dalbea (mijlocaș/retras) – 39 ani, 6 luni, 4 zile

Ultimul meci: Politehnica Iași – Hermannstadt 0-1, 12 aprilie 2021 Dorinel Munteanu (mijlocaș/retras) – 39 ani, 5 luni, 6 zile

Ultimul meci: Rapid – FC Vaslui 2-1, 1 decembrie 2007 Damian Militaru (mijlocaș/retras) – 39 ani, 5 luni, 4 zile

Ultimul meci: Jiul Petroșani – Steaua 0-2, 23 mai 2007 Gabriel Rotaru (portar/retras) – 39 ani, 4 luni, 7 zile

Ultimul meci: Gaz Metan Mediaș – Unirea Alba Iulia 5-0, 15 mai 2010 Ciprian Deac (extremă/activ) – 39 ani, 2 luni, 22 zile

Ultimul meci: Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-2, 10 mai 2025

Un caz legendar: Mircea Lucescu, cel mai vârstnic jucător din istoria Diviziei A

Deși nu apare în acest clasament al veteranilor, Mircea Lucescu (79 de ani) rămâne un caz aparte în istoria fotbalului românesc. Pe 16 mai 1990, actualul selecționer al României a intrat pe teren pentru Dinamo la vârsta de 44 ani, 9 luni și 18 zile, într-un meci de campionat, cu Sportul Studențesc.

A fost o decizie strategică, prin care ”Il Luce”, care era la începutul carierei de antrenor, a reușit să fenteze o suspendare dictată de FRF. Pentru a fi lângă echipă, Mircea Lucescu și-a reactivat legitimația de jucător și s-a trecut ca rezervă pe foaia de joc.

El a intrat pe teren în minutul 76, în locul lui Ionel Augustin, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a evoluat în prima ligă românească. La finalul acelui sezon, Dinamo a devenit campioană, cu un punct mai mult decât rivala Steaua.

”Luni dimineața m-am dus la centrul de medicină sportivă, am trecut toate testele, aveam 45 de ani. Mi-au dat drept de joc, m-am dus la Federație, mi-am făcut carnet nou de jucător și m-am prezentat la meci.

Nu voiau să mă lase și le-am arătat că sunt jucător. Jucam cu Sportul, o echipă foarte bună. Am făcut 1-1. Am intrat în ultimele 20 de minute. Echipa cedase și mi-am dat seama că de pe margine nu mai pot să fac nimic”, a declarat Mircea Lucescu la .