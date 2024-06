Cristian Seidler, candidat la șefia USR: ”Opţiunea a fost mereu la Nicuşor Dan, dacă vrea să se întoarcă în partid”

Cristian Seidler, candidat la şefia USR, a declarat, luni, că ”opţiunea a fost mereu la Nicuşor Dan, dacă vrea să se întoarcă în partid” şi că primarul general al Capitalei .

”Opţiunea a fost mereu la Nicuşor Dan, dacă vrea să se întoarcă în partid”

Întrebat dacă şi dacă acesta ar putea fi un posibil candidat la prezidenţiale, Seidler a răspuns: ”Nu s-a pus niciodată problema altfel. Opţiunea a fost mereu la Nicuşor Dan, dacă vrea să se întoarcă la USR”.

Mai mult, candidatul la șefia USR a subliniat că Nicușor Dan însuși a exclus varianta de a intra în cursa pentru Cotroceni.

”Va începe un nou mandat în fruntea Capitalei şi a spus foarte clar că îşi doreşte al treilea şi eventual după aceea se gândeşte la altceva dar nu până atunci”, a declarat Cristian Seidler în cadrul emisiunii România Politică de la Prima News.

Totodată, Seidler a spus că el nu a închis discuțiile cu primarul Capitalei despre întoarcere a acestuia în USR sau o posibilă candidatură la președinția României.

”Eu nu trebuie să deschid discuţii cu Nicuşor Dan, pentru că nu le-am închis niciodată”, a mai candidatul la conducerea USR.

În plus, deputatul USR a ținut să precizeze că are un ”canal de comunicare permanent cu Nicuşor Dan, din momentul în care am intrat în partid, în 2016”.

Cât despre o colaborare cu REPER şi o revenire a liderilor acestui partid în USR, Cristian Seidler a afirmat că a avut mai multe discuţii cu aceştia.

”Nu trebuie să fie o ofertă a preşedintelui partidului ci a partidului, agreat cu filialele. Mai avem să încheiem acest Congres.

Eu am discutat cu conducerea REPER şi există deschidere în a intra într-o formă de dialog”, a conchis candidatul la președinția USR.