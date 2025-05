„George Simion, preşedinte? În prima zi se ocupă de Gigi Becali, în a doua de Călin Georgescu!” Avertisment fără precedent pentru patronul FCSB lansat în direct

Cu doar câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, George Simion este subiectul principal de discuție, iar Cristian Sima s-a catalogat drept un frustrat care „se va ocupa” de foarte multe persoane, printre care și de Gigi Becali.

Cristian Sima, ipoteză şocantă pentru Gigi Becali dacă George Simion ajunge preşedinte

Emisiunea Testul Puterii cu Denise Rifai, ce poate fi vizionată atât pe , cât și pe Facebook, l-a avut ca invitat pe afaceristul Cristian Sima. Acesta a fost întrebat de realizatoarea Denise Rifai . Brokerul nu s-a ferit să spună că, așa cum a declarat că „se va ocupa” de toți cei care nu îl votează, așa se va ocupa și de Gigi Becali, care l-a susținut în primul tur de alegeri, dar și de Călin Georgescu, în numele căruia și candidează.

„Mic dictator, nemic dictator, nu stau acum să mă pronunț, dar eu vă spun că așa va fi. Pentru că omul când e frustrat și are de plătit niște polițe, asta va face. Și așa va face. Așa, în prima zi se ocupă de Gigi Becali, în a doua zi se ocupă de Călin Georgescu”, a afirmat Sima.

Denise Rifai a continuat: „Și Gigi Becali e conștient că se ocupă de el în a doua zi?”, primind rapid răspunsul de la afacerist: „Nu cred. Dar multe polițe are de plătit. Tot felul de polițe. Tot felul de polițe pe care le are de plătit și le-a strâns. Gândiți-vă cu omul ăsta de ani de zile, e mișto în Parlament, mișto tuturor. Cum a ajuns președinte pe votul antisistem, că de fapt l-au votat pe Georgescu și uite, s-a ajuns. Și ce am făcut anulând alegerile? În loc de Călin Georgescu cu 22%, avem Simion cu patruzeci. E bine? Nu știu dacă e bine. Nu cred că e bine. Și cred că asta e o problemă”.

Cine va mai avea de suferit dacă liderul AUR ajunge președinte

Doctorul în matematică a mai spus că , ci și clasa politică. Mai mult, Cristian Sima nu s-a ferit să îl numească atât pe George Simion, cât și pe Marcel Ciolacu și chiar și pe Donald Trump, frustrați.

„Problema trebuia să apară în noiembrie, când actuala clasă politică trebuia să-și dea seama că trebuie să spună la revedere. Și actuala clasă politică va avea și ea de suferit. Că toți ăstia care sunt anti-sistem, cum nu o să poată să le dea nici rate mai mici la băni, nici euro mai mic, nici bunăstare, o să le dea sânge. Că la popor ce-i dai? Circ. Pâine nu prea ai, așa că îi dai circ și sânge. O să îi bage la pușcărie mult mai repede decât Nicușor pe toți ăștia de la PSD, Pnl, CARE AU CONDUS ȚARA.

Nu e controlabil, e frustrat, ca și ei. Măcar Nicușor, n-o fi el priceput, n-o fi poate bun de președinte, dar n-are frustrări d-astea. Ăla a realizat ceva în viață. E știu, că am fost la olimpiadă internațională de matematică. Să ajungi acolo, sunt opt inși din toată țara. Deci e greu. Deci ai făcut ceva, ai realizat ceva în viață. Nu mai ai frustrări. Frustrări ai când nu ai făcut nimic în viață. Frustrat est când ai fost ca Ciolacu, n-ai făcut Bacalaureatul, n-ai făcut nici covrigăria să meargă, nimic.

Când ai fost ca Simion, n-ai avut nicio muncă, nimic, atunci ai frustrări. Toți care au reușit ceva în viață…Și Trump e frustrat. Că nu i-au mers afacerile și era dator vândut, că nu i-au mers în Atlantic City. Și din frustrările astea vin tot felul de răzbunări. Și noi votăm cu ură mâine. Și unii și alții. Atât timp cât vor spune ceilalți că noi suntem proști și ei sunt buni, nu mai unim țara asta. Țara asta care are ca sport național datul la gioale, pe șest, dacă se poate, să nu ne vadă nimeni”, a mai declarat Sima la Testul Puterii cu Denise Rifai, în exclusivitate pe FANATIK.ro.