Cristian Țânțăreanu, internat de urgență: “Aș filma muribunzii nevaccinați și pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie”

Cristian Țânțăreanu a fost în gherele virusului care a dat planeta peste cap și care a ucis milioane de oameni. FANATIK a aflat că milionarul din Corbeanca a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19 și a fost internat de urgență, după ce a ajuns în situația în care abia mai respira.

Omul de afaceri a fost spitalizat la Matei Balș și, după o săptămână în care a primit tratament și îngrijire medicală, s-a întors acasă, acolo unde a continuat tratamentul.

Cristian Țânțăreanu: “E crimă ce se întâmplă. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți”

“Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat în spital două săptămâni, tot cu Covidul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile au venit acasă. Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă. Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire! Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La Matei Balș am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști.”, a declarat Cristian Țânțăreanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cristian Țânțăreanu a fost printre primii români care s-au vaccinat și mărturisește că merge pe mâna științei, medicinei și a progresului. Milionarul este revoltat și se declară scandalizat de modul în care a fost gestionată campania de vaccinare și crede că oamenii, în România, pot fi convinși să se vaccineze doar atunci când văd moartea cu ochii.

Țânțăreanu spune că nu s-a îndoit nicio clipă de existența și pericolul virusului SARS-CoV-2 și are un mesaj dur pentru cei care refuză imunizarea prin vaccinare, pe care îi consideră “criminali”.

“Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient. Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă!

Eu, în primul rând, pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. Există legea acum, nu știu cum se cheamă, au dat-o ei mai demult. A doua treabă… ca să îi conving, ăia care spun ‘nu’ și ajungeau la spital și mureu mă duceam și îi filmam pe toți muribunzii nevaccinați când își dau obștescul sfârșit. Îi dădeam la televizor, iar la înmormântare mă duceam și spuneam: ‘Mă, criminalule, tu ai omorât-o pe mă-ta, l-ai omorât pe tac-tu, mâncând rahat. Nu da ochii peste cap, că tu i-ai omorât!’

Cu o treabă d-asta, cu ei filmați murind și cu forța legii… A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5,6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă alta meserie.”, ne-a

Investiție de peste 12 milioane de euro în pandemie: “Când o să fie valul 5, punem în funcțiune complexul”

Chiar dacă s-a luptat cu probleme grave de sănătate, Cristian Țânțăreanu nu și-a lăsat baltă afacerile și ne-a spus că lucrările complexului de milioane de euro pe care îl construiește în Paradisul Verde continuă, iar, în primăvară, ar urma ca acesta să fie inaugurat.

“În primăvară, când o să fie valul 5, atunci îl punem în funcțiune. Ne propunem să meargă foarte bine, să îl umplem. A fost o glumă toată treaba, nu o să se numească Pandemia.

E un complex foarte mare, în care încap mii de oameni și este pentru evenimente, pentru conferințe, pentru spectacole, concerte și așa mai departe. Eu am glumit atunci cu numele, dar da, este un complex de evenimente.”, ne-a declarat Cristian Țânțăreanu, recunoscând că a fost

“Aici e treaba. Asta e șmecheria, fac reclamă fără să dau vreun leu. Nu am plătiti niciodată pentru vreo reclamă”, a conchis Țânțăreanu.