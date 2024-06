Cristian Tudor Popescu a luat foc în ziua alegerilor! Mesaj dur la adresa românilor ”analfabeți”

Gazetarul a mărturisit că votează la aceeași secție de votare de zeci de ani, însă pentru prima dată a văzut la coadă zeci de oameni, semn că oamenii sunt interesați de soarta acestui sector din Capitală. Cristian Tudor Popescu e convins că ”nu are cum să iasă rău”, adică va câștiga cine își dorește, dacă prezența la vot va fi ridicată.

Cristian Tudor Popescu a luat foc în ziua alegerilor! Mesaj dur al gazetarului

”O victorie! N-am văzut parcă niciodată atâta lume în secția din sectorul 1 al Capitalei unde votez de decenii. Așteptând calmi, răbdători, să ajungă la cabine.



Cred că asta este deja o victorie. Cum ziceam, dacă vin destui alegători, nu are cum să iasă rău”, a scris jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul i-a ironizat în termeni duri pe acei români care s-au plâns că e destul de complicat să votezi pe 9 iunie, pentru că există mai multe buletine de vot, care ar trebui introduse în 5 ”găuri”.

alegerea componenței Consiliului Local, alegerea președintelui CJ, alegerea componenței CJ și alegerile europarlamentare. Așadar, o mică bătaie de cap pentru românii care merg la vot, dar nimic imposibil.

”Cât privește dificultatea de a pune ștampila de 5 ori pe 5 buletine de vot, introduse apoi în 5 găuri, după cum e scris mare pe fiecare urnă, tot așa cum scrie pe tomberoane, Metal, Sticlă, Hârtie, Plastic, numai dacă ești analfabet ai probleme. Apropo, analfabeții au și ei drept de vot, nu?”, a completat Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

O parte dintre internauți i-au dat dreptate lui Cristian Popescu. ”Am stat 25 de minute la secția de votare până am intrat. Niciodată nu am stat așa de mult timp ca astăzi!”, a scris un bărbat. ”Corect, au și analfabeții drept de vot, tragic este că unii dintre ei ajung în funcții publice”, a scris un alt urmăritor al lui CTP.

Prezența la vot la ora 17:00 este mult sub așteptări, în special în București

Conform datelor oficiale prezentate de ROAEP.ro, până la ora 17:00 votaseră în România 35,36% din oameni, mai exact 6,2 milioane de votanți din totalul celor 18 milioane înscriși pe listele permanente. Rămâne de văzut dacă până la finele zilei cifrele vor fi îmbunătățite.

Momentan, din totalul celor 6,3 milioane de români care au votat, 3,018.621 au votat în mediul urban și 3.384.811 au votat în mediul rural. Paradoxal, chiar dacă jurnalistul Cristian Tudor Popescu este impresionat de cozile de la secțiile de votare, Bucureștiul are cea mai scăzută prezență la vot din toată țara, mai exact 27.03%. Doar în Vaslui și Galați mai există o astfel de prezență scăzută.

La pol opus, locuitorii din Olt, Sălaj și Giurgiu se laudă cu cel mai mare număr de votanți care s-au prezentat la urne. Mai exact, în Olt au votat 42,65% din oameni, în Sălaj 42,43% și în Giurgiu 42,21%. Specialiștii estimau că de această dată se vor prezenta la vot mult mai mulți români decât e situația prezentată, însă aceștia mai au aproape 5 ore pentru a vota.