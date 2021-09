Cristian Tudor Popescu, analiză caracteristică: “A fost bătălia de cine îi ia ‘gîțul’ lui Cîțu”. Ce spune despre criza politică

, îndemnând toți parlamentarii să o susțină pentru a-l demite pe actualul premier.

în momentul în care a decis demiterea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției.

CTP, analiză caracteristică: “S-au bătut pe cine îi ia ‘gîțul’ lui Cîțu”

Cristian Tudor Popescu: “USR PLUS îi validează în clipa de față pe cei de la AUR.”

Claudiu Pândaru: “Foarte mulți vor spune că pentru USR este o bătălie cu domnul Cîțu.”

Cristian Tudor Popescu: “Bineînțeles, dar asta e problema lor, eu vorbesc de România. Am voie să mă gândesc la așa ceva? Acest partid care reprezintă un pericol pentru această țară, AUR, și care are un procentaj important în Parlament, va crește în urma acestei cuplări cu USR PLUS. USR PLUS nu câștigă nimic, nici nu cred că pierde, dar AUR câștigă cu siguranță.

Cei de la AUR și-au luat remorcă USR și PSD. Dacă vreți să votați, noi suntem cei care dăm jos Guvernul, a fost bătălia de cine îi ia ‘gîțul’ lui Cîțu, îi interesează cine capitalizează în urma decapitării lui Cîțu și momentan cei de la AUR sunt cei care fac asta.”

Claudiu Pândaru: “Moțiunea poate să treacă. Dacă va trece înainte de 25 septembrie influențează rezultatul alegerilor din partid?”

Cristian Tudor Popescu: “Nu, pentru că Klaus Iohannis este la mutare, nu știu dacă o să treacă, să vedem. Gândiți-vă că USR și AUR vor vota cu toții, dar e vorba de voturile PSD. Și vin să vă întreb? Ce interes are PSD să toarne voturi la AUR și să facă jocul USR PLUS? Ei nu câștigă nimic, au zis că ei vor depune moțiune când sunt siguri că au șanse.

Competiția între cei doi, Cioloș și Barna, este cel puțin la fel de dură. Raportul dintre Orban și Cîțu este foarte asemănător cu cel dintre Roman și Băsescu în 2000. Băsescu era în spatele lui Petre Roman, foarte ascultător, și îndată ce a pierdut Petre Roman alegerile în 2000, Traian Băsescu a venit în forță peste el.

Între Cioloș și Barna este o tensiune comparabilă, dar nu este la fel de exhibată. Au existat niște scrâșnete, Dacian Cioloș a propus ‘hai să nu mai candidăm noi doi’, domnul Barna nu a fost de acord și se continuă. Cei doi sunt în situația în care trebuie să livreze votanților. Dacă unul dintre ei ar face un pas în spate în lupta cu Cîțu ar fi mort.

În clipa asta e foarte logic că s-a ajuns la această poziție de nenegociere, dar pe 15 septembrie, nu pe 25 au loc alegerile pentru președinția USR PLUS. Și lucrurile vor arăta altfel în negocierea cu PNL după ce USR PLUS va fi condus de un singur om. Cum se schimbă și dincolo după ce domnul Cîțu va deveni președinte PNL, dacă va deveni.

Dacă trece moțiunea acum, mutarea este la domnul Iohannis, care poate să împingă lucrurile până după 25 și după să îl propună din nou pe domnul Cîțu. Ia să vedem? Pică? După 15 și 25 septembrie pică un nou Guvern Cîțu propus de domnul Iohannis?

Să zicem că pică din nou Cîțu, îl propune din nou, pică din nou Cîțu și ce urmează după asta? Alegeri anticipate. E cineva din PNL sau USR PLUS să meargă în alegeri anticipate? În alegeri anticipate vor să meargă PSD și AUR.

Acum că te joci cu guvernarea e una, dar ca să pierzi totul, să te duci din nou în Parlament, să lupți pentru locurile din Parlament, ele sunt acolo…”