Cristian Tudor Popescu, critici pentru Mugur Isărescu și Klaus Iohannis: ”Au făcut dovada unui sentiment numit românește nesimțire”

Declarațiile vin după ce, joi, guvernatorul Băncii Naționale a României i-a îndemnat pe cei care vorbesc despre inflație să fie mai calmi și să bea un ceai de tei, iar președintele a spus că la BNR sunt mai mulți astfel de copaci.

„Nu spui așa ceva decât dacă nu simți, ești nesimțit în raport cu oamenii”

„Teiul lui Isărescu. Poate că din el o să bea niște frunze cetățenii, o să bea niște ceai. Eu n-o să tratez asta cu ironie, cum a făcut Iohannis, care a spus că la BNR sunt tei și de-aia beau ceai mult. Isărescu și Iohannis au făcut dovada unui sentiment numit românește nesimțire”, a spus CTP.

„Domnul Isărescu – fireșre că, în legătură cu ce a spus el, «eu am băut cu dl. Rădulescu» (Eugen, directorul Direcţiei de Stabilitate Financiară din BNR – n.red.), sigur că asta poate însemna să nu răspândim panică în legătură cu inflația, pentru că pe lângă inflația bazală există și inflația psihologică, am văzut ce s-a întâmplat la uleiul de floarea soarelui și la benzină, după ce s-au lansat zvonuri că se scumpesc. Se poate interpreta că dl. Isărescu a vrut să oprească asta, dar n-o faci cu astfel de cuvinte, la vârsta pe care o ai, după 30 de ani în fruntea BNR, nu spui așa ceva decât dacă nu simți, ești nesimțit în raport cu oamenii, ești nepăsător”, a explicat jurnalistul

„Nu spui pentru că există oameni aflați la limita subzistenței din pricina prețurilor, nu mai au bani de hrana zilnică, nu-și pot plăti facturile, oamenii ăștia vor înțelege că le spui să bea ceai în loc să mănânce pâine. Asta îmi scriu cititorii pe Facebook, să-l întreb dacă ceaiul de tei e mai bun decât coada șoricelului sau dacă putem bea cei de tei, dacă acesta are efect la oricine sau numai la BNR. Era greu de prevăzut ce-ai să stârnești cu așa ceva? Era greu să înțelegi că așa se va interpeta?”, s-a întrebat, retoric, Cristian Tudor Popescu.

„Eu n-aș vota , dar atitudinea lui este dezamăgitoare”, a încheiat el analiza episodului cu ceaiul de tei.

„Iohannis ar fi trebuit să se ocupe de coordonarea măsurilor Guvernului cu ale BNR”

„Ăsta e umorul maxim de care poate să dea dovadă , e psibil să fi și râs singur”, a spus CTP, adăugând că președintele „ar fi trebuit să se ocupe de coordonarea măsurilor Guvernului cu ale BNR, pentru că Banca Națională ia măsuri monetare, dar care nu pot acționa decât pe termen scurt spre mediu., nu pot acționa pe termen lung și nu fac nimic contra cauzelor”.

„BNR nu poate decât să acționeze punctual, cum face când se depreciază leul, retrăgând lei din piață. E o metodă ca in Evul Mediu, când venea medicul cu lanțeta și îi lăsa sânge sau îi punea lipitori, cam astea sunt mijloacele pe care le are BNR, ele pot stăvili pe moment inflația, dar dacă Guvernul nu ia măsurile necesare, inflația va reveni cu și mai multă putere”, a mai spus jurnalistul.

El crede că „nu există o conlucrare Guvern-BNR, pentru că actualul guvern e prea mare, adică măreț, cum ne spune dl. Iohannis, aici vine nesimțirea domnului Iohannis, în care ne spune că lumea i-a spus că a greșit când a făcut această coaliție, «iată că nu am greșit!»”.

Iohannis a distrus această coaliție, care funcționa. A distrus opoziția din viața politică românească

„Anul trecut pe vremea asta exista o coaliție destul de omogenă ideologic, de dreapta, să-i zicem, pe care dl. Iohannis o consacrase, prin actul semnat la Cotroceni, condusă de domnul Cîțu, și care funcționa. Domnul Iohannis a distrus această coaliție – care funcționa, nu era o criză atunci – aruncând România, aflată în plină pandemie și creștere a prețurilor – care cresc din luna iunie a anului trecut, când era acea coaliție la guvernare și dl. Iohannis a început s-o distrugă pentru că nu-l mai voia pe dl. Orban.

Nici măcar pe Ciucă nu l-a pus de prima dată – în toată această perioadă România a pierdut, pentru că nu s-a ocupat de pandemie, ci de congres. Și dl. Iohannis ne spune «iată soluția!», ce soluție, asta e poluție. ”, a mai spus jurnalistul.

„A cuplat cele două partide, care se înțeleg acum – fiecare pe felie – destul de ușor, nu sunt semne că vor să se certe, și nu mai există opoziție, nu vorbesc de domnii aceia de la acel partid, iar USR e sfâșiat după ce a făcut dl. Cioloș. Iohannis a făcut această coaliție ca o placă de fontă, care face ce vrea, pentru că nu poți s-o dai jos, asta e marea realizare pe care ne-o aruncă în față dl. Iohannis, cu nesimțire”, a încheiat Cristian Tudor Popescu, prezent la Digi 24.