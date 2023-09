Simona Halep a primit un verdict teribil din partea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului. Dubla campioană de Grand Slam pentru două încălcări separate ale programului anti-doping. la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Cristian Tudor Popescu, verdict sumbru după suspendarea Simonei Halep: „Este terminală pentru cariera ei”

Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru patru ani, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat, dar și pentru nereguli în pașaportul biologic. Pentru că a stat deja un an pe bară, fiind suspendată provizoriu, fostul lider WTA ar urma să revină pe teren pe 6 octombrie 2026.

Dacă verdictul rămâne același după recursul la TAS, Cristian Tudor Popescu vorbește despre încheierea carierei pentru Simona Halep. „Decizia, dacă se menține așa, este terminală pentru carierea Simonei. Nu văd cum ar mai putea relua după trei ani de suspendare.

Și dacă această decizie va fi înjumătățită, tot e rău. Înseamnă că va mai sta încă un an din acest moment. Simona e puternică, aș vedea-o capabilă să revină după un an din acest moment. Dar este greu, o va lua de la zero, va juca în turnee ITF, ar însemna să primească wild card-uri. Decizia este extrem de gravă nu numai ca timp, patru ani, ci și din punct de vedere moral.

Îi se dă maximum de pedeapsă, este găsită vinovată pentru dopaj. Prin acea motivare pe care am văzut-o și eu se înțelege că Simona a făcut asta în mod repetat și premeditat. A fost conștientă implicarea ei în dopaj. Ceea ce eu nu am să cred până mor, dar asta nu ajută la nimic”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la .

Cristian Tudor Popescu dă vina pe apărarea Simonei Halep în cazul de dopaj: „O chestiune catastrofală, bezna minții”

Simona Halep a primit cea mai dură pedeapsă din partea ITIA. Cristian Tudor Popescu consideră că apărarea Simonei Halep a fost „o prostie”. Jurnalistul nu înțelege cum o substanță interzisă de tip roxadustat poate ajunge să contamineze un supliment alimentar.

„Decizia este extrem de dură, nu mă surprinde, având în vedere acumularea de amânări. Mă temeam de această decizie. Apărarea Simonei, așa cum a fost prezentată de avocații ei și de ea, a fost o prostie, nu avea cum să conteze o asemenea așa-zisă apărare.

Am spus lucrul ăsta din prima clipă. Era o chestiune catastrofală, bezna minții. Un supliment alimentar contaminat cu roxadustat. Această substanță rară, care se găsește în spitale în condiții cu totul speciale, cum să contamineze un supliment alimentar, ce este zahăr pudră, este drojdie?

Asta a fost apărarea avocaților. Ei au pus la punct această abordare cu povestea asta în care nu am crezut niciun moment că așa ceva ar putea să o ajute”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

„Pune la îndoială întreaga carieră a Simonei Halep”

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de la US Open 2022, iar românca a fost ștearsă oficială din clasamentul WTA după US Open 2023. Cristian Tudor Popescu nu vrea să creadă că Simona Halep este vinovată și a venit cu argumente personale.

„Eu ce vreți să vă spun? Asta este decizia. Eu nu sunt Ilie Năstase, eu nu mă ridic la nivelul de a spune că dacă Simona era din SUA, pedeapsa ar fi fost mult mai blândă. Nu voi fi niciodată în tabăra acelora care au spus că Simona a fost pedepsită, că România e o țară mică.

Sigur că e grav. Pune la îndoială întreaga carieră a Simonei Halep. Eu nu am cum să contest ce au spus oamenii ăia. Am argumentele mele personale, am văzut-o pe Simona Halep atâția ani, cred că i-am văzut 95% din meciuri jucate în anii ăștia, nu am văzut niciodată recurgând la vreun truc, având o atitudine necinstită pe teren.

Sunt atâtea care recurg la tertipuri. Simona a fost dreaptă în joc fie că a câștigat, fie că a pierdut. Nu cred lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că pot să contest ce scrie acolo, că substanța a fost prezentă de mai multe ori. Nu vreau să cred.

(n.r. e final de carieră?) Da, dacă rămâne doar un an după TAS poate încerca Simona, e puternică, dar dacă rămâne încă trei ani din acest moment nu cred că mai are rost să mai discutăm”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.