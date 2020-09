Cristian Tudor Popescu, dezvăluiri despre Corneliu Vadim Tudor, la 5 ani de la moartea Tribunului

Cristian Tudor Popescu a făcut o scurtă analiză a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în condițiile în care campania electorală s-a terminat.

Gazetarul crede că românii nu sunt suficient de maturi să analizeze un candidat prin prisma faptelor, ci votează extrem de politizat și subiectiv.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu nu a ratat ocazia să-l atace pe președintele SUA Donald Trump, pe care l-a poreclit „Oranjgutan”, dar nici pe Corneliu Vadim Tudor.

Cristian Tudor Popescu îi îndeamnă pe oameni să meargă la vot

Gazetarul le-a transmis oamenilor să meargă la vot pentru că nu au motive reale să se teamă de Covid-19, în condițiile în care au fost deja la mare sau se duc la serviciu zi de zi.

„Mă gândesc dacă-i va speria pe cei care au fost în concedii la mare. În România am văzut cu toții ce a fost acolo, consecințele se văd acum. În rata asta de infectare 1.700 pe zi. O logică simplă ne spune că nu poate fi mai rău la secția de votare decât pe plajă la mare.

Probabil vor fi incidente, să existe unii care nu vor respecta regulile. Acolo vor intra doar 5 persoane în secție. Dacă cineva are febră va fi condus la cabină separată. Șansele de infectare sunt mai mici decât în supermarket sau la serviciu. Oamenii ăștia se duc la serviciu. O logică simplă. E vorba de respectarea regulilor, chiar dacă e coadă. Nu cred că se va întâmpla asta, să se calce oamenii în picioare ca să voteze. Sunt forțe de ordine”, a explicat CTP.

De asemenea, jurnalistul crede că românii nu sunt maturi îndeajuns pentru a vota corect. „Teama de Covid nu e justificare întemeiată. Scriam în februarie 1990, înainte de alegerile din mai, am scris un articol în Adevărul „Să votăm oameni”. Se punea atunci problema unui vot uninominal, consideram că nu suntem suficient de coagulați politic să votăm liste. În afară de partidul comunist partidele erau abia apărute. Spuneam că logic e și corect să votăm oameni.

Am mai avut vot într-un tur, s-a trecut la două, apoi la unul. Astfel de sisteme de vot nu pot să bată sistemul de valori din societate. Bagi gunoi, calculatorul oricât de performant e nu poate să scoată decât gunoi din gunoi. Așa e și cu sistemul de vot din România. Dacă sistemul de valori social ar fi suficient de puternic, ar răzbate și ar bate orice astfel de metodă de vot. Ar putea să iasă în față niște oameni care să se ocupe cu adevărat de urbe, de problemele reale”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

În încheiere, gazetarul nu a ratat ocazia să-l ridiculizeze pe Donald Trump, pe care l-a botezat „Oranjgutan”, comparație cu un urangutan portocaliu, datorită culorii părului.

„Despre Oranjegutan pot să vorbesc?. Trump e un simptom. O națiune poate fi afectată de o boală, fiecare om poate să se îmbolnăvească foarte grav. Corneliu Vadim Tudor e echivalentul românesc a lui Trumpf”, s-a amuzat CTP.

Corneliu Vadim Tudor, făcut „sectant” și „fascist” de CTP în 2000

Gazetarul și-a adus aminte că în 2000 a făcut tot ce poate pentru a-l „ajuta” pe Corneliu Vadim Tudor să piardă alegerile. „În 2000 a fost atunci unul din momentele cele mai idioate din viața mea, a trebuit să fac tot ce pot ca să nu câștige Corneliu Vadim Tudor. Cum a ajuns? Prin boală? Națiunea s-a îmbolnăvit. A avut o digestie foarte proastă. Din mațele tulburate ale națiunii a ieșit Vadim în turul 2. Atunci am făcut lucruri, am păcatele mele, pe care le recunosc. Vadim nu era creștin ortodox inițial, era o sub confesiune, creștinii sub evanghelie, după 1989 s-a căsătorit în religia ortodoxă. Religia sa era asta. L-am făcut sectant. Știam că asta o să-i atingă pe credincioșii ortodocși din românia, majoritari. Am făcut asta, metodă de manipulare. L-am făcut fascist de câte ori am putut, citând un ziar comunist francez. Aceștia îl numeau fascistul din Carpați.

De ce am făcut asta, mizam pe efectul acestui cuvânt printre vechii comuniști. Erau doar 10 ani de la revoluție, erau mulți cei care trăiseră în fostul regim, nostalgici, știu foarte bine asta. Scopul scuză mijloacele, așa e zicerea, dar e greșită. Corect e scopul asumă mijloacele”, a mărturisit Cristian Tudor Popescu.

Vadim Tudor (decedat în 2015) a fost aproape să câștige alegerile din 2000, acuzând pe toată lumea că alegerile au fost fraudate și el este, de fapt, adevăratul câștigător al alegerilor.