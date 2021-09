Cristian Tudor Popescu, entuziasmat de prestația Simonei Halep la US Open: „E matură, o ține creierul!”

Simona Halep după ce românca a trecut în 3 seturi de Elena Rybakina, scor 7-6, 4-6, 6-3.

Perfomanța Simonei din turul 3 l-a făcut fericit pe Cristian Tudor Popescu, acesta fiind cunoscut ca un iubitor al tenisului.

Cristian Tudor Popescu e de părere că Simona și-a regăsit „pofta” de joc

Jurnalistul a ținut să remarce modul în care Rybakina a jucat în partida cu Simona. CTP a mai evidențiat și atitudinea schimbată cu care jucătoarea noastră abordează turneul de la Flushing Meadows.

„Rybakina e o jucătoare dură de-a dreptul, un fel de Sabalenka tăcută. Are niște lovituri de ai impresia că dă cu șina de tramvai în tine.

Are aceeași constituție de «forțe speciale feminine», iar Simona a rezistat și psihic extraordinar în acel set.

A avut 5-3 Rybakina, Simona a revenit la 5, au ajuns în tie-break, iar în tie break a avut Simona 6-2, patru mingi de set, pe care i le-a întors Rybakina din poignet, stânga-dreapta, n-a avut ce să facă Simona.

După aceea s-au dus până la 12-10 în tie-break, egal, iarăși avantaj, minge de set, minge de set, egal, până la 12-10. Simona a fost condusă, a fost pe punctul de a pierde setul cred că de trei ori și a reușit finalmente să câștige cu 12-10.”

Cristian Tudor Popescu: „Creierul o ține pe Simona”

„Nu știu cât o s-o țină picioarele, care au fost atât de rănite în ultima vreme, dar creierul, capul, o ține pe Simona. Are o forță liniștită în ea acum.

Nu se crispează, în același timp are voință, vrea să joace tenis la nivel înalt, are din nou acea determinare de a câștiga și în același timp asta n-o crispează. Se vede că este matură”, a afirmat CTP, în direct la Digi 24.

Pentru Simona Halep urmează meciul din optimile de finală, cu Elina Svitolina, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Halep, declarație exuberantă după ce s-a calificat în optimi la US Open

Sportiva din Constanța că a avut o partidă grea, însă se aștepta la acest lucru, deoarece a mai evoluat contra Elenei Rybakina.

„A fost o partidă foarte grea, știam dinainte că va fi așa. Am mai evoluat contra ei și știam că e puternică, pune presiune.

A trebuit să fiu puternică și calmă. În setul doi nu am mai fost așa pe final. Dar în decisiv mi-am zis că trebuie să mă bat până la final. Și am făcut-o”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului.