Sport

Cristian Tudor Popescu, în extaz după minunea reușită de Sorana Cîrstea la Roma: „Ca un budist zen, a învins-o pe marea măciucară de fițe”

Cristian Tudor Popescu, reacție euforică după ce Sorana Cîrstea a obținut poate cea mai mare victorie din cariera sa: „Ar fi păcat să fie ultimul ei an în tenis”
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.05.2026 | 20:51
Cristian Tudor Popescu in extaz dupa minunea reusita de Sorana Cirstea la Roma Ca un budist zen a invinso pe marea maciucara de fite
ULTIMA ORĂ
Cristian Tudor Popescu, în extaz după minunea reușită de Sorana Cîrstea la Roma. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu (69 de ani) a reacționat la scurt timp după ce Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma, ca urmare a victoriei de senzație obținute în fața liderului mondial Aryna Sabalenka (28 de ani). Jucătoarea din România, locul 27 în clasamentul mondial înaintea începerii acestei competiții, s-a impus în mod dramatic, în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Ce a transmis Cristian Tudor Popescu după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma

A fost pentru prima dată când Sorana a câștigat în fața unui lider mondial în întreaga sa carieră de până acum. În faza următoare, ea se va duela cu Linda Noskova din Cehia, locul 13 mondial în acest moment. Cu această ocazie, Cristian Tudor Popescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa Soranei Cîrstea, subliniind, printre altele, că ar fi păcat ca ea să se retragă din activitate la finalul acestui sezon competițional, așa cum sportiva a anunțat în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT

„Zen Sorana! După o viață în tenis în care uriașul ei talent a fost mâncat de psihicul labil, de ieșirile necontrolate până la absurd, iat-o pe Sorana inteligentă în joc și senină ca un budist zen, învingând-o pe nr. 1 mondial, marea măciucară de fițe Sabalenka! Cu greu cred că oamenii se pot schimba; Sorana Cîrstea mi-a demonstrat că se poate. Ar fi păcat ca tocmai acum, când e la maximum ca jucătoare, să fie ultimul ei an în tenis!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Ce a spus Sorana Cîrstea după această victorie de senzație

De altfel, în discursul său de la finalul meciului, jucătoarea din România chiar s-a referit la discuția despre retragerea sa din activitate și a spus că, în cazul în care va reuși să câștige turneul de la Roma, ar putea să se răzgândească și să mai amâne puțin acest moment: „Sunt foarte, foarte fericită. Aryna e o jucătoare incredibilă. Nu are nevoie de nicio introducere, e numărul 1 mondial. Sunt foarte încântată de această victorie. Cred că am jucat foarte bine astăzi.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

Muncesc din greu și e plăcut să obțin un astfel de rezultat. Nu mă miră o astfel de performanță. Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune. Sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii. Îmi place acest turneu și pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”. 

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA...
Digisport.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
Fotbalistul care aparține Universității Craiova, dat afară de la echipa din play-out: „Motive...
Fanatik
Fotbalistul care aparține Universității Craiova, dat afară de la echipa din play-out: „Motive de disciplină”
Roma Masters 2026. Sorana Cîrstea șochează după victoria fabuloasă cu Aryna Sabalenka: „Poate...
Fanatik
Roma Masters 2026. Sorana Cîrstea șochează după victoria fabuloasă cu Aryna Sabalenka: „Poate o să mă mai gândesc la retragere”
U Cluj – Rapid, live video în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii....
Fanatik
U Cluj – Rapid, live video în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de start!
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gestul controversat pe care Valentin Ceaușescu îl făcea la meciurile Stelei: 'Arbitrii aveau...
iamsport.ro
Gestul controversat pe care Valentin Ceaușescu îl făcea la meciurile Stelei: 'Arbitrii aveau probleme când vedeau asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!