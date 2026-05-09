Cristian Tudor Popescu, în extaz după minunea reușită de Sorana Cîrstea la Roma: „Ca un budist zen, a învins-o pe marea măciucară de fițe”

Cristian Tudor Popescu (69 de ani) a reacționat la scurt timp după ce Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma, ca urmare a victoriei de senzație obținute în fața liderului mondial Aryna Sabalenka (28 de ani). Jucătoarea din România, locul 27 în clasamentul mondial înaintea începerii acestei competiții, s-a impus în mod dramatic, în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Ce a transmis Cristian Tudor Popescu după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma

A fost pentru prima dată când Sorana a câștigat în fața unui lider mondial în întreaga sa carieră de până acum. În faza următoare, ea se va duela cu Linda Noskova din Cehia, locul 13 mondial în acest moment. Cu această ocazie, Cristian Tudor Popescu a avut , subliniind, printre altele, că ar fi păcat ca ea să se retragă din activitate la finalul acestui sezon competițional, așa cum sportiva a anunțat în urmă cu ceva timp.

„Zen Sorana! După o viață în tenis în care uriașul ei talent a fost mâncat de psihicul labil, de ieșirile necontrolate până la absurd, iat-o pe Sorana inteligentă în joc și senină ca un budist zen, învingând-o pe nr. 1 mondial, marea măciucară de fițe Sabalenka! Cu greu cred că oamenii se pot schimba; Sorana Cîrstea mi-a demonstrat că se poate. Ar fi păcat ca tocmai acum, când e la maximum ca jucătoare, să fie ultimul ei an în tenis!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Ce a spus Sorana Cîrstea după această victorie de senzație

De altfel, , jucătoarea din România chiar s-a referit la discuția despre retragerea sa din activitate și a spus că, în cazul în care va reuși să câștige turneul de la Roma, ar putea să se răzgândească și să mai amâne puțin acest moment: „Sunt foarte, foarte fericită. Aryna e o jucătoare incredibilă. Nu are nevoie de nicio introducere, e numărul 1 mondial. Sunt foarte încântată de această victorie. Cred că am jucat foarte bine astăzi.

Muncesc din greu și e plăcut să obțin un astfel de rezultat. Nu mă miră o astfel de performanță. Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune. Sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii. Îmi place acest turneu și pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”.