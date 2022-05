Cristian Tudor Popescu, îndrăgostit de jocul lui Carlos Alcaraz: „Este speranța numărul unu a tenisului mondial. Eu nu mă mai uitam la băieții ăștia!” Exclusiv

este noua senzație a tenisului mondial, după ce i-a învins pe „titanii” Rafael Nadal și Novak Djokovic și a câștigat finala turneului de la Madrid cu Alexander Zverev. Cristian Tudor Popescu i-a făcut un portret unic, și a comparat finețea loviturilor puștiului de 19 ani cu acelea ale marelui Federer.

Cristian Tudor Popescu construiește portretul lui Carlos Alcaraz: „Extraordinar este modul în care i-a învins pe Nadal, Djokovic sau Zverev”

Carlos Alcaraz a șocat lumea tenisului, după ce i-a învins de o manieră clară și i-a luat la rând la Madrid pe Rafael Nadal, Novak Djokovic și Alexander Zverev: „Extraordinar este, mai mult decât faptul că i-a învins pe Nadal, pe Djokovic sau Zverev, modul în care i-a învins. Are niște elemente de joc care îl diferențiază net în clipa asta în circuit. Împreună cu Ons Jabeur, posedă lovitura scurtă, tăiată, cu stop. O posedă la nivel de armă, deci nu o pune din când în când să rupă ritmul jocului. Nu, poate să facă punct cu ea!”.

Cristian Tudor Popescu face o comparație interesantă între și Carlos Alcaraz, care sunt în acest moment regele și regina scurtelor din tenisul mondial: „La Carlos Alcaraz și Ons Jabeur, scurta este o lovitură de atac. Niciodată ea nu este o lovitură de apărare, făcută în disperare de cauză, pentru că ești înghesuit de lovitură și încerci atunci o scurtă. Nu! În majoritatea cazurilor este vorba despre lovituri premeditate, de atac și cu un procentaj de reușită, iarăși, neegalat în circuit.

Carlos Alcaraz este, în viziunea lui Cristian Tudor Popescu, un jucător atipic în circuitul ATP, dominat de jucători de forță, „tunari” cum îi place ziaristului să îi numească: „Și asta face o diferență de care cred că aveam cu toții nevoie în tenisul mecanizat, standardizat de astăzi, cu jucători și jucătoare care lovesc din răsputeri, icnesc, forță, jucători de peste 1.90, care dau cu pietre la serviciu!”.

Ce consideră CTP că aduce Carlos Alcaraz în peisajul tenisului din 2022: „Introduce aceste tușe, ca un pictor de mare clasă!”

Cristian Tudor Popescu a ținut să scoată în evidență lucrurile pe care Carlos Alcaraz reușește să le readucă în prim-planul tenisului, finețuri pe care nu le-a mai întâlnit de la Federer: „Și în tot acest peisaj boom-boom sau buf-buf, iată că Alcaraz introduce aceste tușe, ca un pictor de mare clasă, și să nu uităm și de slice-urile sale. Aș vrea să mai evidențiez o lovitură a lui Alcaraz, pe care am mai văzut-o doar la Federer.

Se așează cu dreapta, simulează o lovitură tare cu dreapta inversă, în ultimul moment schimbă priza, o deschide mai mult și pare că va pune scurtă în reverul adversarului și totuși nu face asta, ci împinge mingea pur și simplu în inside-in, în lungul liniei, în dreapta adversarului! Deobicei, foarte lungă, la un metru de linia de fund, o minge extrem de derutantă. L-am văzut de fiecare dată făcând punct fără drept de apel cu această lovitură.

Pe lângă o condiție fizică extraordinară, pe lângă serviciul excelent, lovitură de dreapta, rever remarcabil, știe să facă și vole. Pe lângă toate acestea, Alcaraz are și această mână fină, această mână gât de lebădă, care îi permite lovituri cum nu am mai văzut de mult în tenis și eu cel puțin le așteptam”.

Meritul decisiv al lui Juan Carlos Ferrero: „Depinde foarte mult de antrenor! Se vede că acolo sunt niște acumulări”

Cristian Tudor Popescu este sigur că maturitatea pe care o arată în joc Carlos Alcaraz, la doar 19 ani, nu poate fi decât contribuția maestrului său, fostul mare jucător, Juan Carlos Ferrero: „Este opera lui Juan Carlos Ferrero. La vârsta lui, maturitatea în joc depinde foarte mult de antrenor. Psihicul unui jucător se antrenează la fel ca forehand-ul, reverul sau mușchii la sală.

Acolo sunt metode prin care la un meci te duci pregătit psihic sau nu. Este un capitol la care tenisul nostru este, poate, cel mai deficitar. Dacă celelalte se mai învață, la capitolul pregătire psihică, noi suntem zero pentru tinerii jucători. Se vede că acolo sunt niște acumulări. A fost pur și simplu pregătit să facă față unor situații-limită și a și spus-o. Ce m-a impresionat e liniștea lui interioară în anumite momente critice, când era pe punctul de a pierde. A făcut față și unor mingi de meci.

Are o liniște interioară în astfel de momente, parcă ar spune: ‘Eu lovitura asta am mai jucat-o, am mai văzut această secvență de joc, am mai jucat în această viață’. Exact ca un deja-vu! Are o liniște formidabilă cu care, în astfel de moment, face exact ceea ce trebuie! Este, clar, contribuția decisivă a lui Juan Carlos Ferrero”.

CTP: „Este în mod evident urmașul de drept al lui Federer, Nadal și Djokovic!”

Ziaristul se așteaptă ca Alcaraz să fie „moștenitorul” titanilor tenisului mondial și explică ce îl diferențiază de alți jucători din generația nouă: „Este în mod evident urmașul de drept al lui Federer, Nadal și Djokovic și, de fapt, cu tenisul diferit pe care îl practică față de tinerii care s-au impus în ultimii ani, adică Medvedev, Zverev, Tsitsipas.

Clar, tenisul lui Alcaraz este diferit și binevenit, pentru că oricât mi-ar plăcea mie tenisul, ce joacă Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Berrettini, nu-mi place! E vorba de jucători de aproape doi metri, a căror valoare constă 50% în serviciu! Atât! Doar serviciul. Ei își câștigă un număr de puncte, free points cum se numesc. Servesc de la 1,98 metri și câștigă punctul.

Acest lucru ar trebui să fie rezolvat prin suprimarea serviciului doi. Și atunci am vedea și noi mai mult tenis. Tenisul acesta pe care îl practică băieții ăștia, să le spun nouăzeciștii, pentru că sunt cu toții peste 1,90 metri, mie nu îmi place. Pe fondul acesta, a venit cât se poate de frumos și de salvator după părerea mea pentru spectacolul tenisului, Alcaraz”.

Ba mai mult, CTP a mărturisit de ce ar fi renunțat să se mai uite la tenis după ce Federer, Nadal și Djokovic se vor retrage, dacă nu ar fi apărut Carlos Alcaraz: „Gândiți-vă dacă se retrag Federer, care e aproape retras deja, Nadal și Djokovic. Trebuia să ne uităm câțiva ani la băieții ăștia despre care v-am spus, jucând între ei. Eu unul nu mă mai uitam! La Alcaraz o să mă uit”.

CTP, despre declarația fostului antrenor al Serenei Williams și al Mariei Sharapova, care îl vede pe Alcaraz cel mai bun jucător din toate timpurile

Rick Macci, fostul antrenor al Serenei Williams și al Mariei Sharapova, a spus despre Carlos Alcaraz că „îl vede devenind cel mai mare jucător din istorie”, spre dezaprobarea reputatului ziarist și analist:

„Declarația lui Rick Macci mi se pare hazardată pentru un antrenor care se crede om serios. Nu poți să faci asemenea afirmații! Este lipsită de orice bază. Poți să spui că o să câștige un Grand Slam sau mai multe. Dar ca să fie cel mai mare înseamnă că trebuie să câștige peste o sută de turnee și peste 20 de Grand Slam-uri.

Cum poți ști că e capabil să facă toate astea? Se poate întâmpla orice: o accidentare, o cădere psihică. În cariera unui jucător se pot întâmpla foarte multe, mai ales în tenis, care e un sport rău. Tenisul e un sport chinuitor, care, per ansamblu, nu face bine organismului. Tenisul distruge articulațiile, coloana, e un sport greu!

Este o afirmație comercială, nu are de unde să știe lucrul acesta. Gândiți-vă ce se spunea despre Del Potro. Ce jucător mare trebuia să fie, câte turnee trebuia să câștige și de câte ori să fie numărul unu mondial. Și uite că nu a fost! Și mulți alții. Depinde de foarte mulți factori. Cert e că Alcaraz este speranța numărul unu a tenisului mondial în acest moment”, a declarat reputatul ziarist, în exclusivitate pentru FANATIK.