Cristian Tudor Popescu l-a „mitraliat” pe Donald Trump după ce suspendarea lui Balogun de la CM a fost ridicată: „Un mistreț care mânjește tot ce e civilizat”

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După ce FIFA a făcut un gest rar pentru Cristiano Ronaldo, reducându-i suspendarea de trei meciuri, ce l-ar fi făcut să rateze startul la CM, la un singur meci, același lucru s-a întâmplat și cu Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite ale Americii. Acesta din urmă nu va lipsi nici măcar la un meci, iar faptul că Donald Trump a influențat această decizie a scandalizat lumea fotbalului.

Cristian Tudor Popescu l-a făcut praf pe Donald Trump. Cum l-a numit pe președintele Statelor Unite ale Americii

La fel ca foarte multă lume, Cristian Tudor Popescu a avut o reacție vehementă la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care s-a implicat pentru Absența sa, din cauza cartonașului roșu direct primit în șaisprezecimile de finală, ar fi fost un avantaj foarte important pentru Belgia, însă Trump a făcut tot posibilul ca SUA să nu aibă acest handicap.

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Conform celor de la The Guardian, pentru a se asigura că atacantul lui AS Monaco, care a fost cel mai bun jucător al americanilor la acest turneu final, va fi pe teren contra belgienilor. Cristian Tudor Popescu, cunoscutul jurnalist român, l-a „mitraliat” pe președintele Statelor Unite ale Americii pentru implicarea sa în sport:

„S-au mai făcut anulări de cartonașe galbene și FIFA chiar are o posibilitate în regulament prin care poate să facă așa ceva, s-a făcut și în cazul lui Cristiano Ronaldo, dacă îmi aduc bine aminte. Acolo a fost la intervenția Federației Portugheze, nu a președintelui Portugaliei. Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă. El este un violator, vrea să violeze de la legile internaționale ala păcii și ale războiului până, iată, la regulile fotbalului. Mesajul lui Trump este următorul: „Nu există reguli, există ce vreau eu și o fac pentru că pot, pentru că am suficientă putere ca s-o fac”. Asta este ce-i învață Trump pe tinerii sportivi, pe toți cei care sunt implicați în fenomenul sportiv, fie direct, fie administrativ pe plan mondial. Dar trebuie să punem la un loc toate lucrurile acestea.

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Gestul lui Trump este echivalent cu batjocorirea Premiului Nobel… L-a sunat pe premierul Norvegiei să-l amenințe, nepricepând un lucru simplu, că nu guvernul Norvegian acordă premiul. După care a primit o panaramă de premiu de la acea așa-zisă luptătoare de opoziție din Venezuela (n.r. Maria Corina Machado). Iată cum a mânjit și această entitate care este premiul Nobel și care este simbolul curăției și corectitudinii. El a făcut asta în mod deliberat acum, a avut un prilej pentru a demonstra americanilor că pune umărul pentru America. Lipsea din peisaj!”, a fost opinia lui Cristian Tudor Popescu, conform

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Cum a caracterizat Cristian Tudor Popescu relația dintre Donald Trump și Gianni Infantino

Odată cu Campionatul Mondial al Cluburilor, care s-a disputat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, relația dintre Donald Trump și Gianni Infantino, președintele forului internațional, a devenit din ce în ce mai strânsă. Cristian Tudor Popescu rămâne la fel de critic și spune că această relație nu poate fi numită una de prietenie, ci de cârdășie, între doi „interlopi”:

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„Credeți că între acești doi interlopi, între Trump și Infantino, poate să existe prietenie? Termenul potrivit vi-l spun eu: cârdășie! Este o cârdășie între acești doi interlopi, niște escroci care încearcă să tragă foloase în toate felurile și să facă bani. Cât mai mulți. Nu trebuie să vă reamintesc cum a fost Mondialul din Qatar sub bagheta lui Infantino acum patru ani”, a mai spus CTP pentru sursa citată.