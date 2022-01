CTP, zdruncinat de victoria lui Rafael Nadal: „Cel mai improbabil rezultat pe care l-am văzut în peste 50 de ani de tenis!” Exclusiv

Ilie Năstase a fost extrem de surprins de victoria istorică a lui Rafael Nadal în marea finală de la Australian Open cu Daniil Medvedev și e a declarat că e convins că spaniolul va mai juca un an-doi.

Cristian Tudor Popescu a întors pe toată fețele și acest meci de poveste, în încercarea de a explica victoria aproape miraculoasă a spaniolului de 35 de ani, pe care îl compară cu o ființă cu puteri supraomenești.

CTP, descriere sublimă pentru Rafael Nadal: „Voința și determinarea lui are ceva supranatural! Îi târăște corpul mai departe”

„Am vrut foarte mult să câștige Rafa Nadal și am ținut cu el din tot sufletul. Însă, în acest moment jucătorul numărul unu în lume este Daniil Medvedev! Aici nu mai e vorba de clasament. Peste două săptămâni o să se schimbe punctele lui Djokovic și așa mai departe.

E vorba de nivelul de joc. Are cel mai ridicat nivel din lume în acest moment. Un jucător complet. Are serviciu, cu care își câștigă atâtea și atâtea free points, atât de ușor. Apoi e unul dintre cei mai buni jucători din lume la retur. Îl ajută foarte mult anvergura extraordinară a brațelor și faptul că are o deplasare ieșită din comun pentru un jucător de 1,98 metri.

Am văzut în această finală niște retururi care până și pe Nadal l-au făcut să ridice din sprâncene. A fost la un moment un serviciu care s-a dus trei metri dincolo de linia de dublu și de acolo a făcut retur câștigăr cu forehand-ul Medvedev! Așa ceva….

Cristian Tudor Popescu, elogiu și la adresa lui Medvedev: „E cel mai bun din lume. Are o armă atomică”

Pe lângă aceste arme extraordinare pe care le are, serviciul și returul, mai are și o armă atomică: raliul stânga-dreapta de pe fundul terenului. În acest moment este la nivelul lui Rafael Nadal din momentele lui de vârf, când sentimentul adversarului este: ‘Ce să fac? Nu pot să-i fac punct!? Trimite mingea în teren din orice poziție, prinde orice minge și îmi face el punct cum îi dau un pic inițiativa’. E cel mai bun din lume și la asta. Așa l-a sufocat pe Djokovic la US Open.

Iată deci pe cine a învins Rafael Nadal în finala de la Australian Open. Una dintre cele mai improbabile victorii, de necrezut din istoria tenisului. Rafael era în cârje la jumatea lunii august. Dupaia a făcut COVID în decembrie. El a venit la turneul ăsta cu bucuria că mai poate să intre pe teren.

Publicul nu l-a ajutat pe Nadal, dimpotrivă! L-a deranjat așa cum l-a deranjat și pe Medvedev! Publicul a fost ostil, agresiv, mitocan. Nadal chiar a făcut semn să înceteze. Nu l-a avantajat cu nimic. Medvedev e foarte rezistent psihic și se hrănește din ostilitatea publicului și convertește energia negativă. Publicul nu a făcut decât să umbrească acest meci de excepție.

CTP, după finala de poveste de la Australian Open: „După toate regulile sportului și artei, trebuia să câștige Medvedev!”

Este întradevăr unul dintre meciurile cu rezultatul cel mai improbabil din câte am văzut eu în peste jumătate de veac de tenis. În mod normal, după toate regulile sportului și artei, trebuia să câștige fără discuție Medvedev! Cum a câștigat Nadal?

Asta îl duce pe el dincolo de corpul său. Voința și determinarea lui are ceva supranatural! Cumva îi depășește ființa, corpul, iese din el și îi târăște corpul mai departe. Voința lui Nadal e mai puternică decât el însuși. Orice s-ar întâmpla cu corpul lui, Nadal reușește să își tragă corpul înainte.

Așa cum scrie la Wimbledon acolo. Sunt două versuri din Roger Kipling, din poemul If (n.r. Dacă). ‘Bucuria și dezastrul întâlnindu-le în cale/ Tu tratează-i la fel pe acești doi impostori. Kipling spune la un moment că dacă poți să servești nervii, mușchii când te lasă corpul complet și tu să tragi mai departe, atunci you will be a man. Vei fi un om’. Ei bine, la Nadal mă uit în multe momente ca la un supraom!

De ce a fost Medvedev atât de ostil de publicul de pe Arena Rod Laver: „A contat că l-a evocat Djokovic”

Medvedev a fost primit atât de ostil și pentru felul în care s-a comportat în semifinale cu arbitrul. A fost un gest urât, l-a făcut nebun, prost. El avea dreptate că face coaching tatăl lui Tsitsipas, dar nu insulți arbitrul pentru asta! I-a atras antipatia.

Al doilea punct negativ care a contat a fost faptul că l-a menționat și evocat pe Novak Djokovic. Nu ar fi trebuit să facă acest lucru. Sunt prieteni, a dorit el să facă asta, dar nu i-a adus nimic bun și este explicabil.

În general, Medvedev nu e un jucător simpatizat de niciun public. Poate doar când joacă la Moscova sau Sankt Petersburg. Sau la Belgrad. Acolo cu siguranță va fi iubit și aplaudat. Pe alte arene din lume nu va avea priză la public. Nu știu de ce.

Nu vreau să fac legături cu conflictul din Ucraina. Medvedev nu a avut niciun fel de atitudine politică, spre deosebire de Djokovic și de familia lui, care a mers până în pânzele albe cu acest discurs. Dacă ar fi așa, e absolut nedrept!

Dacă va juca la Roland Garros, Nadal oricând va păși pe arena de la Paris va putea să câștige și anul ăsta și peste cinci ani! Bineînțeles, nu știu dacă va câștiga, dar o poate face oricând!

CTP, despre lupta titanilor Nadal, Federer și Djokovic pentru supremație în lumea tenisului: „E o mare șansă pentru toți”

Mai vedem noi cine va fi cel e cel mai mare al tuturor timpurilor, va reveni și Djokovic, poate să mai treacă titlul ăsta de la unul la altul, dar Nadal este cu siguranță jucătorul cu cel mai puternic mental care a existat și va exista vreodată. Eu nu îmi imaginez că se poate naște cineva cu un mental mai puternic decât Nadal!

Nu știm cine va fi încoronat dintre Nadal, Djokovic și Federer și ar fi deplasat să fac astfel de remarci. Nu e cazul. Tot ce pot să spun e că e o mare șansă pentru tenis și pentru iubitorii tenisului, de câte ori vor mai păși pe teren de acum înainte Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal.

De câte ori vor mai păși pe teren acești oameni, indiferent în ce fază a vreunui turneu, asta este o sărbătoare pentru toți cei care iubesc tenisul cu adevărat. Vă mulțumesc”, a declarat Cristian Tudor Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.