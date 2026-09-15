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Detronată din poziția de lider de Elena Rybakina, care a și învins-o în finala de la US Open 2026, Aryna Sabalenka a fost aspru criticată de Cristian Tudor Popescu. Acesta s-a arătat deranjat de comportamentul sportivei.

Cristian Tudor Popescu a făcut-o praf pe Aryna Sabalenka după US Open 2026

Cunoscut ca un fin analist al tenisului, gazetarul a explodat când a venit vorba despre Aryna Sabalenka. Cristian Tudor Popescu a recunoscut că nu o are la inimă pe jucătoarea din Belarus și a comentat în termeni duri gestul acesteia care a înjurat un cameraman.

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”În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă! Își stăpânește cu greu această trăsătură de caracter. Încearcă să pară simpatică publicului, râde, face niște glume la care râde ea singură, dansează după ce câștigă…

Încearcă să se facă simpatică. Dar, în momentul în care toată mascarada asta e lăsată la o parte, asta este Sabalenka: ‘F*** off!’. Într-adevăr, n-a fost prea plăcut să privesc”, a declarat Tudor Popescu, pentru .

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Ce l-a deranjat la US Open 2026

Jurnalistul nu a fost impresionat de finala feminină de pe cimentul de la New York, deoarece nu este un adept al jocului fizic, și a explicat de ce a ales să o susțină totuși pe Elena Rybakina, .

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”A fost înfrângerea în semifinale a celor două reprezentante ale Americii, Pegula și Coco Gauff. A dezamăgit mult publicul american.. A fost o finală feminină greu de privit pentru mine. Nu-mi place tenisul pe care-l joacă… Nici Sabalenka și nici Rybakina.

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În primul rând, acesta este un Grand Slam care, cumva, consacră forța fizică în tenis. Te poți uita la fel de bine la un meci de box, pentru că asta este tenisul azi. Dacă nu ai o condiție fizică excepțională – nu normală, ca pe vremuri…

Nu, acum trebuie să ai o condiție fizică la un nivel foarte înalt și o forță de lovire foarte mare, să lovești cu accelerație. Altfel, oricât de tehnic ai fi, n-ai nicio șansă în ziua de astăzi. În plus, mă bucur că a câștigat Rybakina, pentru că ea măcar nu zbiară, e tăcută”, a spus el.

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A citit imediat finala masculină de la US Open 2026

Cristian Tudor Popescu a fost convins că în finala masculină și a venit cu argumente în acest sens. El a vorbit despre calmul de care a dat dovadă tenismenul german.

”Nu e surprinzător, e paradoxal! Zverev, la începutul turneului, a făcut niște meciuri chinuite, dacă vă amintiți (n.r. – cu Sonego și Quentin Halys). Cei doi sunt jucători buni, dar în niciun caz de nivelul lui Zverev. Nu e o regulă, dar, de multe ori, se întâmplă ca jucătorii mari să înceapă greoi turneul, cu probleme, cu meciuri de cinci seturi. După care, pe măsură ce înaintează în turneu, joacă din ce în ce mai bine.

Finala… M-am uitat la primul set și mi-a fost cât se poate de limpede ce se întâmplă. Ben Shelton este un ‘cârlan’. Cârlanul Ben Shelton, firește, foarte talentat, dar care posedă, în primul rând, un fizic de boxer, de luptător de K1… Așa se poartă în clipa de față! Nu poți să faci altfel…

Este talentat, dar încă tânăr, lipsit de experiență. Exploziv, vrea să câștige en fanfare, vrea să fie aplaudat de public. În vreme ce, de partea cealaltă, Zverev, un bătrân de 29 de ani, a luat-o încet, încet. I-a dat multe mingi înapoi, cu răbdare. N-a forțat când nu avea posibilitatea să facă o lovitură câștigătoare. În felul acesta, l-a făcut să se bată singur pe Shelton.

Știam că asta se va întâmpla și s-a și întâmplat, finalmente. A câștigat în patru seturi Zverev, care merită acest titlu fără discuție. Zverev a evoluat ani de zile la un nivel foarte înalt și a fost urmărit de ghinion. Există și asta în tenis.

În continuare, el are potențial de creștere și poate să-i egaleze, să-i taloneze până la a-i egala, pe Sinner și pe Alcaraz. Și ar fi și un câștig pentru noi, pentru iubitorii tenisului. Am avea trei în luptă, ceea ce este și mai spectaculos”, a afirmat CTP.

Încă mai crede în Novak Djokovic

Marele campion Novak Djokovic a fost eliminat încă din primul tur, chinuit de probleme medicale în partida cu Mariano Navone, însă gazetarul consideră că sârbul încă mai are puterea de a se bate cu cei mai buni.

”În 2007-2008, la începutul carierei, Novak Djokovic vomita pe teren. Îmi amintesc la Australian Open, de pildă, când, literalmente, s-a stăpânit cât a putut și, în sfârșit, a vomitat pur și simplu la gard. Este o afecțiune veche, după cum și spune, care depășește nivelul articular, locomotor. Nu e o problemă de genunchi, de spate, de încheietură, e o problemă internă a lui, de metabolism.

În orice caz, nu e deloc o jucărie ce are. Sper să reușească să depășească această fază din evoluția lui, pentru că mie mi se pare că mai are potențial și fizc, și tehnic, tactic nu mai vorbesc, pentru a juca la nivel înalt. Pentru a rămâne, de pildă, între primii 10 din lume. Ceea ce nu știu dacă pe el îl mulțumește. Dar pe mine, da! Mi-ar plăcea să-l văd jucând în continuare.

Este cel mai puțin uzat jucător din istorie care a ajuns să joace, iată, și la 40 de ani, având în vedere tenisul pe care l-a practicat. Un tenis de mare solicitare fizică, comparabil cu cel al lui Nadal. Și care uzează crunt. Având în vedere asta, condiția fizică a lui Djokovic din clipa de față este o minune, un miracol. Repet, el nu și-a spus ultimul cuvânt în tenisul mare”, a precizat el.

Cum a caracterizat revenirea lui Carlos Alcaraz

Revenit după o accidentare la încheietură, Carlos Alcaraz s-a oprit în sferturi de finală la US Open 2026. Ținând cont de circumstanțe, CTP este de părere că ceea ce a făcut ibericul este o performanță extraordinară.

”Acum, jucătorii cei mai vizați la nivel mondial sunt, firește, Sinner și Alcaraz. Sinner n-a participat, iar Alcaraz a ajuns până în sferturi. Aș spune doar până în sferturi, dar este o performanță ce a făcut Alcaraz după patru luni de zile în care nu a jucat niciun meci, fiind accidentat.

Și accidentat la încheietura mâinii, acestea sunt printre cele mai păcătoase accidentări, pentru că ele îți rețin lovitura, chiar dacă nu te mai doare. Chiar dacă ești vindecat, în creier rămâne amintirea accidentării, a durerii la mână. Iar jucătorul nu dă drumul la mână ca să lovească relaxat mingea”, a explicat Cristian Tudor Popescu.