Cristian Tudor Popescu, taxat de Titi Aur după ce l-a atacat pe David Popovici: „De ce trebuie să-i țină cont CTP ce face cu banii”

Criticat extrem de dur de CTP după ce și-a achiziționat un automobil de lux, David Popovici a fost apărat de fostul pilot de raliuri Titi Aur.
Traian Terzian
22.09.2025 | 07:30
Cristian Tudor Popescu taxat de Titi Aur dupa ce la atacat pe David Popovici De ce trebuie sai tina cont CTP ce face cu banii
Titi Aur și Cristian Tudor Popescu Foto: colaj Fanatik

La scurt timp după ce David Popovici și-a prezentat mașina de 120.000 de euro, CTP s-a arătat dezamăgit de alegerea campionului olimpic. Însă, la mai bine de 8 luni de la acel moment, jurnalistul a primit o replică acidă din partea lui Titi Aur.

Titi Aur, discurs dur după ce David Popovici a fost criticat de CTP

Fostul pilot de raliuri consideră că David Popovici este un iubitor de mașini și doar o persoană care are această pasiune poate înțelege alegerea făcută, iar lui Cristian Tudor Popescu a ținut să-i amintească de moartea lui Dumitru Tinu, fostul patron de la Adevărul, care și-a pierdut viața într-un accident rutier.

”Am o părere despre Cristian Tudor Popescu în primul rând. Dacă tot se pricepe el la mașini și la dinamica mașinii, cred că ar trebui să vină cu niște explicații, după 20 și ceva de ani, despre cum a murit Dumitru Tinu. El a fost implicat foarte mult, fiind apropiat cu Dumitru Tinu, dacă tot vrea Cristian Tudor Popescu să dea explicații despre mașini…

Despre alegerile lui David pot spune că da, de afară se poate vedea așa (n.r. – că nu a fost cea mai matură decizie să cumpere mașina respectivă). ‘La ce îi trebuie astfel de mașină?’. Chiar acum două zile a fost la mine și ne-am dat cu mașini pe pistă. Cunoscându-l foarte bine, el trăiește și pentru asta, îi plac mașinile, simte emoția, acea plăcere de a avea o mașină bună.

Mai mult, știe să aleagă mașina care îi place, nu mașina scumpă, nu cea de fițe. Bineînțeles, că nu sunt ieftine astfel de mașini, dar o alege pe cea care îți dă emoție. Cei care nu iubesc mașina și o folosesc doar pentru a se deplasa nu înțeleg asta”, a declarat Aur, pentru iamsport.ro.

Deranjat că oamenii îi țin cont la bani lui Popovici

Fostul pilot de raliuri a explicat că David Popovici, care între timp a devenit primul ambasador în România al brandului de lux Porsche, a făcut achiziția pentru că iubește acea mașină și nu înțelege de ce unii îi țin cont la bani sportivului.

”Dar așa cum unora le plac instrumentele muzicale, tablourile, David iubește mașinile și le înțelege cu adevărat. Deci dacă ai fi tentat să spui: ‘De ce să dea peste 100.000 de euro pe o mașină?’… o spui din poziția celui care nu înțelege dragostea pentru automobil.

David iubește mașina și nu e de acuzat, deși se poate interpreta că mai bine își lua un apartament cu banii ăia. Sunt banii câștigați de el, câștigați cinstit și prin foarte multă muncă, nu văd de ce ar trebui să vină orice Cristian Tudor Popescu din România să-i țină lui cont de ce a făcut cu banii, în public.

Dacă vorbea în casă, cu soția, era totul în regulă, dar când te apuci să faci aceste aprecieri public, ar trebui să cunoști interiorul, substratul acelei achiziții, pentru că fiecare dintre noi avem plăceri, bucurii, în afară de familii. Lui David îi plac mașinile și se pricepe foarte bine pentru vârsta lui”, a spus Titi Aur.

Acum la punctele de presă!