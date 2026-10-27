Cristiano Bergodi a auzit ce a declarat Marius Șumudică înainte de CFR – U Cluj și i-a răspuns: „Glume! Nimic adevărat”

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CFR și U Cluj oferă derby-ul etapei a doua din grupele Cupei. Meciul dintre cele două rivale are loc în seara zilei de miercuri, 28 octombrie, iar ambii antrenori au prefațat partida. Cristiano Bergodi a auzit că Marius Șumudică trimite rezervele pe teren, însă nu a dat crezare vorbelor omologului său.

Cristiano Bergodi, răspuns pentru Marius Șumudică înainte de CFR – U Cluj

Deranjat de , Marius Șumudică s-a plâns recent că echipa lui este nedreptățită. Antrenorul „feroviarilor” a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . Cristiano Bergodi a auzit ce a declarat rivalul său, însă a spus că nu crede în acest scenariu, ci că vede în teren cea mai bună garnitură pe care fosta campioană a României o poate alinia în acest moment. Italianul a mai spus și că elevii săi trebuie să fie concentrați orice ar apărea în presa din România înaintea meciurilor lui U Cluj.

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„Eu nu cred că ei vor schimba nimic în echipă, am citit ceva, dar acestea sunt glume, nu e adevărat nimic. Cred că vor să joace cu echipa cea mai bună, chiar dacă după au un alt meci important de campionat, după numai trei zile. Oricum, orice se spune în presă, noi trebuie să fim concentrați. Eu cred că vor juca cu echipa cea mai bună și noi la fel. La meciul cu Dinamo, m-a surprins că au schimbat sistemul de joc și i-a ieșit antrenorului să se apere în alt sistem, chiar dacă nu e foarte diferit de un 3-4-2-1. Tot cinci fundași sunt când se apără, dar au avut trei mijlocași, unde Dinamo mișcă mult mingea și Șumudică a avut câștig de cauză”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă, potrivit fcucluj.ro.

Cristiano Bergodi nu vrea ca echipa lui să facă un pas greșit în Cupă

Tehnicianul lui U Cluj a vorbit și despre misiunea pe care echipa lui o are în Cupă. Italianul nu vrea ca formația sa să se încurce, ci își dorește un succes care să îi asigure în mare măsură calificarea în fazele eliminatorii. „Fotbalul trebuie mereu jucat pentru a câștiga meciul și a fi cei mai buni. Trei puncte ne asigură, în mare măsură, calificarea din grupe. Vom juca, la fel ca ei, pentru a învinge, în primul rând pentru că e un derby, și toată lumea vrea să se impună în derby. Am văzut cum e când am jucat cu ei acum mai puțin de trei săptămâni și acum mergem să câștigăm alte trei puncte. Jucătorii au moralul ridicat și este foarte important acest meci. Nu trebuie să ne gândim la jocul de lunea următoare.

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Nu există! Riști să pierzi un derby și să fii eliminat din Cupă, pentru că sunt multe echipe acolo. CFR Cluj făcut un lucru bun și s-a văzut, aveau meciul în mână, dar Dinamo are jucători importanți și la final s-au văzut valorile individuale. CFR a jucat bine și sigur va propune o echipă competitivă, suntem pregătiți și dacă joacă 3-4-2-1 și dacă joacă 3-5-2, cum a jucat cu Dinamo, unde a scos un rezultat important”, a mai spus Cristiano Bergodi, conform sursei precizate. Cea mai recentă întâlnire dintre CFR și U Cluj a fost pe 8 0ctombrie, când au disputat restanța din etapa a 4-a. „Șepcile Roșii” s-au impus atunci cu 3-1. În ceea ce privește Cupa, CFR Cluj a câștigat ultima dată acest trofeu în sezonul 2024/2025, în timp ce U Cluj a pierdut finala din stagiunea trecută în fața Universității Craiova.