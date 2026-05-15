Cristiano Bergodi a auzit cine va arbitra U Craiova – U Cluj și a reacționat: „Important e ca la VAR să fie persoana potrivită”

Istvan Kovacs și Marian Barbu, considerați cei mai buni arbitri români ai momentului, au fost delegați la Liga a II-a de Kyros Vasarass. În schimb, Marcel Bîrsan va fi la centru în cel mai important meci al sezonului. Deși mai multă lume spune că i-a favorizat pe olteni în anumite meciuri, Cristiano Bergodi s-a arătat extrem de bucuros de numirea sa pentru partida U Craiova – U Cluj.

Cum a reacționat Cristiano Bergodi când a aflat despre delegarea lui Marcel Bîrsan la U Craiova – U Cluj

Duminică seară se va disputa cel mai important meci al sezonului. Universitatea Craiova o primește pe U Cluj pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar campionatul s-ar putea decide chiar la finalul partidei. Dacă oltenii vor câștiga, atunci vor deveni matematic campioni, în timp ce orice alt rezultat va amâna deznodământul pentru ultima etapă.

Cel ce va conduce de la centru această partidă este Marcel Bîrsan, deși toată lumea În ciuda controverselor din acest play-off, Cristiano Bergodi nu se simte amenințat de această alegere, ba chiar a primit vestea cu brațele deschise: „Eu sper ca arbitrajul să fie ok. Este important și la VAR să fie persoana potrivită pentru un astfel de meci. VAR a devenit ceva foarte important. Nu mai e important doar ca arbitrul de pe teren să fie atent, la ce viteză este pe gazon. Va fi Marcel Bîrsan la meci!? Eu l-am considerat întotdeauna un arbitru bun.

Nu mă gândesc la asta (n.r. – la controverse), chiar dacă Universitatea Craiova a fost avantajată în două meciuri de arbitraj, cu CFR Cluj și cu Dinamo, în două faze interpretabile… Dar nu e problemă, Craiova e pe primul loc, bravo ei, a câștigat și Cupa României. Important e să nu se facă greșeli (n.r. – arbitrii), deși pot fi omenești. Important e și la VAR să fie bine”, a declarat Cristiano Bergodi.

Opinia conducerii lui U Cluj despre arbitrul din „finala campionatului”

Spre deosebire de Cristiano Bergodi, mai ales în urma celor întâmplate în ultimele săptămâni. În opinia sa, oltenii au fost ajutați de arbitraje, însă speră ca acest lucru să nu se întâmple și la următoarea etapă, iar deciziile de arbitraj să fie luate cât se poate de corect:

„Sper să nu fie probleme de arbitraj, pentru că în ultima perioadă, dacă ne uităm în ultimele 3 săptămâni, cumva au fost anumite probleme și cred că clasamentul, la ora actuală, ar fi arătat diferit dacă nu ar fi existat acele probleme. Eu așa cred și cred că toată lumea e de acord cu acest lucru (n.r. că a fost Craiova avantajată).

Nu cred că poate cineva să conteste acest lucru, în ultimele 3 etape lucrurile au fost în această direcție, din acest motiv sper să nu apară probleme. Nu spun că au fost cu intenție. Sper să nu fie nici tentă, să nu aibă 2-3 la sută pentru că sunt gazde sau pentru că e echipa, să zic, mai galonată. Chiar și aseară (n.r. – la finala Cupei României) au avut un 3-4 la sută în plus”, a declarat Radu Constantea, pentru FANATIK.