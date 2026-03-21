Cristiano Bergodi a avut o reacție clară când a fost întrebat despre titlu, după ce U Cluj a învins pe FC Argeș

în runda a doua din play-off, contra celor de la FC Argeș, iar au reușit să plece cu toate cele 3 puncte datorită unei gafe uriașe din partea lui Cătălin Căbuz, cel care a dat pe lângă minge și a contribuit astfel decisiv la singura reușită a partidei.

Cristiano Bergodi nu se gândește încă la titlu, chiar dacă U Cluj a bătut-o pe FC Argeș

Cristiano Bergodi a fost fericit după ce echipa sa a obținut toate cele 3 puncte din duelul cu FC Argeș, în urma unei confruntări ce părea să se îndrepte către un rezultat egal. Tehnicianul italian și-a adus aminte că în trecut s-a bătut pentru titlu și acum a fost categoric în reacția sa când a fost întrebat dacă se gândește la trofeu.

”Da, e un rezultat excelent, obținut și cu puțină șansă, dar am făcut un meci solid. Echipa a fost compactă, nu a lăsat ca adversarul să aibă ocazii, mai puțin șutul lui Oancea. Eu le-am atras atenția jucătorilor să nu dea mingea pe spațiul porții, să nu paseze așa, că observasem terenul. Noi jucăm acest play-off cu dorință, cu ambiție de a ajunge în primele trei locuri, pentru a reveni în cupele europene. Ne așteaptă meciuri grele. Noi suntem cu picioarele pe pământ, niciunul nu vorbește de ceva ce nu e pentru noi, cu tot respectul.

(n.r. simțiți că sunteți cel mai aproape de titlu?) Am pierdut atunci cu CFR Cluj în acea ‘finală’, nu am fost lăsați să jucăm… Eu mă bucur pentru suporteri, care au venit aici și ne-au susținut, asta trebuie să spunem. Nu, eu nu vorbesc de titlu! Voi mă întrebați, dar eu nu o să vorbesc. E foarte greu să câștigi aici, foarte, foarte greu! Am reușit să fim omogeni, cine intră de pe bancă intră la fel de bine, e un grup unit. Toți avem ideea de a câștiga, ne dorim să facem lucruri extraordinare. Vrem să ajungem în cupele europene, sperăm la acest lucru”, a spus Cristiano Bergodi.

Universitatea Cluj a urcat pe primul loc în SuperLiga

Rezultatul obținut la Mioveni, cu FC Argeș, îi face pe cei de la Universitatea Cluj să ajungă la 33 de puncte și să fie la egalitate cu Universitatea Craiova, formație care a bătut și ea în această rundă, 1-0, în deplasare, pe Dinamo. Ardelenii sunt pe cai mari și acum urmează ca în runda viitoare să joace pe terenul celor de la Rapid, o altă formație care speră la primul loc la finalul play-off-ului.

În sezonul regulat, cei de la Universitatea Cluj au reușit o victorie în Giulești, 2-0, și speră acum să repete acest rezultat și să continue astfel seria de victorii din play-off. În cazul în care termină sezonul pe primul loc, trupa condusă de Cristiano Bergodi ar câștiga pentru prima dată în istorie campionatul în România, performanță pe care suporterii o așteaptă cu sufletul la gură, mai ales că și anul trecut au fost în play-off.