Sport

Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față după plecarea de la Rapid: „Am tăcut mult! Am fost dezamăgit”

Cristiano Bergodi nu poate trece nici acum peste perioada de la Rapid. Ce a spus actualul tehnician al lui U Cluj despre ultimul său mandat la echipa din Giulești.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 17:34
Cristiano Bergodi a dat cartile pe fata dupa plecarea de la Rapid Am tacut mult Am fost dezamagit
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Cristiano Bergodi despre ultimul său mandat la Rapid. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc în toamna acestui an. Actualul tehnician de la U Cluj a vorbit recent despre ultimul său mandat de la Rapid, unde a rămas cu un gust amar în urma despărțirii de giuleșteni.

Cristiano Bergodi a spus totul despre mandatul său la Rapid

Cristiano Bergodi a antrenat-o a doua oară în carieră pe Rapid în perioada iulie 2023 – aprilie 2024. Deși i-a dus pe giuleșteni în primele 6 și a învins FCSB cu 4-0 în ultima etapă a sezonului regulat, rezultatele ulterioare din play-off au fost extrem de slabe.

ADVERTISEMENT

Actualul antrenor de la U Cluj a povestit despre felul în care s-au încheiat socotelile dintre el și Rapid în primăvara anului 2024, când pleca a doua zi după înfrângerea cu Sepsi (scor 0-1, în etapa a 4-a a play-off-ului SuperLigii).

„N-am un regret mare legat de faptul că aș fi greșit ceva. Eu spun că statisticile erau acolo, că după cele 30 de meciuri din sezonul regulat echipa era pe val. Rapid putea lupta pentru titlu. Și după s-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu. Am tăcut mult, se puteau spune mai multe!”, a spus inițial Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Marea dezamăgire a lui Cristiano Bergodi din perioada la Rapid

Rapid, echipa care zburdă acum în campionat și a ajuns pe primul loc sub comanda lui Costel Gâlcă, rămâne un capitol trist pentru Cristiano Bergodi. Italianul consideră că toată munca depusă de el, de la începutul mandatului, a fost năruită mult prea ușor.

ADVERTISEMENT
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digisport.ro
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie

„Am rămas foarte dezamăgit, pentru că aveam o muncă făcută, depusă, de șase, șapte, opt luni. Nu meritam eu să plec de la acea echipă pentru că eu am construit o echipă, am făcut ceva deosebit. 

Sunt 30 de meciuri, nu 5, 10, 20. 30 de meciuri e un campionat întreg, ok, e adevărat, sunt aceste 10 meciuri pentru că sistemul competițional e ăsta (n.r. – sezon regulat + play-off / play-out), dar nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”, a mai spus italianul la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Când se reîntâlnește Cristiano Bergodi cu Rapid

U Cluj și Rapid au jucat deja în acest sezon. Cele două s-au întâlnit la jumătatea lunii septembrie într-un 0-0 pe „Cluj Arena”, când ardelenii erau încă pregătiți de Ovidiu Sabău. Returul este programat, la București, pe data de 31 ianuarie 2026.

Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar...
Fanatik
Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar de vin! Am avut un atac de panică incontrolabil”. Cum s-a electrocutat la pescuit: “Patru ore în comă”
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Acum se joacă Portugalia –...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Acum se joacă Portugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Borussia Dortmund – Gloria Bistrița 32-36. O nouă victorie fulminantă. Româncele aspiră la calificarea directă în sferturi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!