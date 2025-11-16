Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față după plecarea de la Rapid: „Am tăcut mult! Am fost dezamăgit”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc în toamna acestui an. Actualul tehnician de la U Cluj a vorbit recent despre ultimul său mandat de la Rapid, unde a rămas cu un gust amar în urma despărțirii de giuleșteni.

Cristiano Bergodi a spus totul despre mandatul său la Rapid

Cristiano Bergodi a antrenat-o a doua oară în carieră pe Rapid în perioada iulie 2023 – aprilie 2024. Deși i-a dus pe giuleșteni în primele 6 și a învins FCSB cu 4-0 în ultima etapă a sezonului regulat, rezultatele ulterioare din play-off au fost extrem de slabe.

a povestit despre felul în care s-au încheiat socotelile dintre el și Rapid în primăvara anului 2024, când pleca a doua zi după înfrângerea cu Sepsi (scor 0-1, în etapa a 4-a a play-off-ului SuperLigii).

„N-am un regret mare legat de faptul că aș fi greșit ceva. Eu spun că statisticile erau acolo, că după cele 30 de meciuri din sezonul regulat echipa era pe val. Rapid putea lupta pentru titlu. Și după s-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu. Am tăcut mult, se puteau spune mai multe!”, a spus inițial Cristiano Bergodi.

Marea dezamăgire a lui Cristiano Bergodi din perioada la Rapid

Rapid, echipa care zburdă acum în campionat și sub comanda lui Costel Gâlcă, rămâne un capitol trist pentru Cristiano Bergodi. Italianul consideră că toată munca depusă de el, de la începutul mandatului, a fost năruită mult prea ușor.

„Am rămas foarte dezamăgit, pentru că aveam o muncă făcută, depusă, de șase, șapte, opt luni. Nu meritam eu să plec de la acea echipă pentru că eu am construit o echipă, am făcut ceva deosebit.

Sunt 30 de meciuri, nu 5, 10, 20. 30 de meciuri e un campionat întreg, ok, e adevărat, sunt aceste 10 meciuri pentru că sistemul competițional e ăsta (n.r. – sezon regulat + play-off / play-out), dar nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”, a mai spus italianul la

Când se reîntâlnește Cristiano Bergodi cu Rapid

U Cluj și Rapid au jucat deja în acest sezon. Cele două s-au întâlnit la jumătatea lunii septembrie într-un 0-0 pe „Cluj Arena”, când ardelenii erau încă pregătiți de Ovidiu Sabău. Returul este programat, la București, pe data de 31 ianuarie 2026.