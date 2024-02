Cristiano Bergodi a dezvăluit discuția cu Albu și Borza: „Nu poți să le dai în cap. Nu poți să-i tratezi ca pe interlopi”

Cristiano Bergodi a vorbit despre situațiile lui Alexandru Albu și Andrei Borza la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA Arad de miercuri seară. Cei doi fotbaliști din lotul Rapidului au mers la distracție într-un club din Iași la câteva ore după înfrângerea cu Poli Iași, scor 1-3. Alexandru Albu și Andrei Borza .

Cristiano Bergodi a dezvăluit discuția cu Albu și Borza

Cristiano Bergodi este cel care va decide momentul în care Albu și Borza vor fi reprimiți la prima echipă a Rapidului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , fiind deja în ultimele luni de contract.

ADVERTISEMENT

Antrenorul italian a dezvăluit discuția cu Alexandru Albu și Andrei Borza. Cei doi fotbaliști au recunoscut că au greșit. „Au primit pedepse și au fost amendați financiar. Am avut o discuție cu ei doi. Unul mi-a scris, celălalt m-a sunat, copilul.

Normal că au înțeles că au greșit. Să nu-i tratăm ca pe interlopi sau ceva de genul ăsta. Știu că au greșit. Vom vedea în zilele următoare ce se întâmplă cu ei.

ADVERTISEMENT

Știți că iertarea face parte din creștinism, e contemplată de Dumnezeu. Îi înțeleg, am făcut și eu greșeli în trecut ca jucător când eram tânăr. Mă pun în situația lor. Erau foarte dezamăgiți și mi-au cerut iertare.

„Nu poți să le dai în cap. Le este rușine pentru ce au făcut”

Vedem după meciul cu UTA ce se va întâmpla. Au luat amendă financiară pentru că așa e normal. O să se antreneze cu echipa a doua și joi vom vedea.

ADVERTISEMENT

Eu am avut o discuție cu ei și eu aș ierta orice persoană care greșește pentru că atunci când un om învață din greșeli va crește și mai repede. Cel puțin Borza, care este un copil. Nu poți să le dai în cap la doi jucători.

Nu există! Sunt supărați. Probabil că le este rușine față de mine și față de colegi pentru ce au făcut. Nu aveau voie să facă asta, mai ales că suporterii au bătut atâta drum să vină acolo.

ADVERTISEMENT

Din păcate au plecat dezamăgiți. Dacă am fi câștigat s-ar fi putut întâmpla, deoarece suntem oameni, nu suntem roboți”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

Cristiano Bergodi, în gardă înainte de meciul cu UTA Arad: „Ei sunt pe val”

UTA Arad luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off. Echipa antrenată de Mircea Rednic ocupă locul 7 cu 3 etape rămase până la finalul sezonului regulat și se află la egalitate cu Hermannstadt, care ocupă ultimul loc care asigură prezența în play-off.

Cristiano Bergodi se așteaptă la un duel extrem de greu. „Un meci foarte important pentru noi. Venim după o înfrângere cu Iașiul și întâlnim și o echipă care a intrat în lupta pentru play-off.

Meciul va fi foarte dificil, au un antrenor mare și echipa este pe val. Noi suntem cu moralul așa și așa. Suntem pregătiți oricum de acest duel. Nu vreau să găsesc alibiuri.

Nu a fost greu pentru mine. E un meci de fotbal. Vorbesc mereu cu jucătorii să le dau încredere, să le dau curaj. Trebuie să le ridic moralul pentru că a scăzut pierzând meciul de la Iași.

Cristiano Bergodi, nevoit să schimbe tactica după suspendările lui Albu și Borza: „Trebuie să-mi fac meseria”

Toată lumea spune că am pierdut, dar am avut numeroase ocazii la 1-0. Am lucrat bine în această săptămână. Nu am avut multe zile libere, dar sperăm că la Iași a fost un accident această înfrângere. Este un test important cu UTA.

Normal că am gândit echipa într-un anumit fel, dar e normal să găsesc soluții. Am un lot competitiv, puternic. Sincer, nu am stat mult pe gânduri. Trebuie să-mi fac meseria de antrenor și să găsesc soluții și în momentele mai puțin bune.

UTA Arad joacă un fotbal foarte simplu și foarte bun. Cu posesie, nu se complică. Toți jucătorii știu ce trebuie să facă, au anumite trasee. Mi se pare o echipă bună și asta o spune parcursul lor din ultimele etape”, au fost cuvintele lui Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, prima reacție despre escapada lui Albu și Borza: „Nu poți să le dai în cap”