Cristiano Bergodi a dezvăluit secretul succesului său la U Cluj: „Este vorba despre ochi”. Cum a comentat victoria răsunătoare contra Universității Craiova

Din momentul în care i-a luat locul lui Neluțu Sabău pe banca tehnică a celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi a reușit să transforme formația ardeleană într-o formație de temut în SuperLiga României. De la o echipă ce părea că nu are șanse la play-off, Universitatea Cluj a ajuns favorită la câștigarea campionatului. Italianul a dezvăluit care este cheia formei excepționale.

Care este rețeta victoriilor lui U Cluj? Cristiano Bergodi a explicat după meciul cu Universitatea Craiova

Universitatea Cluj a făcut câteva transferuri interesante în această iarnă, iar Răzvan Zamfir are un merit uriaș pentru acestea. Oucasse Mendy a înscris 5 goluri și a oferit 3 assisturi în doar 10 meciuri pentru „șepcile roșii”, în timp ce sârbul Jug Stanojev a ieșit la rampă în ultimele două etape, în care a dat un gol, a oferit două assisturi și a avut o prestație solidă.

el îi laudă în primul rând pe jucători, dar și pe Răzvan Zamfir, care a avut un ochi bun atunci când i-a adus la Cluj: „În primul rând vreau să-mi felicit jucătorii. Am făcut un meci frumos și am început foarte bine, chiar dacă rezultatul a fost influențat de acest cartonaș roșu. Să nu uităm, totuși, că în 20 de minute am dat un gol și am mai avut o ocazie prin Cristea.

Aceasta este munca jucătorilor, când îi chem să intre pe teren, să-și facă treaba foarte bine. Omar a arătat bine și lui Stanojev i-am mai dat o șansă, pentru că s-a comportat foarte bine în momentul în care a intrat în locul lui Macalou, care a plecat pentru că și-a pierdut tatăl. Aici este vorba despre ochi (n.r. – la transferuri). Răzvan Zamfir a adus jucători care s-au adaptat foarte repede la grup. Este foarte important să ai și un caracter frumos. Mă bucur că s-au adaptat imediat”, a declarat Cristiano Bergodi, la

Bergodi uimește după ce a învins-o pe U Craiova cu 4-0: „Ea este cea mai bună echipă”

Chiar dacă U Cluj a câștigat la scor împotriva oltenilor, Cristiano Bergodi care a luat proporții și prin prisma cartonașului roșu văzut de Etim încă din prima repriză, mai exact în minutul 20, când ardelenii conduceau deja cu scorul de 1-0. În ciuda victoriei răsunătoare, Bergodi declară că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă a campionatului.

Totodată, italianul încă nu visează la titlu și a declarat că obiectivul este clasarea pe podium: „Eu consider că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă din campionat, dar noi am stat bine și am făcut un meci foarte bun. E normal, când joci în inferioritate numerică nu este ușor. Obiectivul nostru este să terminăm în primele trei locuri”, a mai explicat Bergodi.