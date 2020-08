Cristiano Bergodi a explicat victoria chinuită cu Sepsi: „Nu suntem la 100%. Trebuie răbdare şi încredere“

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în prima etapă din Liga 1 pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe printr-un gol marcat de Elvir Koljic, într-o fază suspectă de ofside.

Sepsi a controlat meciul şi a fost echipa mai bună din teren, dar nu a reuşit să concretizeze jocul bun. Mirko Pigliacelli a închis poarta oltenilor cu mai multe parade excelente.

Universitatea a câştigat totuşi cele trei puncte care se pot dovedi importante în lupta pentru titlul. Oltenii au ca obiectiv câştigarea campionatului, după ce în sezonul precedent l-au pierdut în ultima etapă, în faţa CFR-ului, chiar la Craiova

Dan Nistor: „A fost foarte cald şi de aceea nu am făcut un joc strălucit“

După meci, Dan Nistor şi antrenorul Cristiano Bergodi au oferit reacţii scurte.

„Am fost în cantonament în Austria, o altă temperatură. Am venit aici, a fost foarte cald şi din această cauză nu am făcut un joc strălucit. Cu siguranţă de la meciurile viitoare vom arăta altfel şi va fi bine“, a încercat Nistor să explice prestaţia mai puţin bună a echipei sale.

„Trebuie să ne recuperam cât mai repede şi să ne calificam mai departe, pentru că acesta este obiectivul. Vrem să mergem cât mai mult în Europa League, de ce nu şi în grupe dacă e posibil“, a declarat mijlocaşul în legătură cu meciul de Europa League contra lui Lokomotiv Tbilisi.

Cristiano Bergodi: „Nu ştiu dacă a fost offside“

Antrenorul Craiovei nu este îngrijorat de prestaţia modestă a formaţiei sale. Bergodi pune totul pe seama începutului de sezon şi este optimist pentru meciul din Europa League, chiar dacă nu cunoaşte încă adversarul.

„Eu cred că nu putem fi la 100%. E la început campionatul. Nu am făcut un meci aşa reuşit, mai ales în prima repriză, când am riscat mult. Dar e un rezultat bun, e important că am câştigat meciul. În a doua repriză, echipa s-a comportat bine. E începutul unui drum lung şi nu mă îngrijorează deloc. Trebuie căutate şi găsite soluţii şi reglate nişte lucruri şi traseele de joc. E bine că am câştigat meciul. Sunt importante cele 3 puncte.

Am ales o echipă care e îngheţată (n.r. – stabilită). Echipa nu a jucat aşa bine chiar dacă a fost un singur jucător nou. Am jucat împotriva unei echipe bune, agresivă, care a avut ocazii. Trebuie să avem răbdare şi încredere.

Nu ştiu dacă a fost offside (n.r. – la golul victoriei). De pe banca de rezerve nu se vede. Elvir era pe bara a doua. Sincer, nu ştiu. E normal să nu fim mulţumiţi cu această victorie. Nu se poate imediat 100%. S-a văzut şi azi că mai sunt lucruri de reglat.

E adevărat că nu mai e mult până la meciul din Europa. Ne apucăm din seara astă să privim adversarul. E prima dată când se joacă într-o singură manşă. Nu ne va fi uşor. Vrem să trecem de primul tur din Europa League“, a declarat Cristiano Bergodi.