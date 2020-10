Cristiano Bergodi a făcut marele anunț înainte de meciul cu Dinamo: „Putem câștiga titlul cu acest lot”

Oltenii sunt pe val înainte de jocul cu Dinamo. Au șase victorii din șase posibile, în timp ce „câinii roșii” au doar o victorie în sezonul actual, cu Gaz Metan Mediaș, 3-1, în deplasare.

Înainte de meciul de duminică, „juveții” sunt motivați 100% să dea tot ce pot, întrucât toată suflarea „alb-albastră” este conștientă de importanța derby-ului.

În conferința de presă ce a prefațat partida cu Dinamo, Cristiano Bergodi a făcut marele anunț înainte de meciul cu Dinamo, fiind conștient că Universitatea poate câștiga titlul, având în vedere lotul pe care îl are italianul la dispoziție.

Bergodi a făcut marele anunț înainte de meciul cu Dinamo: „Putem câștiga titlul cu acest lot”

Dinamo și Craiova se întâlnesc în unul dintre cele mai interesante meciuri de la reluarea sezonului în Liga 1. Trupa lui Cosmin Contra se află într-o criză de puncte, iar noile transferuri efectuate ar trebui să dea randament pentru ca dinamoviștii să spere la play-off. De partea cealaltă, Universitatea se află într-o formă excelentă, însă oltenii au trecut prin câteva momente delicate în ultima perioadă:

Accidentarea lui Elvir Koljic, vânzarea lui Valentin Mihăilă, îmbolnăvirile lui Ștefan Vlădoiu, titular incontestabil,și George Cîmpanu, jucător adus în ultima zi a perioadei de transferuri: „Din păcate, acest COVID-19, afectează campionatul și are un cuvânt de spus în acest sezon. Cine are mai mult noroc și responsabilitate în afara terenului, cu familia, va aduce puncte pozitive și nu avea probleme. E o problemă că îmbolnăvirea a lovit fix în jucătorii U21, dar mai avem 3-4 jucători tineri și sigur că vom avea pe cine să băgăm în teren. Vlădoiu a crescut foarte mult, mă bucur pentru el, iar Cîmpanu sper să crească în această echipă, are un viitor frumos,” a declarat Cristiano Bergodi.

În ceea ce privește partida cu Dinamo, antrenorul Craiovei și-a capacitat elevii la maxim: „Le-am atras atenția jucătorilor că Dinamo, în acest an, are o echipă competitivă și ar putea să se califice în play-off. Trebuie să ne dăruim, să fim concentrați, să punem suflet, întrucât ne dorim să câștigăm, dar se poate întâmpla orice în fotbal. e un meci foarte important pentru noi, vom întâlni o echipă foarte bună. Dinamo nu merita să piardă cu FCSB și UTA, au avut prestații bune în aceste jocuri. Din păcate pentru ei, au pierdut. Va fi foarte greu pentru noi.

Normal că acest meci vine după șase victorii, iar victoriile aduc victorii. La un anumit moment, poate va fi și o partidă mai puțin reușită. Dinamo și Craiova sunt echipe cu tradiție, iar acest joc reprezintă un derby. Sper să facem un meci foarte bun.”

Sunt bucuros de ce jucători am transferat. Domnul Rotaru a fost principalul protagonist. Am îmbunătățit lotul, Ofosu e un jucător foarte bun. Căpățînă ne va fi de folos, poate juca și inter, ne va fi util. Ca să câștigăm titlu, ne trebuie un lot bun, nu doar cei 11 jucători. Eu sunt bucuros și cred că putem câștiga titlul cu acest lot,” a mai declarat tehnicianul Științei.

Mihai Bălașa ar putea fi o soluție pentru banda dreaptă a defensivei

Cristiano Bergodi este mulțumit de tonusul pe care l-au arătat jucătorii veniți de la națională: „Sunt mulțumit de jucătorii mei. Din păcate, naționala României nu a câștigat, toți ne doream acest lucru. Au jucat bine cei trei care au fost la lot. În acest moment, trebuie să revină la o atmosferă de campionat și să lăsăm naționala. Trebuie să ne gândim la meciul cu Dinamo.”

Faptul că Ștefan Vlădoiu este incert l-ar putea determina pe antrenorul italian să îl folosească pe Bălașa pe partea dreaptă: „Mihai Bălașa a jucat foarte bine. Nu se poate spune nimic despre el, a fost și un fundaș dreapta, știu că a jucat și la Roma, la juniori, tot acolo. Cine știe, poate să fie o soluție, vom vedea.”

Prezent și el la conferința de presă, jucătorul de 25 de ani a declarat că nu va fi o problemă dacă Bergodi îl va folosi pe partea dreaptă a defensivei: „Nu a fost un post străin cel de fundaș dreapta, în Italia am jucat acolo, dar și la Viitorul. Eu cred că mi-am făcut treaba bine. Mister va decide cine va juca în dreapta, dacă va decide să joc acolo, asta voi face.”

Aleix Garcia, jucător transferat de Dinamo de la Manchester City, ar putea debuta în meciul cu Universitatea Craiova. „Îl cunosc pe Garcia, cel venit de la City, au și alți jucători buni, care pot face lucruri deosebite, veniți din Spania. Pentru noi este bine că ei joacă cu pase, pe jos, iar acest lucru este bine și pentru noi. Eu cred că un colectiv câștigă meciul, nu doar un jucător. Au și ei minusuri, la fel ca noi, dar sperăm să le exploatăm noi.

M-au sunat din Italia pentru Mihăilă. Am spus numai cuvinte frumoase, eu sper să facă o treabă foarte bună la Parma. I-am zis că această formație trebuie să fie ca un punct de plecare în fotbalul și mai mare. Eu cred că se poate dezvolta acolo,” a mai declarat Cristiano Bergodi

Mihai Bălașa: „Am depășit momentele de la națională”

Fundașul Mihai Bălașa este conștient de importanța jocului cu Dinamo: „Ne așteaptă o deplasare foarte grea, o echipă cu jucători foarte valoroși. Îi întâlnim după o perioadă în care nu au avut rezultatele pe care și le-au dorit, dar noi mergem încrezători și sperăm să luăm cele trei puncte. Sperăm să facem șapte victorii din șapte. Nu contează cine arbitrează. Rămâne un derby acest meci, nu contează locul din campionat, suntem două formații de tradiție.

„Nu este cel mai greu meci din acest campionat. Au fost și alte meciuri grele, sunt formații care s-au închis și ne-au pus probleme, dar și cu Dinamo va fi greu. Au și alți jucători importanți, nu numai cel care a fost la City, nu trebuie să îi acordăm mai multă atenție decât celorlalți. Am avut un început foarte bun de campionat, chiar dacă sunt persoane care zic că am jucat cu echipe slabe, am avut probleme și anul trecut cu ele. Cu echipele mici se câștigă campionatul, a fost greu, dar am ieșit cu brio.”

Echipa națională a României a avut parte de o lună neagră, cu trei înfrângeri, însă Bălașa spune că a trecut peste momentele neplăcute petrecute la lot: „Am depășit momentele de la națională, întrucât nu avem ce să facem, trebuie să ne uităm în față. Convocarea a venit după o perioadă foarte bună la club, mă bucur că am jucat, dar îmi pare rău pentru rezultate. Depinde de mine dacă voi mai fi convocat. Mirel Rădoi ne-a transmis să ținem capul sus după această perioadă și să avem baftă la echipele de club.”