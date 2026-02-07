Cristiano Bergodi a înnebunit după CFR Cluj – U Cluj și a sărit la bătaie cu Andrei Cordea! Imagini incredibile de la finalul partidei

ADVERTISEMENT

a fost unul care a explodat pe final, iar după ce arbitrul Rareș Vidican a fluierat încheierea confruntării, Cristiano Bergodi a înnebunit de furie și s-a dus la Andrei Cordea cu care a fost aproape de bătaie.

Scandal uriaș la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea

a avut de toate, de la gafe uriașe, la goluri multe, plus scandal înainte și după finalul partidei. Cristiano Bergodi, extrem de nervos, s-a luat la harță cu jucătorii adverși și a avut un conflict evident cu Andrei Cordea, cel care părea nedumerit cu privire la motivele pentru care italianul era nervos.

Antrenorul lui U Cluj a intrat pe teren după fluierul final și s-a certat cu toată lumea, iar pe imaginile surprinse s-a văzut că au fost chiar și o altercație fizică în momentul în care Karlo Muhar a venit să-i sară în ajutor colegului său.

Andrei Cordea a văzut cartonașul roșu după conflictul avut cu Cristiano Bergodi.

Cum i-a provocat Andrei Cordea pe cei de la U Cluj

În prelungirile partidei, când U Cluj alerga după egalare, Andrei Cordea a dus mingea la colț și a reușit să mențină posesia pentru echipa sa după ce balonul s-a dus în aut. Fotbalistul lui CFR Cluj s-a bucurat ostentativ și a făcut semne ca și când ar fi marcat un gol.

De asemenea, după ce faza s-a răcit și cei de la U Cluj au recuperat, iar Andrei Cordea a trebuit să se retragă, acesta a trecut pe lângă banca celor de la CFR Cluj și a avut un dialog cu Cristiano Bergodi, lucru surprins de camerele TV.

Fanii lui U Cluj au încercat să intre pe teren

Toată tensiunea din final a fost aproape să ducă la incidente și mai grave, asta după ce fanii lui U Cluj au încercat să intre pe teren și să-și facă singuri dreptate. Aceștia au vrut să rupă gardul despărțitor, dar forțele de ordine au intervenit prompt.

Aceștia au folosit inclusiv gaze lacrimogene și au reușit astfel să disperseze mulțimea de suporteri oaspeți care voiau să pătrundă pe teren.