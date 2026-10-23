Sport

Cristiano Bergodi a lămurit subiectul plecării de la U Cluj: „Am fost direct cu președintele, am vorbit trei ore!”

Marian Popovici
23.10.2026 | 23:43
Cristiano Bergodi a lamurit subiectul plecarii de la U Cluj Am fost direct cu presedintele am vorbit trei ore
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Cristiano Bergodi se îmbrăţişează cu Florin Maxim înainte de meci. Sursa: sportpictures.eu
Cristiano Bergodi a fost fericit după victoria celor de la U Cluj în meciul cu Corvinul. L-a lăudat pe Lukic şi a lămurit subiectul plecării sale de la "şepcile roşii".
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U Cluj a câştigat cu 3-0 meciul împotriva Corvinului Hunedoara graţie hattrick-ului marcat de Jovo Lukic. „Şepcile roşii” urcă pe locul 5 cu 22 de puncte, patru mai mult decât FCSB, pentru care urmează derby-ul cu Rapid. Cristiano Bergodi a declarat după meci că este o victorie importantă pentru meciurile care urmează. El a lămurit şi subiectul plecării de la U Cluj.

Bergodi, cuvinte mari pentru Lukic: „Trage după el toată echipa”

Antrenorul ardelenilor a declarat că a fost un meci împotriva unei echipe dificile, care stă foarte bine fizic. Bergodi l-a lăudat pe Lukic, despre care a spus că trage echipa după el şi arată o atitudine de mare jucător:

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„O echipă grea, am spus dinaintea meciului că va fi greu, cum joacă, cum pasează, foarte bine și fizic, ne-au creat probleme. Am reușit, avem un atacant important, a fructificat ocaziile avute. La 1-0 am mai avut o ocazie cu Marius Ștefănescu.

Dar am întâlnit o echipă bună, îl felicit pe Florin Maxim, a făcut o echipă bună. Lukic trage după el toată echipa, nu a făcut pregătirea de vară, trei săptămâni a stat la Mondial. La sfârșitul primei reprize era puțin obosit, după a arătat că este un jucător de clasă, mă bucur pentru el. Mă bucur pentru toată echipa. Lukic a făcut faza ofensivă bine, mă bucur pentru atitudinea arătată, pentru caracter.

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Ne ajută și la moral, urmează două meciuri din care sper să luăm cât mai multe puncte. Această victorie ne dă moralul pentru meciul de Cupă, cu CFR, apoi meci important în campionat, cu FCSB”, a spus Bergodi.

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Ce spune despre plecarea de la U Cluj: „Am fost un moment de dezamăgire”

Antrenorul ardelenilor a clarificat şi subiectul eventualei plecări de la U Cluj. Bergodi a spus că a fost foarte supărat după remiza cu FC Argeş, dar nu se pune problema să plece, planul lui fiind să rămână până la finalul campionatului la U Cluj:

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„A fost un moment de dezamăgire după meciul cu Argeș, credeam că se poate lua mai mult, am fost supărat în general. Am fost direct cu președintele, ne-am înțeles, am vorbit trei ore, el a spus un lucru, eu am spus un alt lucru, o discuție bună, ne-am înțeles. Eu stau aici, sunt de un an, vreau să conduc echipa până la sfârșitul anului în play-off”, a spus Bergodi la final.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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