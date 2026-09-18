Cristiano Bergodi a răbufnit după ce a aflat că Mirel Rădoi i-ar putea lua locul la U Cluj: „M-au făcut bătrân! Nu e fum fără foc”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi nu se consideră un antrenor bătrân la 61 de ani și nu înțelege de ce presa scrie că Mirel Rădoi ar putea să-i ia locul. Universitatea Cluj a învins-o pe Oțelul Galați cu 3-0 etapa trecută, însă jocul echipei nu convinge, iar conducătorii se gândesc tot mai mult la o altă variantă de antrenor.

Cristiano Bergodi a răbufnit după ce s-a aflat că Universitatea Cluj ar fi interesată de Mirel Rădoi antrenor

, iar postul lui Bergodi ar fi în pericol dacă nu reușește să schimbe ceva în jocul echipei. Mai mult, conducătorii Universității Cluj iau în considerare și cazul în care Berogdi și-ar da demisia la nervi, mai ales că în ultima vreme există tot mai multe contre între antrenor și „conducere”.

ADVERTISEMENT

Asta, pentru că antrenorul italian nu ratează nicio ocazie să-și certe șefii pentru că l-au vândut pe Coubiș și nu au adus pe nimeni la schimb. „Nu vreau să comentez. Eventual conducătorii să spună… mi se pare că era un citat, între ghilimele, adică ziaristul vorbeşte cu un conducător.

Nu mă interesează, cu tot respectul, nu vreau să comentez declaraţiile. Fiecare face ce vrea. Eu mă gândesc doar la echipă, să fac o treabă bună cu ei. Sunt sigur că se poate face treabă la U. Astfel de lucruri apar în presă, când treburile nu merg bine… Nu e un lucru pozitiv, pot destabiliza echipa şi atmosfera din vestiar, jucătorii citesc şi ei, dar asta este. Dacă cineva a vorbit, e conştiinţa lui, nu mă interesează pe mine”, a răbufnit Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi este nemulțumit și pare să fie tensiuni între el și conducerea Universității Cluj

De asemenea, italianul a mărturisit că e nemulțumit pentru că echipa e criticată deși ar fi jucat bine cu Oțelul. E un antrenor bun, nu mă interesează deloc dacă vine aici sau se duce la FCSB. Nu e un subiect pentru mine, sunt sută la sută conectat cu echipa. Dacă şi după ce am făcut un meci bun cu Oţelul, am dat 3 goluri şi am jucat bine, şi apar lucruri din acestea, mi se pare ridicol. Cine a vorbit răspunde în faţa conştiinţei lui, dacă a vorbit.

ADVERTISEMENT

Dar ştiţi cum e, nu e fum fără foc, şi italienii au vorba asta. Nu stau acum să discut şi să intru în contre”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare meciului cu FC voluntari.

ADVERTISEMENT

„M-au făcut bătrân. Am 61 de ani. S-a scris că eu şi Sabău nu suntem moderni, nu? Şi alţii sunt moderni pentru că sunt tineri. Vă daţi seama? Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj”, a răbufnit italianul, trimițând un mesaj contestatarilor săi.