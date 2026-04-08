Sport

Cristiano Bergodi a renunțat la modestie după ce a spulberat tot cu U Cluj: „Merit un titlu ca antrenor!”

Cristiano Bergodi antrenează de peste 20 de ani în România și visează să câștige primul său titlu. O poate face în acest sezon cu revelația campionatului, U Cluj
Cristian Măciucă
08.04.2026 | 09:39
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi (61) crede în șansele la titlu ale lui U Cluj. Să câștige campionatul este marele vis al italienului, care antrenează în România începând cu sezonul 2005-2006.

Cristiano Bergodi vrea să fie campion cu U Cluj

Cristiano Bergodi antrenează de 21 de ani în România și a stat pe banca a 10 echipe de la noi. Până acum, fostul fundaș de la Lazio a câștigat patru trofee: două Cupe ale României, cu Sepsi, și două Supercupe, una cu Sepsi și una cu Rapid. Bergodi poate scrie istorie acum pe banca Universității Cluj, care nu a câștigat niciun titlu în cei 107 ani de istorie.

ADVERTISEMENT

„Normal că trăiesc un vis de a câștiga măcar o dată și un titlu, pentru că eu cred că merit și un titlu, ca antrenor. Pentru că atâția ani am antrenat aici și cred că am făcut lucruri bune, fără să par arogant.

Dar sunt și chestii de conjunctură, într-un an sportiv, ‘calcistico’, trebuie să ai și noroc, să nu ți se accidenteze jucătorii, să ai în anumite momente o pregătire foarte bună, mai ales în play-off, când acolo decide multe pregătirea fizică, pentru că vii după 7-8 luni, după un campionat lung. Depinde de multe lucruri.

ADVERTISEMENT
Acum trăiesc un vis, dar stau tot cu picioarele pe pământ, nu sunt genul de antrenor sau, în general, un om căruia să i se urce la cap. Stau liniștit, sunt un om echilibrat și nu vorbesc acum deloc despre titlu”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Bergodi a antrenat 10 echipe în România

După 3 etape în play-off, „șepcile roșii” sunt pe locul 1, cu 36 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. „Cel mai mândru sunt că am creat un grup unit, cu jucători buni, bărbați. Unii pot să fie mai supărați, dar toți se antrenează bine și asta mă bucură. E un lucru important, iar un grup unit când este o familie, e greu să găsești breșele. Nu e ușor, în plus avem și o echipă solidă, din toate punctele de vedere, legată, jucătorii relaționează bine între ei și asta e foarte important. Mă refer aici la relațiile dintre jucători, și cele umane, dar și cele la nivel de anticipare a ceea ce face celălalt pe teren”, a mai spus italianul.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!