Cristiano Bergodi a renunțat la modestie după ce a spulberat tot cu U Cluj: „Merit un titlu ca antrenor!”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi (61) crede în șansele la titlu ale lui U Cluj. Să câștige campionatul este marele vis al italienului, care antrenează în România începând cu sezonul 2005-2006.

Cristiano Bergodi vrea să fie campion cu U Cluj

și a stat pe banca a 10 echipe de la noi. Până acum, fostul fundaș de la Lazio a câștigat patru trofee: două Cupe ale României, cu Sepsi, și două Supercupe, una cu Sepsi și una cu Rapid. care nu a câștigat niciun titlu în cei 107 ani de istorie.

ADVERTISEMENT

„Normal că trăiesc un vis de a câștiga măcar o dată și un titlu, pentru că eu cred că merit și un titlu, ca antrenor. Pentru că atâția ani am antrenat aici și cred că am făcut lucruri bune, fără să par arogant.

Dar sunt și chestii de conjunctură, într-un an sportiv, ‘calcistico’, trebuie să ai și noroc, să nu ți se accidenteze jucătorii, să ai în anumite momente o pregătire foarte bună, mai ales în play-off, când acolo decide multe pregătirea fizică, pentru că vii după 7-8 luni, după un campionat lung. Depinde de multe lucruri.

ADVERTISEMENT

Acum trăiesc un vis, dar stau tot cu picioarele pe pământ, nu sunt genul de antrenor sau, în general, un om căruia să i se urce la cap. Stau liniștit, sunt un om echilibrat și nu vorbesc acum deloc despre titlu”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit

ADVERTISEMENT

Bergodi a antrenat 10 echipe în România

După 3 etape în play-off, „șepcile roșii” sunt pe locul 1, cu 36 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. „Cel mai mândru sunt că am creat un grup unit, cu jucători buni, bărbați. Unii pot să fie mai supărați, dar toți se antrenează bine și asta mă bucură. E un lucru important, iar un grup unit când este o familie, e greu să găsești breșele. Nu e ușor, în plus avem și o echipă solidă, din toate punctele de vedere, legată, jucătorii relaționează bine între ei și asta e foarte important. Mă refer aici la relațiile dintre jucători, și cele umane, dar și cele la nivel de anticipare a ceea ce face celălalt pe teren”, a mai spus italianul.