Cristiano Bergodi a scris istorie în SuperLiga! Recordul uluitor stabilit de italian după 21 de ani în România

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Ce moment pentru Cristiano Bergodi! Antrenorul celor de la Universitatea Cluj a atins borna impresionantă de 300 de meciuri în SuperLiga României, odată cu partida împotriva celor de la Csikszereda. Tehnicianul italian a devenit primul antrenor străin din istoria campionatului care a reușit această performanță.

Cristiano Bergodi, 300 de meciuri în SuperLiga României! Moment istoric la partida cu Csikszereda

Cristiano Bergodi a intrat definitiv în istoria fotbalului românesc! Partida dintre Csikszereda și Universitatea Cluj, din etapa a 15-a a SuperLigii, a reprezentat meciul cu numărul 300 pentru tehnicianul italian pe prima scenă a fotbalului românesc. La 62 de ani, Bergodi a devenit al 35-lea antrenor din istoria campionatului care a atins această bornă.

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a început pe 19 noiembrie 2005, când a debutat pe banca celor de la FC Național, într-o partidă împotriva formației Pandurii Târgu Jiu, încheiată la egalitate, scor 1-1. Au trecut aproape 21 de ani de atunci, iar Bergodi a continuat să pregătească unele dintre cele mai importante echipe din România și să obțină calificări în cupele europene.

Cristiano Bergodi, antrenorul străin cu cele mai multe meciuri în SuperLiga României! Cum arată top 5

Cristiano Bergodi este lider autoritar în clasamentul antrenorilor străini cu cele mai multe meciuri în prima ligă din România. Italianul a atins borna de 300 de partide și l-a lăsat la mare distanță pe compatriotul său Nicolo Napoli, fostul tehnician al celor de la FC U Craiova. Podiumul este completat de cehul Dusan Uhrin, care a trecut pe la Poli Timișoara, CFR Cluj și Dinamo.

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În clasament se regăsesc și două nume importante din istoria recentă a SuperLigii: Elias Charalambous, fostul antrenor al FCSB, și Zeljko Kopic, tehnicianul croat care a pregătit-o pe Dinamo. Diferența dintre Bergodi și urmăritorii săi este însă una uriașă. Italianul are cu 68 de partide mai mult decât Napoli și cu 175 peste Uhrin.

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Cristiano Bergodi (Italia) – 300 de meciuri Nicolo Napoli (Italia) – 232 de meciuri Dusan Uhrin (Cehia) – 125 de meciuri Elias Charalambous (Cipru) – 119 meciuri Zeljko Kopic (Croația) – 102 meciuri

Cristiano Bergodi a antrenat zece echipe în România! A cucerit patru trofee

Italianul a pregătit nu mai puțin de zece formații: FC Național, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi și Universitatea Cluj. A avut trei mandate pe banca Rapidului, echipă alături de care a trecut atât prin lupta pentru evitarea retrogradării, cât și prin cea pentru titlul de campioană.

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Bergodi a reușit să câștige nu mai puțin de patru trofee în această perioadă. Primul succes a venit în 2007, când a cucerit Supercupa României alături de Rapid, după o finală cu Dinamo. Celelalte trei trofee au fost obținute pe banca celor de la Sepsi: două Cupe ale României, în 2022 și 2023, și Supercupa României din 2022. Marele trofeu care îi lipsește din palmares este titlul de campion al României, însă italianul speră să dea lovitura în acest sezon alături de Universitatea Cluj.

Cele mai mari realizări din cariera lui Cristiano Bergodi! A făcut istorie cu Sepsi și a fost coleg cu nume uriașe la Lazio

Cea mai reușită perioadă din cariera de antrenor a lui Cristiano Bergodi a fost cea petrecută la Sepsi Sfântu Gheorghe. Italianul a preluat echipa covăsneană și a transformat-o într-o formație capabilă să lupte pentru calificarea în cupele europene. Mai mult, a câștigat două Cupe ale României consecutive. În 2022, Sepsi a învins-o pe FC Voluntari în finală, scor 2-1, iar un an mai târziu a trecut de Universitatea Cluj, după loviturile de departajare. Tot sub comanda sa, covăsnenii au cucerit Supercupa României și au obținut calificarea în play-off.

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Înainte să devină antrenor, Bergodi a avut o carieră impresionantă și ca fotbalist. Fostul fundaș central a evoluat timp de șapte sezoane pentru Lazio, între 1989 și 1996, perioadă în care a împărțit vestiarul cu fotbaliști precum Paul Gascoigne, Giuseppe Signori și Alessandro Nesta. A jucat și pentru Pescara, iar după retragere și-a început aventura în antrenorat. A pregătit formații precum Sassuolo, Modena, Pescara și Brescia, însă cele mai importante succese de pe banca tehnică le-a obținut în România.