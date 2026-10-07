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Cristiano Bergodi a spus-o clar înainte de CFR – U Cluj: „Va fi un război!”. Ce a spus despre Marius Șumudică

Cristiano Bergodi a vorbi înaintea derby-ului CFR - U Cluj, restanța din etapa a 4-a. Italianul știe la ce să se aștepte și a comentat și pe seama situației din tabăra adversă.
Mihai Dragomir
07.10.2026 | 21:30
Cristiano Bergodi a spuso clar inainte de CFR U Cluj Va fi un razboi Ce a spus despre Marius Sumudica
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Cristiano Bergodi o avertizează pe CFR Cluj înaintea derby-ului cu „U”. Foto: Colaj FANATIK.
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SuperLiga revine după pauza competițională cu un derby pe măsură: CFR – U Cluj, care trebuia să se dispute inițial în etapa a 4-a. Cristiano Bergodi a vorbit despre acest meci în cadrul unei conferințe de presă. Ce a declarat italianul despre formația sa, dar și despre adversari.

Cristiano Bergodi, precaut înaintea derby-ului CFR – U Cluj

Ziua de joi, 8 octombrie, aduce un nou episod din derby-ul Clujului. CFR primește vizita rivalei „U”, iar lumea fotbalului românesc se așteaptă la un nou meci încins între cele două. Cristiano Bergodi a spus că se așteaptă la un adevărat război pe gazon, însă obiectivul echipei sale este doar victoria. „E un punct de reper meciul. Adică meciul cu FCSB când părea că era victimă sigură CFR, ba din contră a câștigat meciul, a jucat bine. Jucam și la ei, atunci au un mic avantaj în Gruia, dar și noi vom avea suporterii lângă noi și e foarte important.

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E un meci în care se simte emoția, adică suntem pregătiți, pentru că știm că va fi un război meciul ăsta. Obiectivul e să luăm puncte, asta e normal. Noi jucăm să câștigăm acest meci, pentru că e un meci în plus, e o restanță. Ar fi super pentru noi să urcăm în clasament”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Ce a spus Cristiano Bergodi despre CFR Cluj și Marius Șumudică

Tehnicianul italian a fost întrebat și despre faptul că adversara ar putea avea mai mulți jucători indisponibili din cauza problemelor de sănătate, anunțate în exclusivitate de FANATIK încă de marți, 6 octombrie. Bergodi a preferat să nu se focuseze pe acest aspect, iar despre Marius Șumudică, omologul său, a spus că știe să își monteze foarte bine elevii, mai ales înaintea unui asemenea meci.

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„Nu, de asta nu știu. Eu nu știu aceste lucruri. Pot să spun că poate fi și, între ghilimele, o strategie. După, dacă e adevărat, vom vedea pe teren. Dar nu ne gândim la asta. CFR-ul are echipă bună, adică după ce a venit Șumudică, echipa s-a redresat. Se vede situația, se vede cum joacă și e aproape cu noi ca statistici și din punct de vedere al golurilor marcate și golurilor primite, nu? 15-14 ei și noi 14-13, adică… suntem aproape de play-off și noi și ei.

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E un meci deschis la orice rezultat. Nu mă gândesc deloc la ce se spune, că sunt 6-7 jucători bolnavi la ei, nu mă gândesc la asta. Eu zic că trebuie să ne uităm la întreaga echipă. În primul rând, la Șumudică, pentru că este un antrenor foarte bun din punct de vedere motivațional și cred că va ști să-i facă pe jucători să înțeleagă cât de important este acest meci pentru ei, la fel cum este și pentru noi”, a mai spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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