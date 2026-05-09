Sport

Cristiano Bergodi a analizat lupta pentru titlu și Cupa României după U Cluj – Rapid 1-0. Remarca sinceră despre Universitatea Craiova

Universitatea Cluj a reușit să se impună în fața celor de la Rapid, 1-0, în runda cu numărul 8 din play-off, iar datorită acestui rezultat s-au apropiat la un punct de olteni.
Mihai Alecu
10.05.2026 | 00:08
Cristiano Bergodi a analizat lupta pentru titlu si Cupa Romaniei dupa U Cluj Rapid 10 Remarca sincera despre Universitatea Craiova
ULTIMA ORĂ
Cristiano Bergodi a vorbit după meciul dintre U Cluj și Rapid. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Parcursul foarte bun al celor de la Universitatea Cluj continuă, iar ardelenii au câștigat o nouă partidă, 1-0, cu Rapid, datorită golului marcat de Dorin Codrea. Datorită acestui rezultat diferența de puncte față de Universitatea Craiova s-a micșorat și este acum de doar un punct. Italianul recunoaște că oltenii au fost echipa mai constantă.

Bergodi a tras concluzia după victoria obținută cu Rapid

Antrenorul italian a avut cuvinte de laudă pentru jucătorii săi, care se îndreaptă acum către două meciuri cu caracter decisiv.

„Victoria asta ne aduce pe locul 2 și securizăm cupele europene. Apoi vedem finala Cupei și meciul cu titlul pe masă. Sunt clar mulțumit de atitudinea jucătorilor. Am controlat și meciul, puteam să închidem meciul din prima repriză. În a doua repriză cei de la Rapid au presat și am suferit.   

ADVERTISEMENT

Sperăm să putem să aducem Cupa României la Cluj, am câștigat în 2023 cu Sepsi chiar împotriva lui U. Craiova a făcut un campionat mai constant, noi am venit din urmă, dar eu spun că e un sezon foarte bun indiferent de final. După finală avem acest meci în Bănie, mergem acolo fără presiune, sincer”, a spus Cristiano Bergodi.

Întrebat despre trecutul său la Rapid, unde nu a fost lăsat să-și ducă la capăt proiectul, tehnicianul italian s-a ferit să critice conducerea clubului bucureștean.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

„Sunt experiențe în cariera mea, am avut amintiri foarte frumoase și la Rapid, și la Craiova, am jucat cu titlul pe masă contra celor de la CFR Cluj. Munca antrenorului trebuie să fie analizată bine și măcar lăsat mai mult. Ați văzut, suproterii Rapidului m-au chemat să-i salut, le mulțumesc pentru asta, înseamnă că mă apreciază”, a mai spus Bergodi.

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma

Urmează două meciuri cu Universitatea Craiova pentru cei de la U Cluj

Universitatea Cluj are parte acum de cele mai importante partide din acest sezon, contra Universității Craiova. Prima dată va fi duelul de la Sibiu, de miercuri, din finala Cupei României, în care se decide soarta primului trofeu din actuala stagiune.

ADVERTISEMENT

După o să urmeze confruntarea din SuperLiga, de pe Ion Oblemenco, partidă pe care dacă oltenii o câștigă atunci devin campioni. Totuși, dacă ardelenii se vor impune, atunci vor juca în ultima rundă cu trofeul pe masă, contra celor de la Dinamo. În tur, însă, bucureștenii s-au impus, 2-1, și au repetat rezultatele pozitive inclusiv din sezonul regulat, unde au obținut de asemenea două victorii.

Gâlcă a dat cărțile pe față după eșecul cu U Cluj. Momentul în...
Fanatik
Gâlcă a dat cărțile pe față după eșecul cu U Cluj. Momentul în care totul s-a rupt totul la Rapid și detalii despre situația lui Alex Dobre
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului...
Fanatik
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea
Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA....
Fanatik
Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat
Tags:
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!