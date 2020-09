Cristiano Bergodi a erupt după victoria cu Voluntari: “Am câștigat 10 meciuri din 11! Toată lumea e nemulțumită!”

Antrenorul Craiovei, Cristiano Bergodi, și-a felicitat jucătorii după victoria cu FC Voluntari, dar apoi le-a reproșat celor din club că încă mai discută despre eliminarea din cupele europene: ,,Am câștigat trei puncte foarte importante. Am întâlnit o echipă bună, care are jucători buni de contraatac. Vreau să-mi felicit băieții, este a patra victorie, asta ne dă încredere”.

,,Trebuie să reglăm niște lucruri, dar trebuie să avem și răbdare. Trebuie felicitați băieții! Nu e ușor deloc! Presiunea e normală! Sigur că am! Când vor reveni și suporterii la finalul lui octombrie și sper să vină alături de noi, e important! Am câștigat 6 meciuri, plus 4 din acest campionat”.

,,Un meci în care am câştigat 3 puncte foarte importante. Normal că în acest moment noi nu suntem la maximum, pentru că suntem la începutul de campionat. Am întâlnit o echipă bună, când pleacă pe contraatac are jucători buni. Este a patra victorie, asta ne dă încredere. Din punct de vedere tactic, am făcut o primă repriză aşa şi aşa, un pic mai echilibrată, ei au fost buni, dar în a doua repriză am creat şi ocazii. Cred că, în sfârşit, am şi meritat victoria".

De ce l-a schimbat Bergodi pe Nistor la pauză

Italianul a explicat și de l-a schimbat pe Nistor la pauză: ,,Pe Nistor l-am schimbat pentru că am trecut la 4-4-2, iar Cicâldău stătea bine. A dat și gol după. Dan e un jucător foarte important pentru mine, nu e niciun fel de problemă".

,,Dan e un jucător foarte important, nu e niciun fel de problemă. Contăm pe el, pentru că e un jucător foarte, foarte important. În acest moment, are şi problema cu ambrozia, cum se spune…alergia cu ambrozia, sunt mai mult de două săptămâni şi ast apoate că contează ceva”.

Eu sunt primul vinovat din Georgia! Dinamo Moscova ce face? Se sinucide? Trebuie să mergem înainte. Păcat, stiu! Dar gata cu atâta Georgia! Campionatul din Rusia e mai puternic, nu? Mergem înainte cu echipa. Vedem campania de transferuri, cred că numeric mai avem nevoie de jucători”.

Cristiano Bergodi: A fost o rușine eliminarea cu Lokomotiv Tblisi!

Regretul eliminării din cupele europene atârnă în continuare foarte greu pentru Bergodi, care se consideră singurul vinovat: ,,Îmi pare foarte rău că am ieșit din Europa, am subestimat echipa aceasta (n.r Lokomotivi Tbilisi), care acum a eliminat și Dinamo Moscova. A fost o rușine, dar asta este, a trecut. Nu trebuie să stăm să vorbim trei luni de cum am ieșit, am fost eu vinovat, dar asta este. De când sunt aici am 10 victorii în 11 meciuri (n.r în Liga 1). Am greșit 30 de minute cu CFR și cu Tbilisi, în Europa.

Antrenorul echipei CS U Craiova acuză faptul că este subminat de oameni din anturajul echipei: ,,Nu-mi place că aud oamenii din club vorbind despre cum am fost eliminați. Măcar dacă erau suporterii în tribune puteau să ne înjure ei, ei sunt suporteri”, a spus Bergodi, la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Voluntari”.

