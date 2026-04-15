Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga. Cum arată echipa ideală

U Cluj s-a impus extrem de clar în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 4-0, a înregistrat a patra victorie din tot atâtea partide jucate în play-off și a devenit lider în clasament. Cristiano Bergodi a pregătit impecabil acest joc și a fost ales antrenorul etapei.
Tehnicianul italian are parte de un sezon fantastic la U Cluj, iar ”alb-negrii” visează cu ochii deschiși la câștigarea primului titlu din istorie. După succesul cu Universitatea Craiova, ardelenii sunt acum la mâna lor pentru a aduce marele trofeu pe Cluj Arena.
”Continuă seria fantastică pe banca studenților ardeleni! Este pentru a patra oară antrenorul etapei”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Cristiano Bergodi, omul care a adus speranța la U Cluj.
Etapa a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga este dominată de ”șepcile roșii” după victoria categorică cu Universitatea Craiova. Nu mai puțin de trei jucători ai ardelenilor au prin echipa ideală: Dino Mikanovic, Jug Stanojev și Jovo Lukic.
Campioana FCSB s-a impus fără probleme în fața Oțelului, scor 4-0, iar doi dintre jucătorii lui Mirel Rădoi au intrat în formula acestei runde. Este vorba de căpitanul Darius Olaru și de fundașul Mihai Popescu.
În rest sunt echipe care dau un singur jucător, trei din play-off și trei din play-out. Echipa ideală a etapei a 4-a fazei a doua din SuperLiga arată astfel:
