Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga. Cum arată echipa ideală

U Cluj continuă seria impresionantă de victorii în play-off, iar un mare merit îl are Cristiano Bergodi. După victoria zdrobitoare cu Universitatea Craiova, italianul a fost ales antrenorul etapei din SuperLiga.
Traian Terzian
15.04.2026 | 09:30
Cristiano Bergodi antrenorul etapei a 4a a playoffului si playoutului din SuperLiga Cum arata echipa ideala
Cristiano Bergodi, desemnat antrenorul etapei în SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
U Cluj s-a impus extrem de clar în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 4-0, a înregistrat a patra victorie din tot atâtea partide jucate în play-off și a devenit lider în clasament. Cristiano Bergodi a pregătit impecabil acest joc și a fost ales antrenorul etapei.

Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

Tehnicianul italian are parte de un sezon fantastic la U Cluj, iar ”alb-negrii” visează cu ochii deschiși la câștigarea primului titlu din istorie. După succesul cu Universitatea Craiova, ardelenii sunt acum la mâna lor pentru a aduce marele trofeu pe Cluj Arena.

”Continuă seria fantastică pe banca studenților ardeleni! Este pentru a patra oară antrenorul etapei”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Cristiano Bergodi, omul care a adus speranța la U Cluj.

Campioana FCSB are doi reprezentanți în echipa ideală

Etapa a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga este dominată de ”șepcile roșii” după victoria categorică cu Universitatea Craiova. Nu mai puțin de trei jucători ai ardelenilor au prin echipa ideală: Dino Mikanovic, Jug Stanojev și Jovo Lukic.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Campioana FCSB s-a impus fără probleme în fața Oțelului, scor 4-0, iar doi dintre jucătorii lui Mirel Rădoi au intrat în formula acestei runde. Este vorba de căpitanul Darius Olaru și de fundașul Mihai Popescu.

FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni...
Digisport.ro
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”

În rest sunt echipe care dau un singur jucător, trei din play-off și trei din play-out. Echipa ideală a etapei a 4-a fazei a doua din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

  • David Lazar (FC Hermannstadt) – A avut șase intervenții, dintre care patru au fost în situații extrem de dificile.

FUNDAŞI

  • Dino Mikanovic (U Cluj) – Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac.
  • Mihai Popescu (FCSB) – Revenit după mult timp printre titulari, a marcat unul dintre golurile frumoase din această etapă.
  • Sheriff Sinyan (CFR Cluj) – A expediat patru șuturi spre poarta adversă, unul dintre ele aducându-i primul gol în SuperLigă.
  • Costinel Tofan (FC Argeș) – Introdus pe teren la puțin timp după startul meciului, a făcut excelent întreaga bandă stângă.

MIJLOCAŞI

  • Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A consumat multă energie pe durata partidei. A oferit o pasă decisivă.
  • Richard Odada (UTA) – Intrat pentru ultima jumătate de oră, a făcut diferența pe tabelă cu un gol și o pasă decisivă.
  • Darius Olaru (FCSB) – O evoluție de-a dreptul încântătoare! A marcat, a pasat decisiv și a scos un penalty.

ATACANŢI

  • Jug Stanojev (U Cluj) – Un nou meci în care s-a evidențiat, de astă dată cu un gol și o pasă decisivă.
  • Jovo Lukic (U Cluj) – A marcat o dublă și s-a distanțat în clasamentul golgheterilor, ajungând la 18 goluri, toate din acțiune.
  • Rareș Pop (Petrolul Ploiești) – A marcat pentru a doua rundă la rând, tot printr-un șut din afara careului mare.
El este fotbalistul din Generația de Aur care l-a trimis să se antreneze...
Fanatik
El este fotbalistul din Generația de Aur care l-a trimis să se antreneze cu vacile. „Au fost și chestii mai grave”
Dumitru Dragomir surprinde: „Ianis Hagi e bun, dar nu foarte bun!”. Cum va...
Fanatik
Dumitru Dragomir surprinde: „Ianis Hagi e bun, dar nu foarte bun!”. Cum va arata naționala cu Gică Hagi
Cum putea juca, de fapt, Dobrin la Guadalajara, în Mexic. Răzvan Ioan Boanchiș...
Fanatik
Cum putea juca, de fapt, Dobrin la Guadalajara, în Mexic. Răzvan Ioan Boanchiș despre rolul lui Mircea Lucescu și cel mai mare mister din fotbalul românesc
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Edi Iordănescu a dezvăluit 'informațiile primite pe surse' înaintea eliminării României de la...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a dezvăluit 'informațiile primite pe surse' înaintea eliminării României de la Euro 2024: 'Nu le puteam proba'
