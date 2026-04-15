Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga. Cum arată echipa ideală

U Cluj s-a impus extrem de clar în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 4-0, a înregistrat a patra victorie din tot atâtea partide jucate în play-off și a devenit lider în clasament. Cristiano Bergodi a pregătit impecabil acest joc și a fost ales antrenorul etapei.

Tehnicianul italian are parte de un sezon fantastic la U Cluj, iar ”alb-negrii” visează cu ochii deschiși la câștigarea primului titlu din istorie. După succesul cu Universitatea Craiova, pentru a aduce marele trofeu pe Cluj Arena.

”Continuă seria fantastică pe banca studenților ardeleni! Este pentru a patra oară antrenorul etapei”, se arată pe al LPF, în dreptul numelui lui Cristiano Bergodi, omul care a adus speranța la U Cluj.

Campioana FCSB are doi reprezentanți în echipa ideală

Etapa a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga este dominată de ”șepcile roșii” după victoria categorică cu Universitatea Craiova. Nu mai puțin de trei jucători ai ardelenilor au prin echipa ideală: Dino Mikanovic, Jug Stanojev și Jovo Lukic.

Campioana FCSB s-a impus fără probleme în fața Oțelului, scor 4-0, iar doi dintre jucătorii lui Mirel Rădoi au intrat în formula acestei runde. Este vorba de căpitanul Darius Olaru și de .

În rest sunt echipe care dau un singur jucător, trei din play-off și trei din play-out. Echipa ideală a etapei a 4-a fazei a doua din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

David Lazar (FC Hermannstadt) – A avut șase intervenții, dintre care patru au fost în situații extrem de dificile.

FUNDAŞI

Dino Mikanovic (U Cluj) – Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac.

– Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac. Mihai Popescu (FCSB) – Revenit după mult timp printre titulari, a marcat unul dintre golurile frumoase din această etapă.

– Revenit după mult timp printre titulari, a marcat unul dintre golurile frumoase din această etapă. Sheriff Sinyan (CFR Cluj) – A expediat patru șuturi spre poarta adversă, unul dintre ele aducându-i primul gol în SuperLigă.

– A expediat patru șuturi spre poarta adversă, unul dintre ele aducându-i primul gol în SuperLigă. Costinel Tofan (FC Argeș) – Introdus pe teren la puțin timp după startul meciului, a făcut excelent întreaga bandă stângă.

MIJLOCAŞI

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A consumat multă energie pe durata partidei. A oferit o pasă decisivă.

– A consumat multă energie pe durata partidei. A oferit o pasă decisivă. Richard Odada (UTA) – Intrat pentru ultima jumătate de oră, a făcut diferența pe tabelă cu un gol și o pasă decisivă.

– Intrat pentru ultima jumătate de oră, a făcut diferența pe tabelă cu un gol și o pasă decisivă. Darius Olaru (FCSB) – O evoluție de-a dreptul încântătoare! A marcat, a pasat decisiv și a scos un penalty.

ATACANŢI