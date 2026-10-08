Sport

Cristiano Bergodi, anunț ferm după ce U Cluj a câștigat derby-ul cu CFR: ”Va pleca la iarnă”

U Cluj s-a impus în meciul restant cu CFR, scor 3-1, revenind spectaculos în repriza a doua. Cristiano Bergodi (61 de ani) a vorbit despre jucătorul pe care îl va pierde cu siguranță în această iarnă.
Traian Terzian
08.10.2026 | 23:42
Cristiano Bergodi anunt ferm dupa ce U Cluj a castigat derbyul cu CFR Va pleca la iarna
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Cristiano Bergodi (61 de ani), veste proastă pentru fanii lui U Cluj după victoria din derby-ul cu CFR. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
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Cristiano Bergodi a fost principalul artizan al victoriei lui U Cluj prin schimbările efectuate la pauza derby-ului cu CFR. Tehnicianul italian a mărturisit ce le-a transmis jucătorilor în vestiar după primele 45 de minute și a precizat că și-a dorit în partea secundă ca echipa sa să aibă mai mulți jucători în careul advers.

Cristiano Bergodi a anunțat prima plecare de la U Cluj după victoria cu CFR

În conferința de presă susținută imediat după încheierea partidei restante din etapa a 4-a a SuperLigii, Cristiano Bergodi a dezvăluit că Jovo Lukic a fost la două ore de un transfer în vară și este convins că bosniacul va pleca de la U Cluj în iarnă.

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”Jovo trebuia să plece vara asta, a fost la două ore de transfer. Probabil va pleca în iarnă. Munca mea de anul trecut a fost probabil subapreciată. Sunt un om fericit acum. Nu ne gândim la titlu acum”, a declarat el.

”Jovo Lukic e un jucător care ne-a lipsit și am suferit. Nu a fost nici în aceste două săptămâni cu noi. Nu s-a antrenat cu noi. Am mizat pe Alibek. Apoi a fost de folos Jovo, a făcut diferența”, a spus antrenorul italian și la flash-interviu.

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Cum a gândit Bergodi jocul la pauza derby-ului

Cristiano Bergodi a dezvăluit faptul că nu a avut niciun discurs salvator la pauză, atunci când U Cluj era condusă cu 1-0 după golul reușit de Stefan Drazic, și a explicat că și-a dorit să facă anumite schimbări din punct de vedere tactic.

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”Cu mai multă determinare în a doua repriză, eu cred că am schimbat jocul. Am meritat această victorie. Nu le-am spus nimic la pauză decât că ar trebui să avem mai multă determinare. Și am schimbat un pic tactic.

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A vrut să avem mai mulți oameni în careu. Noi am avut al doilea vârf, pe Mendy, ne-a intrat golul doi. Dar nu am spus nimic… Am vorbit între noi. Am avut o reacție bună la pauză. E o victorie mare pentru noi.

Și presa ne ajută să ne entuziasmăm. Eu sunt aici de 20 de ani. E bine că am făcut trei rezultate pozitive. Asta le-am cerut jucătorilor. Am luat trei puncte și acum vedem meciul cu Rapid. E un meci greu cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Ne gândim la meciul cu Rapid, avem ritm”, a spus Bergodi.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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