Cristiano Bergodi anunță ce se întâmplă cu Jovo Lukic după ratarea transferului în Egipt: „Mi-a cerut asta”

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După un sezon în care a devenit golgheterul SuperLigii României și în urma unei participări cu naționala Bosniei la Campionatul Mondial, Jovo Lukic avea alte așteptări de la perioada de transferuri. El a ratat transferul la FC Pyramids, echipă ce era gata să plătească 3 milioane de euro în schimbul său, iar Bergodi a decis să-i ofere două zile libere.

Ce se întâmplă cu Jovo Lukic după ce a ratat transferul de la U Cluj

În așteptarea unui transfer, Jovo Lukic nu a jucat decât într-un singur meci de SuperLiga României pentru ”U” Cluj în acest sezon. , din Egipt, însă în cele din urmă formația africană s-a reorientat către un alt vârf.

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Afectat de ratarea transferului, Lukic a solicitat două zile libere, iar Bergodi a explicat că bosniacul a fost ascultat. Antrenorul italian a dezvăluit că atacantul urmează să revină la antrenamentele „șepcilor roșii” și va fi la dispoziția sa pentru meciul cu Dinamo: „Jovo Lukic a avut două zile cu tot ceea ce s-a întâmplat. Mi-a cerut două zile și clubul l-a înțeles, l-am învoit. De mâine se întoarce, e la dispoziție pentru meciul cu Dinamo, face antrenamente și gata”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Cristiano Bergodi îl avea pregătit pe înlocuitorul lui Lukic

Chiar dacă Jovo Lukic ar fi plecat în această vară de la U Cluj, Nu este vorba despre un alt transfer, ci despre un jucător adus la începutul acestei veri. Alibek Aliev, atacantul adus de la rivala CFR Cluj, are 4 goluri și două pase decisive în primele patru meciuri pentru U Cluj:

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„Mă bucur, vorbeam de atacanți și Alibek Aliev are 4 goluri și 2 pase. N-a dat atât în cinci luni la CFR. Trebuie să fim mulțumiți, bucuroși. În general sunt mulțumit, sunt meciuri grele, nu poți câștiga 4, 5-0, sunt echipe bune, cu jucători buni, ne-au pus probleme”, a explicat Cristiano Bergodi

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Încă un fotbalist important revine la antrenamentele lui U Cluj. Ce se întâmplă cu Marius Ștefănescu

Pe lângă Jovo Lukic, încă un fotbalist care a impresionat în play-off-ul trecut revine la antrenamentele lui U Cluj. Cristiano Bergodi a anunțat că s-ar putea baza pe Stanojev pentru meciul cu Dinamo, în timp ce Ștefănescu este și el aproape să revină la antrenamente.

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„Putem spune că Stanojev revine la antrenamente și cred eu că va fi apt pentru meciul cu Dinamo. Ștefănescu încă e un pic în urmă, trebuie să se vindece ce a avut el și atunci vom vedea zilele următoare. Avem 4-5 zile până la meciul cu Dinamo, cred eu că va fi greu.

Dinamo nu întâmplător este acolo, pe primele locuri. Va fi un meci frumos probabil și ne pregătim bine pentru că e un meci greu. Noi, prin evoluție, trebuie să stăm acolo, în primele 6 locuri, să nu pierdem teren față de celelalte echipe care vor lupta pentru play-off. După vom vedea în martie, când suntem acolo, cum putem juca. Acesta este obiectivul. Lucrăm să devenim mai buni, suntem pe un drum bun”, a conchis Cristiano Bergodi conferința de presă