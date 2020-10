Cristiano Bergodi are probleme mari cu regula U21. Ce echipă ar putea folosi contra lui Dinamo

Regula legată de jucătorii sub 21 de ani din Liga 1 le-a creat multe probleme tehnicienilor din Liga 1 și am văzut de foarte multe ori schimbări în primele secunde ale meciurilor.

Intenția Federației Române de Fotbal este una bună, având în vedere că se dorește promovarea tinerilor jucători pentru echipele naționale, însă poate soluția aleasă nu este tocmai în regulă, având în vedere că echipele trebuie să aibă la start cel puțin doi fotbaliști U21.

Din păcate, Cristiano Bergodi are probleme cu regula U21 înainte de meciul cu Dinamo, iar tehnicianul liderului trebuie să găsească soluții până la ora derby-ului.

Jocul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova ține capul de afiș al rundei cu numărul șapte din Liga 1. Orgolioși din fire, oltenii nu percep să nu câștige pe terenul adversarei, mai ales că ar ajunge la cea a șaptea victorie consecutivă.

Totuși, tehnicianul Cristiano Bergodi se confruntă cu câteva probleme de efectiv, deoarece doi jucători au fost depistați pozitivi la testele pentru coronavirus. Este vorba de Ștefan Vlădoiu și George Cîmpanu, doi fotbaliști care sunt eligibili pentru regula U21.

„Din păcate, în urma unei noi testări Covid-19, doi fotbaliști ai echipei noastre au fost depistați pozitiv. De asemenea, a fost depistată pozitiv și o persoană din stafful auxiliar. Cei trei sunt asimptomatici și le dorim însănătoșire grabnică,” a fost anunțul craiovenilor.

Pe lângă ce doi jucători pozitivi care sunt fotbaliști U21, staff-ul Științei l-a pierdut și Valentin Mihăilă, vândut la Parma pentru 8,5 milioane de euro, astfel că oltenii vor trebui să caute soluții pentru a acoperi regula impusă de Federația Română de Fotbal.

Ștefan Baiaram, titular incontestabil! Cine ar putea fi al doilea jucător U21 și echipa probabilă cu Dinamo

Vestea infectărilor nu a căzut deloc bine, astfel că Bergodi trebuie să caute soluții pentru regula U21. Primul nume este cel al lui Ștefan Baiaram, fotbalist despre care Silviu Bogdan spunea: „Ștefan este un băiat foarte talentat. Îl cunosc de 11 ani, suntem foarte apropiați. Sper ca această plecare a lui Valentin Mihăilă în Italia să îi dea posibilitatea lui Fane să se afirme și să atragă atenția cluburilor mari din străinătate.

Poate fi viitorul produs de export pe bani mulți al Universității Craiova. Consider că în doi ani de zile el va putea fi vândut pe o sumă mare,” era declarația omului care este foarte apropiat de jucătorul de 17 ani.

Poziția lui Baiaram este de extremă, fiind un fotbalist polivalent, tânărul poate să joace pe ambele benzi. La meciul cu Dinamo, Bergodi ar putea miza în partea stângă pe Andrei Ivan sau Reagy Ofosu, jucător care a arătat poftă de joc în amicalul cu FC Argeș. De asemenea, am putea vedea debutul lui Ivan Mamut în tricoul Științei sau o premieră, titularizarea lui Tudorie. După accidentarea lui Kojic și vânzarea lui Mihăilă, Cristiano Bergodi avea probleme în a căuta soluții pentru atac, acum, are probleme în găsirea celor mai bune variante, având în vedere că are mulți jucători de acest profil.

În linia de mijloc, antrenorul Universității se gândea să folosească o formulă ofensivă. Alexandru Cicâldău și Dan Nistor sunt jucători mai ofensivi, iar Mihai Căpățînă ar fi putut juca din primul minut și știm că este mai ofensiv decât Ovidiu Bic sau Alexandru Mateiu, însă, acum, date fiind probleme legate de jucătorii U21, Bergodi va miza pe Vladimir Screciu, fotbalist născut în anul 2000.

Defensiva va suferi și ea modificări. Vlădoiu este titular incontestabil, iar înlocuirea sa nu va fi deloc ușoară. Chiar dacă Bogdan Vătăjelu este jucător de picior stâng, acesta a mai fost folosit în banda dreaptă. Totuși, surpriza ar putea veni prin mutarea lui Bălașa în postura de fundaș dreapta, având în vedere evoluția de la națională, iar cuplul de fundaș centrali, Mihai Bălașa – Mihai Constantin, ar putea fi destrămat. Dacă acest lucru se va întâmpla, Stephane Acka va începe din primul minut. Mirko Pigliacelli și Nicușor Bancu sunt puncte fixe.

Staff-ul echipei va trebui să caute și jucători U21 pentru banca de rezerve. Vasile Constantin este una dintre soluții, el jucând titular în sezonul trecut, însă a avut mari probleme cu accidentările. Variantele Ionuț Mitran, Marian Danciu și Alexandru Olteanu sunt alte soluții, însă niciunul dintre acești jucători de perspectivă nu au apucat să debuteze într-un meci oficial pentru Universitatea Craiova.

Echipa probabilă a Universității Craiova în meciul cu Dinamo: