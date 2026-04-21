Cristiano Bergodi, avertisment pentru elevii săi înainte de FC Argeș – U Cluj din Cupa României Betano: „Am avut noroc!”

Partida dintre FC Argeș și U Cluj se va disputa în semifinalele Cupei României Betano. Meciul este programat marți, 21 aprilie, de la ora 19:30, iar echipa învingătoare va obține calificarea în finală, având în vedere că această fază se joacă într-o singură manșă. Cristiano Bergodi, antrenorul ardelenilor, a prefațat duelul de la Mioveni.

Cristiano Bergodi, avertisment pentru elevii săi înainte de FC Argeș – U Cluj

Cristiano Bergodi a vorbit deschis despre semifinala din Cupa României Betano. Antrenorul italian a transmis că F , iar în turul play-off-ului echipa sa a reușit să câștige cu noroc, . Tehnicianul susține că va fi o luptă pe terenul de la Mioveni, iar doar ambiția jucătorilor va face diferența.

„Este un meci dificil. Este o semifinală, un meci decisiv. Trebuie să fim pregătiți, mai ales că venim după o înfrângere în campionat. Am încercat să le ridic moralul jucătorilor, avem șansa de a juca încă o dată o finală. Și adversarii au ambiția de a ajunge în finală.

FC Argeș este o echipă bună, surpriza plăcută a acestui campionat. Ceea ce a realizat FC Argeș este senzațional, a reușit să ajungă și în semifinala Cupei din postura de echipă nou-promovată. La Mioveni este un teren foarte greu, este dificil să câștigi acolo. Noi am câștigat cu noroc acolo, când meciul se îndrepta spre 0-0.

Va fi o luptă, iar diferența o va face ambiția de a ajunge în finală. Cine își va dori mai mult și va aborda mai bine meciul va reuși să facă diferența. Toate echipele din play-off au o organizare bună, iar FC Argeș, la fel ca noi, se apără foarte bine. Vom vedea, va fi foarte dificil”, a declarat Cristiano Bergodi, într-un interviu oferit pentru pagina oficială U Cluj.

U Cluj, pregătită de prelungiri

În continuare, antrenorul italian a dezvăluit că a pregătit acest meci și pentru eventuale prelungiri, astfel că, dacă va fi cazul, jucătorii săi vor fi pregătiți. Cristiano Bergodi a mai trecut prin astfel de momente, în palmaresul său aflându-se nu mai puțin de două trofee ale Cupei României, ambele câștigate în mandatul de la Sepsi.

„Noi suntem pregătiți și pentru prelungiri, am antrenat aceste lucruri. Suntem concentrați pe tot ceea ce trebuie. Am văzut și alte meciuri, iar noi ne dorim să fim acolo, în finală. Băieții au conștientizat importanța partidei, în play-off mai sunt încă cinci meciuri până la un eventual titlu.

Ar fi extraordinar pentru mine să joc din nou cu trofeul pe masă. Am mai fost în această situație, să pregătesc finale. Am și pierdut, am și câștigat. Avem cu toții dorința de a ajunge în ultimul act”, a conchis Cristiano Bergodi înainte de FC Argeș – U Cluj, din semifinalele Cupei României Betano.