Cristiano Bergodi, bucurie de nedescris după ce s-a calificat cu U Cluj în finala Cupei României Betano: ”Pentru noi deja e un lucru mare”

ADVERTISEMENT

Bucurie uriașă în tabăra lui U Cluj după ce a învins FC Argeș și a ajuns în finala Cupei României Betano. Tehnicianul Cristiano Bergodi (61 de ani) a recunoscut faptul că formația sa a început meciul mai greoi și a explicat cum s-au făcut alegerile pentru executanții de la loviturile de departajare.

Cum a reacționat Cristiano Bergodi după ce U Cluj a ajuns în finala Cupei României

Imediat după , antrenorul italian al lui U Cluj și-a amintit de finala Cupei României Betano câștigată cu Sepsi în urmă cu trei ani, chiar în fața ”șepcilor roșii”, într-un joc disputat la Sibiu, locul unde se va disputa și ultimul act din acest sezon.

ADVERTISEMENT

”Ironia sorții, da. Am fost acolo (n.r. – la Sibiu) în 2023 cu Sepsi, am amintiri frumoase împotriva U Cluj. E un obiectiv frumos să jucăm încă o finală de cupă. Mă bucur pentru băieți, pentru conducere, pentru suporteri.

Am trăit cu emoții, sigur. Am început un pic așa, au venit peste noi, au făcut presing sus. Noi jucam probabil prea aproape, a trebuit să jucăm în spatele liniei lor defensive, au fost foarte agresivi. Cine a intrat de pe bancă a intrat bine. Am creat ocazii, situații, am egalat. După am câștigat, acolo e o loterie, la penalty-uri, se întâmplă, suntem bucuroși.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Despre cum s-a făcut lista executanților) Eram acolo cu asistenții noștri, am făcut o ședință. Voiam să fie primul un jucător cu experiență. A ieșit bine, și FC Argeș au șutat bine, noi la fel.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Pe cine ar prefera în finală dintre Dinamo și Universitatea Craiova) Niciun fel de problemă, jucăm o finală, pentru noi deja e un lucru mare. Dinamo e o echipă bună, la fel Craiova, vom vedea”, a declarat Bergodi, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Bergodi așteaptă cu nerăbdare derby-ul cu CFR Cluj

Pentru U Cluj urmează derby-ul local cu CFR, în campionat, iar Cristiano Bergodi se așteaptă să nu aibă parte de o primire prea bună în Gruia după incidentele petrecute la ultima întâlnire directă, atunci când a avut un conflict extrem de dur cu Andrei Cordea și care .

”(n.r. – Despre incidentele de la precedentul meci din Gruia cu CFR Cluj) Nu știu cum voi fi primit, am jucat cu ei pe Cluj Arena, acolo e Gruia, vedem. Eu am fost antrenor și acolo, am făcut performanță, nu am nicio ranchiună. A fost un moment de tensiune atunci, nu am niciun fel de problemă.

ADVERTISEMENT

Campionatul se joacă. Nu avem numai noi șansă, Craiova mi se pare cea mai bună, apoi celelalte. Jucătorii au făcut risipă de energie azi, sâmbătă e un meci important, asta e, nu e problemă, avem o zi în plus de odihnă și ne revedem acolo în Gruia”, a spus Bergodi.