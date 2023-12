Cristiano Bergodi cere ajutorul suporterilor: ”Să fie alături de noi, altfel ne facem rău singuri!”

Se pare că patronul Dan Șucu e tot mai îngrijorat și în Giulești situația devine tot mai tensionată, astfel că antrenorul Cristiano Bergodi a transmis un mesaj fanilor, în speranța că aceștia nu vor pune presiune inutilă pe echipă. Rapidul se pregătește de un nou meci în SuperLiga, de data aceasta contra celor de la FC Voluntari, moment în care italianul cere liniște la echipă.

”Să fie alături de noi, altfel ne facem rău singuri!”

cred eu că putem reveni într-un ceas bun. Parcursul nostru bun, meciurile dificile, cu o echipă care se apără bine. Timpul a fost scurt, e a doua zi după meciul cu CFR, normal că nu am apucat să vorbesc cu băieții.

Vom avea astăzi o discuție între noi, în fotbal trebuie să schimbi imediat foaia, să te gândești înainte, să nu faci o tragedie. Moralul nu e așa bun, așa cred”, a mărturisit Cristiano Bergodi.

După ce presa a scris că ar fi existat , pentru că antrenorul italian ar fi cerut întăriri de urgență pentru a nu rata și obiectivul podium. Cu toate acestea, Bergodi a negat categoric că ar fi existat o astfel de presiune din partea sa și a refuzat să vorbească în acest momente despre transferuri.

”Cu patronul nu am avut nicio discuție, nu înțeleg de ce se spune că eu vreau să schimb toată echipa. Sunt obișnuit, speculații. Că eu vreau să schimb mai bine de jumătate de echipă. Trebuie să facem 2-3 achiziții, da. Nu 5-6 că trebuie să schimbăm echipa că am pierdut în Cupă.

E presiune, trebuia să luptăm pentru două obiective, trebuie să mergem înainte. Să ne gândim cum reparăm în iarnă. Nu putem să scriem că schimbăm jumătate de echipă”, a completat antrenorul celor de la Rapid.

Totodată, Cristiano Bergodi e convins că Rapidul va fi ”o nucă tare” în retur, după ce vor reveni accidentații și mai mulți jucători de valoare vor fi transferați la iarnă. Inclusiv patronul Dan Șucu a anunțat că în campania de transferuri din iarnă vor veni cel puțin doi sau trei jucători de valoare, cu experiență internațională, care să ajute echipa să termine pe podium.

”În retur vom fi o nucă tare, când echipa va fi completă. Am avut ghinionul că s-au accidentat mai mulți jucători. Suntem la 6 puncte de FCSB, sunt mulțumit, sunt dezamăgit de ratarea Cupei. Am tot respectul pentru suporteri, de când am venit prima dată la Rapid.

Dacă noi treceam de Cupă, meciul era perfect. Au jucat bine băieții. Ne-a lipsit golul. Noi am făcut un meci bun cu CFR. Noi am avut ocaziile cele mai mari”, a adăugat Cristiano Bergodi.În concluzie, Cristiano Bergodi a transmis că nu înțelege de ce suporterii pun presiune inutilă pe echipă, chiar dacă Rapidul a ratat obiectivul Cupa României.

Cu toate acestea, fanii ar trebui să fie alături de Rapid indiferent de locul în clasament și de situație, pentru că asta fac fanii adevărați, crede Cristiano Bergodi. ”Unde ați văzut în lumea fotbalului ca o echipă să aibă doar formă ascendentă, să urce doar în sus? Sau jucători care să nu aibă scădere de formă?

Sunt deamăgit de ratarea obiectivului, dar gata! Au trecut două zile! Gata! Suporterii să stea cu noi, 90 de minute. Altfel, ne facem rău singuri. Sper să înțeleagă. Este o peluză mare, sunt extraordinari. Să vină să ne ajute”, a concluzionat antrenorul giuleștenilor.