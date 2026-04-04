Cristiano Bergodi confirmă absența extrem de importantă de la ”U” Cluj pentru meciul cu Rapid: „I-a murit tatăl”

Issouf Macalou nu va putea juca în meciul U Cluj – Rapid, după ce a fost nevoit să părăsească țara de urgență în urma unui deces în familie. Cristiano Bergodi, antrenorul italian al „șepcilor roșii”, a confirmat această informație și a oferit toate detaliile despre ivorianul cu 17 contribuții decisive în acest sezon de SuperLiga României.

Cristiano Bergodi, detalii despre absența lui Issouf Macalou

Issouf Macalou este unul dintre cei mai interesanți jucători de la U Cluj, iar în ultima perioadă cifrele sale au explodat. În ultimele 10 meciuri, el a reușit să înscrie de șase ori și să ofere cinci pase decisive, ceea ce înseamnă aproape dublul contribuțiilor din primele 20 de meciuri de campionat.

iar Cristiano Bergodi a confirmat că el va absenta de la meciul cu Rapid. Cu toate acestea, italianul crede că Macalou se va întoarce mai puternic decât înainte: „Din păcate nu-l putem folosi. I-a murit tatăl şi asta e, din păcate. Cine-l va înlocui va juca bine, n-am probleme, repet, nu stăm într-un singur jucător. Normal, el e un jucător important, a făcut ceva deosebit de când am venit eu. Va reveni mai tare, mai bun decât înainte. Acum trece printr-o perioadă grea.

Sunt bine, cu moralul sus toţi jucătorii care au fost la lot. Trică, Coubiş, Lukic. Sunt mulţumit, grupul merge înainte. Trebuie să fim concentraţi, e play-off, oricum nu poţi avea o stare de relaxare. Repet, Rapidul e o echipă foarte bună, cu un antrenor bun şi cu jucători pe benzi care pot face diferenţa. E o echipă redutabilă, foarte bună în lupta pentru titlu”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare partidei.

Poate ajunge Issouf Macalou la FCSB? Ce a spus Gigi Becali despre atacantul african

I însă după ce a gafat-o cu Denis Politic și Denis Alibec i-a fost frică să-și mai asculte instinctul. Patronul FCSB a ascultat părerile oamenilor din jurul său, iar în cele din urmă nu a făcut pasul pentru a-l transfera pe ivorian. Totuși, în acest moment omul de afaceri regretă că nu l-a adus pe atacantul lui U Cluj la campioana României:

„Normal că îmi pare rău. Am zis de Macalou acum un an… Îmi spunea și Florin Vulturar. Mă consult și eu. Dacă oamenii cu care mă consult îmi spun că e lent… eu nu știu, zic și eu așa. Am făcut ce am vrut eu… uite ce am făcut, i-am luat pe Politic și Alibec și 2 milioane s-au dus pe apa sâmbetei. Când văd că greșesc, mai întreb și pe alții, nu mai am curaj să fac ce vreau eu”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.