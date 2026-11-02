Sport

Cristiano Bergodi, convins că FCSB va ajunge în play-off după înfrângerea cu U Cluj: „Va fi sigur acolo! Are jucători foarte buni”

Flaviu Popa
03.11.2026 | 00:17
Cristiano Bergodi convins ca FCSB va ajunge in playoff dupa infrangerea cu U Cluj Va fi sigur acolo Are jucatori foarte buni
ULTIMA ORĂ
Cristiano Bergodi e un antrenor fericit
FCSB a pierdut cu 0-1 la Universitatea Cluj și nu este pe loc de play-off, însă Cristiano Bergodi e convins că echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf nu are cum să rateze acest obiectiv.
ADVERTISEMENT

Gigi Becali e mulțumit de jocul echipei chiar dacă FCSB a pierdut 0-1 cu Universitatea Cluj. O părere bună despre adversar are și Cristiano Bergodi. Italianul e convins că bucureștenii vor ajunge fără prea mari probleme în play-off, chiar dacă momentan trec printr-o pasă proastă.

Cristiano Bergodi e convins că FCSB va juca în play-off. U Cluj a învins cu 1-0 pe Cluj Arena

Pentru moment, FCSB ocupă locul 7 cu 21 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj este pe 4 cu 25 de puncte. O distanță, de altfel, mică. Cristiano Bergodi le transmite fanilor FCSB să nu-și facă prea multe griji, pentru că echipa lor se va califica în play-off. Dacă va reuși să se lupte cu șanse reale la titlu e o altă poveste.

ADVERTISEMENT

„Sunt cele mai frumoase meciuri atunci când câștigi cu suferință, nu suntem Barcelona. Am jucat împotriva unei echipe bune, au avut unele situații de gol, am încercat și noi să ajungem la poartă. Puteam să dăm și al doilea gol. Cred că am avut o strategie bună de joc.

Mereu sunt lucruri de îmbunătățit, să înveți să controlezi jocul, dar sunt momente și când trebuie să stai în zona 2 și să pleci pe contraatac. Vreau să felicit jucătorii acum pentru că după voi uita. Sunt 3 puncte împotriva unei echipe care va fi sigur în play-off, are calitate, are jucători cu calitate”, a explicat Bergodi.

ADVERTISEMENT
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele...
Digi24.ro
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara

Cristiano Bergodi crede că U Cluj a avut ghinion mare cu Rapid, însă s-a răzbunat pe FCSB

Antrenorul Universității Cluj a vorbit, la fel ca și Alex Chipciu despre ghinion în U Cluj – Rapid 3-4, însă acum acest ghinion pare că s-a răzbunat. Distanța dintre clujeni și giuleșteni s-a redus acum la doar 5 puncte, care după înjumătățire vor fi o singură victorie.

ADVERTISEMENT
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a...
Digisport.ro
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii

„Va reveni și va sta sigur în play-off. Are jucători foarte buni. Nu a fost ușor să îi contracarăm. Au avut ocazii de gol, dar am avut un portar bun. Am lucrat fazele fixe și am dat gol. Publicul contează într-un meci de fotbal, e al 12-lea jucător. Noi suntem mulțumiți. Era un meci important, am câștigat 3 puncte mari. Uneori nu am avut șansă. Nu meritam să pierdem cu Rapid acasă, măcar acum am câștigat cu șansă.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au arătat că au caracter. FCSB a dat 4 goluri cu Rapid, e mult. După perioada asta 3 înfrângeri, cu Rapid, Craiova și Petrolul, trebuia să ne îmbunătățim. Urmează meciul cu Csikszereda și trebuie să îi acordăm multă importanță, cunosc antrenorul, a fost cu mine la Sepsi. Munca noastră e pe drumul cel bun”, a declarat Cristiano Bergodi.

AI a decis: ce șanse mai are FCSB la titlu! Procent dezastruos pentru...
Fanatik
AI a decis: ce șanse mai are FCSB la titlu! Procent dezastruos pentru Gigi Becali
Chipciu și Lukic, surprinși de FCSB după victoria lui U Cluj: „Nu ne...
Fanatik
Chipciu și Lukic, surprinși de FCSB după victoria lui U Cluj: „Nu ne așteptam!”
Bogdan Racovițan, gol decisiv pentru Rakow în Polonia, în poarta lui Cojocaru! Portarul...
Fanatik
Bogdan Racovițan, gol decisiv pentru Rakow în Polonia, în poarta lui Cojocaru! Portarul român a fost eliminat în prelungiri. Video
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Unul dintre cele mai așteptate stadioane din România prinde contur: 'O arenă care...
iamsport.ro
Unul dintre cele mai așteptate stadioane din România prinde contur: 'O arenă care va duce mai departe numele unei legende'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!