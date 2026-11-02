Cristiano Bergodi, convins că FCSB va ajunge în play-off după înfrângerea cu U Cluj: „Va fi sigur acolo! Are jucători foarte buni”

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Gigi Becali e mulțumit de jocul echipei chiar dacă FCSB a pierdut 0-1 cu Universitatea Cluj. O părere bună despre adversar are și Cristiano Bergodi. Italianul e convins că bucureștenii vor ajunge fără prea mari probleme în play-off, chiar dacă momentan trec printr-o pasă proastă.

Cristiano Bergodi e convins că FCSB va juca în play-off. U Cluj a învins cu 1-0 pe Cluj Arena

Pentru moment, FCSB ocupă locul 7 cu 21 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj este pe 4 cu 25 de puncte. O distanță, de altfel, mică. Cristiano Bergodi le transmite fanilor FCSB să nu-și facă prea multe griji, pentru că echipa lor se va califica în play-off. Dacă va reuși să se lupte cu șanse reale la titlu e o altă poveste.

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„Sunt cele mai frumoase meciuri atunci când câștigi cu suferință, nu suntem Barcelona. Am jucat împotriva unei echipe bune, au avut unele situații de gol, am încercat și noi să ajungem la poartă. Puteam să dăm și al doilea gol. Cred că am avut o strategie bună de joc.

dar sunt momente și când trebuie să stai în zona 2 și să pleci pe contraatac. Vreau să felicit jucătorii acum pentru că după voi uita. Sunt 3 puncte împotriva unei echipe care va fi sigur în play-off, are calitate, are jucători cu calitate”, a explicat Bergodi.

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Cristiano Bergodi crede că U Cluj a avut ghinion mare cu Rapid, însă s-a răzbunat pe FCSB

Antrenorul Universității Cluj a vorbit, la fel ca și Alex Chipciu despre ghinion în U Cluj – Rapid 3-4, însă acum acest ghinion pare că s-a răzbunat. Distanța dintre clujeni și giuleșteni s-a redus acum la doar 5 puncte, care după înjumătățire vor fi o singură victorie.

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„Va reveni și va sta sigur în play-off. Are jucători foarte buni. Nu a fost ușor să îi contracarăm. Au avut ocazii de gol, dar am avut un portar bun. Am lucrat fazele fixe și am dat gol. Publicul contează într-un meci de fotbal, e al 12-lea jucător. Noi suntem mulțumiți. Era un meci important, am câștigat 3 puncte mari. Uneori nu am avut șansă. Nu meritam să pierdem cu Rapid acasă, măcar acum am câștigat cu șansă.

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. FCSB a dat 4 goluri cu Rapid, e mult. După perioada asta 3 înfrângeri, cu Rapid, Craiova și Petrolul, trebuia să ne îmbunătățim. Urmează meciul cu Csikszereda și trebuie să îi acordăm multă importanță, cunosc antrenorul, a fost cu mine la Sepsi. Munca noastră e pe drumul cel bun”, a declarat Cristiano Bergodi.