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Universitatea Cluj nu a reușit să înscrie în poarta lui Sepsi, deși venea pe un val uriaș de încredere. Cu 5 meciuri consecutive fără înfrângere, echipa lui Bergodi nu a reușit să se impună în fața unei echipe nou-promovate. Cristiano Bergodi a fost extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi, despre care a spus că nu au avut răutatea necesară pentru a obține un rezultat pozitiv. Totuși, el și-a asumat vina.

Cristiano Bergodi a găsit principalul vinovat după U Cluj – Sepsi 0-1

Astfel, antrenorul italian a ajuns la concluzia că el este principalul vinovat fiindcă nu a reușit să le transmită corect jucătorilor săi importanța reală a meciului. Deși meciul trebuia tratat cu o mai mare seriozitate, mai ales că ardelenii ar fi urcat pe locul 4 și ar fi venit la doar 4 puncte de liderul U Craiova. Întrebat dacă această înfrângere a venit la momentul potrivit, ca un duș rece, italianul a avut o replică genială:

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„Nu am jucat așa de slab cu Petrolul. Azi nu am avut răutate, determinare. Am avut multe mingi în careu, dar nu am avut luciditatea de a face ceva. Am făcut un meci slab, asta este. Este vina noastră. Vina mea, în primul rând. Când pierzi așa nu poți să arunci cu vina. Mulți jucători au fost sub nivelul așteptărilor. Știam că va fi un meci dificil. Orice meci din SuperLiga este greu, nu putem să ne gândim că este ușor și că mai devreme sau mai târziu marcăm goluri. Nu am jucat la nivelul așteptărilor, așa cum jucam noi de obicei acasă.

Sigur că accidentarea lui Macalou a contribuit. După doar un minut de joc s-a accidentat, iar el este un jucător foarte important de atac pentru noi. Nu a fost ziua noastră. Nu am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu știu cum se simte acum, trebuie să meargă la spital. Are o problemă la umăr. Nu doar Jovo trebuie să înscrie. Nu a reușit nimeni să aibă răutate în careu, să șuteze, să facă ceva. Nu e neapărat bine că a venit dușul rece acum, e bine să nu vină deloc. Azi nu trebuia să pierdem. Poate nu am reușit eu să-i fac să înțeleagă că este un meci dificil”, a declarat Cristiano Bergodi după U Cluj – Sepsi 0-1, conform

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Universitatea Cluj avea o serie de cinci meciuri fără înfrângere în campionat

Deși nu a avut un început foarte bun de campionat, În ultimele 5 meciuri din SuperLiga României, ardelenii au adunat nu mai puțin de 11 puncte, din meciurile cu FC Argeș, Corvinul Hunedoara, FCSB , Csikszereda și Farul Constanța. Cu o victorie în acest meci, echipa antrenată de Cristiano Bergodi ar fi urcat provizoriu pe locul 4 și și-ar fi consolidat poziția în clasament. În acest moment, echipele din afara play-off-ului se pot gândi serios că nici locul Universității Cluj nu este bătut în cuie.