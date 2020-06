Cristiano Bergodi debutează oficial pe banca tehnică a Universității Craiova: „Nu sunt un magician! Aleg rezultatul, nu spectacolul”

Cristiano Bergodi va debuta oficial pe banca tehnică a Universității Craiova în partida de vineri, ora 20:00, contra formației FC Botoșani, calificată pentru prima dată în elita fotbalului românesc. Tehnicianul Științei este încrezător în băieții săi și consideră că „juveții” pot scoate maximum în meciul de pe „Ion Oblemenco”.

Cristiano Bergodi va conduce echipa pentru prima dată într-un meci oficial

Microbiștii numără ultimele ore până la reluarea Ligii 1 după o perioadă de trei luni de pauză. Primul duel al etapei cu numărul 3 din play-off aduce în față două formații apreciate de lumea fotbalistică din România, Universitatea Craiova și FC Botoșani. Înainte de meciul de vineri, Cristiano Bergodi a susținut o „conferință de presă” și se declară optimist în ceea ce privește jocul cu moldovenii, chiar dacă jucătorii nu vor fi la capacitate maximă:

„Va fi un meci foarte greu, revenim după o pauză lungă și nu se știe cum s-au antrenat echipele în pandemie. Pot să apară surprize negative și pozitive. Nu avem puncte de reper. Mă interesează și spectacolul și rezultatul, oamenii din Craiova sunt obișnuiți cu jocuri frumoase. Dacă ar fi de ales, totuși aș alege rezultatul.

Am antrenat doar 16-17 zile, dar sper să fie bine. Nu știu care sunt avantajele noastre, un atuu ar fi fost publicul, dar acest lucru nu se va putea. Sunt încrezător că băieții vor sta bine fizic. Pentru noi sunt importante cele trei puncte. Pentru Botoșani ar fi bună și o remiză, dar pentru noi nu, trebuie să câștigăm. Suntem pregătiți, dar avem nevoie de 1-2 meciuri de campionat pentru a avea o echipă foarte bine pregătită. Nu suntem 100%, am venit târziu, dar echipa va juca bine și este pregătită.

Nu sunt un magician, dar sper să oferim un fotbal plăcut și să avem rezultate. Cred că echipa e pregătită, luptăm pentru fiecare meci, primul obiectiv e podiumul, dar vrem maximul de puncte. O să dăm 100%.”, a declarat tehnicianul italian.

FC Botoșani este la două puncte de Universitatea Craiova și cu o victorie ar putea trece peste olteni: „Suntem motivați la maximum. Vrem să jucăm fotbal. FC Botoșani are o echipă foarte bună, cu jucători excelenți în ofensivă, chiar dacă va lipsi Rodriguez. A fost surpriza plăcută a campionatului, fiind meritul lui Marius Croitoru. Am avut două meciuri cu Botoșani, dar acum va fi o altă istorie, fiind la Universitatea Craiova, nu pot face o comparație cu Voluntari. Botoșani are șanse de cupe europene, eu consider că e un meci foarte important.”, a adăugat Cristiano Bergodi.

Marius Croitoru vine să joace fotbal pe „Ion Oblemenco”

FC Botoșani se află pentru prima dată în istorie în play-off-ul primei ligi, iar un mare merit îl are Marius Croitoru. Chiar dacă nu are licența PRO, fostul mijlocaș a reușit să facă o echipă redutabilă, cu rezultate fantastice. Tehnicianul moldovenilor a vorbit și el înainte de duelul cu Universitatea Craiova, fiind supărat pe faptul că nu a putut să-și desfășoare activitatea în mod normal:

„Din păcate, nu am avut ocazia să vedem exact la ce nivel suntem după două luni şi ceva de inactivitate. Nu am ocazia să jucăm un meci amical cu o prim-divizionară şi atunci e greu să spun la ce nivel suntem, dar fizic este clar că nu putem fi la acelaşi nivel la care am terminat.

Sunt două luni în care practic am făcut antrenamente numai în apartamente şi este foarte greu să spun că suntem la un nivel acceptabil, dar cam toate echipele sunt la acelaşi nivel. Aşteptarea a fost foarte lungă, vacanţa a fost foarte lungă şi ei sunt nerăbdători, dar trebuie să mergem foarte calculat la Craiova şi să nu facem greşeli din dorinţa de a face prea multe. Vom vedea exact ce se va întâmpla la ora jocului.”, a mai declarat Marius Croitoru.

Croitoru spune că echipa sa vine în Bănie să ia cele trei puncte, însă s-ar mulțumi și cu un egal. Botoșănenii vor avea un mic avantaj, întrucât partida se va juca fără fani în tribune: „La Craiova m-ar mulţumi şi un egal, dar nu mă duc să obţin un egal. Mă duc să joc fotbal, să câştig. Vom vedea la ora meciului dacă putem face acest lucru. Noi ce am avut de demonstrat am demonstrat.

Meciul se va juca fără spectatori, știm bine că la Craiova, fanii reprezintă un al 12-lea jucător. Nu pot să spun că mă bucur, dar e un atuu. Să joci împotriva Craiovei cu 25-30.000 de fani, mai ales acum că ei se bat la campionat, ar fi fost dificil. Am văzut că și la meciul din campionat, atunci când am pierdut cu 3-1, am simțit și presiunea publicului.”

