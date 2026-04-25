Cristiano Bergodi deplânge absenţa lui Jovo Lukic după CFR – U Cluj 1-0: „E greu fără el! E principalul motiv pentru care am pierdut”

U Cluj este în cădere în SuperLiga. După 1-2 cu Dinamo, „şepcile roşii” au pierdut şi împotriva rivalei CFR Cluj, iar Universitatea Craiova are şansa să se desprindă la trei puncte în fruntea clasamentului dacă se impune în duelul de la Mioveni, cu FC Argeş. De cealaltă parte, şi e la două puncte de primul loc.

Cristiano Bergodi, despre absenţa lui Jovo Lukic: „E principalul motiv pentru care am pierdut”

La finalul confruntării, Cristiano Bergodi a declarat că s-a văzut oboseala în jocul echipei sale şi chiar dacă pe plan defensiv lucrurile nu au mers rău, U Cluj nu a avut prospeţime în momentul în care avea posesia. A contat şi absenţa golgheterului :

”Oboseala s-a adunat în ultimele 3 meciuri, nu am fost reactivi. Am închis vine spaţiile, dar când aveam mingea nu ne mergea jocul. A fost un meci greu, ei au un stil bine conturat. Nu a fost uşor. A fost acel penalty, după o minge pierdută. Mergem înainte fără să facem vreo tragedie, campionatul se joacă.

Fondul de oboseală e motivul, dar e greu fără Lukic, ţine de minge, ajută echipa, ţine mingea sus. Am încercat şi cu Gheorghiţă, cu Trică, dar nu e uşor. El e atacantul nostru, el termină fazele. Ăsta e principalul motiv pentru care am pierdut”, a spus Bergodi după meci.

S-a adunat oboseala la U Cluj: „Am jucat trei meciuri, nu suntem Barcelona”

Antrenorul italian susţine că echipa lui nu e Barcelona să poată juca la intensitate maximă trei meciuri într-o săptămână. Cristiano Bergodi nu face o tragedie din acest eşec, spunând că în continuare echipa poate câştiga două trofee în actuala stagiune şi nu are ce să le reproşeze jucătorilor:

„A fost al treilea meci într-o săptămână, nu e uşor. Am jucat 3 meciuri, nu suntem Barcelona. E normal să ai probleme în al treilea meci, am jucat şi fără cel mai important jucător. A făcut încălzirea, a simţit ceva şi a trebuit să-l schimbăm de pe foaie.

Sunt dezamăgit de rezultat, dar nu pot să reproşez nimic echipei. Ne-au dus pe primul loc, sunt în finala Cupei, ce pot să reproşez jucătorilor? A fost al treilea meci într-o săptămână. Nu căutăm alibiuri, dar nu e uşor cu 3 meciuri într-o săptămână”, a declarat antrenorul italian.