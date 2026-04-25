Sport

Cristiano Bergodi deplânge absenţa lui Jovo Lukic după CFR – U Cluj 1-0: „E greu fără el! E principalul motiv pentru care am pierdut”

Cristiano Bergodi deplânge absenţa lui Jovo Lukic în echipa de start în derby, spunând că acesta a fost principalul motiv pentru care echipa lui a pierdut cu CFR Cluj.
Marian Popovici
25.04.2026 | 23:36
Cristiano Bergodi deplange absenta lui Jovo Lukic dupa CFR U Cluj 10 E greu fara el E principalul motiv pentru care am pierdut
ULTIMA ORĂ
Cristiano Bergodi, alături de Daniel Pancu. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

U Cluj este în cădere în SuperLiga. După 1-2 cu Dinamo, „şepcile roşii” au pierdut şi împotriva rivalei CFR Cluj, iar Universitatea Craiova are şansa să se desprindă la trei puncte în fruntea clasamentului dacă se impune în duelul de la Mioveni, cu FC Argeş. De cealaltă parte, CFR Cluj revine în lupta pentru titlu şi e la două puncte de primul loc.

Cristiano Bergodi, despre absenţa lui Jovo Lukic: „E principalul motiv pentru care am pierdut"

La finalul confruntării, Cristiano Bergodi a declarat că s-a văzut oboseala în jocul echipei sale şi chiar dacă pe plan defensiv lucrurile nu au mers rău, U Cluj nu a avut prospeţime în momentul în care avea posesia. A contat şi absenţa golgheterului Jovo Lukic, care s-a accidentat la încălzire:

ADVERTISEMENT

”Oboseala s-a adunat în ultimele 3 meciuri, nu am fost reactivi. Am închis vine spaţiile, dar când aveam mingea nu ne mergea jocul. A fost un meci greu, ei au un stil bine conturat. Nu a fost uşor. A fost acel penalty, după o minge pierdută. Mergem înainte fără să facem vreo tragedie, campionatul se joacă.

Fondul de oboseală e motivul, dar e greu fără Lukic, ţine de minge, ajută echipa, ţine mingea sus. Am încercat şi cu Gheorghiţă, cu Trică, dar nu e uşor. El e atacantul nostru, el termină fazele. Ăsta e principalul motiv pentru care am pierdut”, a spus Bergodi după meci.

ADVERTISEMENT
S-a adunat oboseala la U Cluj: „Am jucat trei meciuri, nu suntem Barcelona”

Antrenorul italian susţine că echipa lui nu e Barcelona să poată juca la intensitate maximă trei meciuri într-o săptămână. Cristiano Bergodi nu face o tragedie din acest eşec, spunând că în continuare echipa poate câştiga două trofee în actuala stagiune şi nu are ce să le reproşeze jucătorilor:

ADVERTISEMENT
„A fost al treilea meci într-o săptămână, nu e uşor. Am jucat 3 meciuri, nu suntem Barcelona. E normal să ai probleme în al treilea meci, am jucat şi fără cel mai important jucător. A făcut încălzirea, a simţit ceva şi a trebuit să-l schimbăm de pe foaie.

ADVERTISEMENT

Sunt dezamăgit de rezultat, dar nu pot să reproşez nimic echipei. Ne-au dus pe primul loc, sunt în finala Cupei, ce pot să reproşez jucătorilor? A fost al treilea meci într-o săptămână. Nu căutăm alibiuri, dar nu e uşor cu 3 meciuri într-o săptămână”, a declarat antrenorul italian.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!