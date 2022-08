Cristiano Bergodi, dezamăgit după FC U Craiova – Sepsi 1-0: „VAR a validat golul, nu caut alibi“

Antrenorul covăsnenilor s-a enervat pe reporteri când a fost întrebat despre ce ar trebui să schimbe la echipă.

Cristiano Bergodi, dezamăgit după FC U Craiova – Sepsi

după înfrângerea suferită de Sepsi cu FC U Craiova: „O primă repriză bună, unde noi am avut ocazii și apoi am luat gol.

A doua repriză nu am jucat așa de bine. Trebuia să desfacem mai mult pe benzi. Nu am reușit ca în meciul cu Rapid în ultimele 20 de minute.

Poate că trebuie să lucrăm mai mult la ultimii 20 de metri. Cu un om în plus ar trebui să fi insistat mai mult pe benzi. A trebuit să plimbăm repede mingea pe benzi. Nu am făcut ceea ce a trebuit. Prima repriză a fost bună”.

„Nu vorbesc în fața presei de ce trebuie să schimbăm. Repet, am făcut o repriză bună. VAR a confirmat golul. Nu caut să găsesc alibi. E ușor să găsești alibi. Nu e o tragedie că am pierdut două meciuri la rând”, a mai spus Cristiano Bergodi.

„O să avem noroc și o să marcăm și noi!”

Nicolae Păun a vorbit și el după înfrângere, fiind convins că vor veni perioade mai în viitorul apropiat:

„Noi avem aceeași mentalitate. O să avem noroc și o să marcăm și noi. Nu mai am niciun gând de plecare. Sunt aici și vreau să ne revenim.

Jucăm cu Mioveni, suntem în lipsă de puncte, dar nu ne mai permitem să facem pași greșiți. Toate meciurile sunt grele. Anul ăsta e un campionat echilibrat”, a declarat Nicolae Păun.

„Am jucat 25 de minte cum om în plus, am încercat să venim cu centrări, a fost un meci greu. Cred că ne-a lispsit șansa. Degeaba avem ocazii, dacă la final rămânem cu zero puncte.

Cred că trebuie să fim mai concentrați pe faza de atac. Eu am stat o lună de zile. Încerc să intru în ritm și eu. Nu se supăra nimeni dacă făceam patru puncte. Nu trecem printr-o perioadă bună”, a precizat și Marius Ștefănescu.