Cristiano Bergodi, dezamăgit după Dinamo – Sepsi 0-0: ”Am făcut un asediu, dar nu am reușit să dăm gol”

, dar egalul obținut în Ștefan cel Mare în a doua etapă din faza play-out din Casa Pariurilor Liga 1 l-a dezamăgit pe antrenorul Cristiano Bergodi.

Antrenorul lui Sepsi se teme că punctele pierdute cu Dinamo vor cântări mult în configurația clasamentului final

După ce au ratat accederea în play-off, covăsnenii s-au reorientat. Și-au stabilit ca obiective imediate clasarea pe primele două locuri în play-out, ceea ce le-ar permite să joace barajul pentru cupele europene, și câștigarea Cupei României.

După Cristiano Bergodi nu mai este convins că echipa lui poate atinge primul obiectiv resetat. Echipa lui a controlat jocul, și-a creat ocazii, dar nu a reușit să înscrie, iar acest lucru îi dă de gândit tehnicianului italian.

”A fost un joc disputat, de angajament și luptă. Am jucat bine și am creat ocazii, dar ne-a lipsit golul. Nu pot reproșa nimic. Am avut multe ocazii pentru a da gol. Am făcut un asediu, am încercat să dăm gol, dar nu am reușit.

Sunt puțin dezamăgit pentru că trebuia să câștigăm. Pentru că nu am câștigat, ne îndepărtăm de vârful clasamentului. Nu e ușor. Vom avea meciuri decisive.

După meciul cu Clinceni, vom avea cu Rapid, Botoșani și UTA la rând. Sperăm că aceste puncte pierdute să nu fie decisive”, a declarat Bergodi la finalul partidei.

Italianul consideră că oficialii LPF și FRF ar trebui să caute soluții să nu mai existe cazuri precum Gaz Metan și Academica în primul eșalon

Cristiano Bergodi a vorbit și despre situația în care se află cluburile Gaz metan Mediaș și Academica Clinceni, practic retrogradate în eșalonul secund înainte ca sezonul intern să se fi încheiat.

”Competiția e afectată. Două echipe aflate în această situație e un lucru negativ pentru un campionat. Nu se poate face nimic în acest moment, dar suntem toți dezamăgiți.

Cei de la Gaz Metan sunt toți copii. Cei de la Clinceni au început să joace, au făcut un meci bun cu Rapid. Întrebările astea trebuie puse celor ce organizează acest campionat”, a mai spus Bergodi.