Cristiano Bergodi, discurs amar după FCSB – Sepsi 1-0: ”Un meci în care nu am contat”

Vicecampioana României și a ținut de rezultat în fața unei echipe care nu a găsit soluții să pună în pericol poarta lui Ștefan Târnovanu.

Cristiano Bergodi, dezamăgit de înfrângerea din FCSB – Sepsi 1-0

La finalul partidei FCSB – Sepsi 1-0, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din SuperLiga, antrenorul Cristiano Bergodi a recunoscut faptul că echipa sa a făcut un joc modest, dar este încrezător înaintea rejucării cu FC U Craiova.

”Astăzi a fost un joc slab în prima repriză, în a doua puțin mai bine, dar în general un meci în care nu am contat. Cei de la FCSB au fost mai buni. Nu e vorba de schimbările de la pauză, dar la cum am evoluat în prima repriză jucătorii au fost apăsați de presiune, am intrat cu teamă, nu am ținut mingea și asta s-a simțit.

A doua repriză mai bine, dar acum trebuie să gândim doar la meciul de joi. Jucătorii nu știau ce se întâmplă la Sibiu, eu am aflat doar în ultimele 10 minute cât e scorul acolo. Am un lot bun de unde pot să aleg echipa pentru această finală.

La pauză am discutat cu băieții, dar nimic ieșit din comun. De la înfrângerea cu Rapid nu am făcut jocuri bune, dar rezultatele dinainte ne-au ținut în cursă și dacă echipa câștigă joi înseamnă că merităm să fim în play-off”, a declarat Bergodi.

”Finală” de play-off între Sepsi și FC U Craiova

După ce Sepsi și FC U Craiova au pierdut meciurile cu FCSB și FC Hermannstadt din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, .

Înaintea jocului de la Sfântu Gheorghe, oltenii au un punct avans în clasament, astfel că au de partea lor și posibilitatea unui rezultat de egalitate. Rejucarea întâlnirii dintre Sepsi și FC U Craiova este programată joi, 16 martie, de la ora 21:00.

după întâlnirea FCSB – Sepsi 1-0. Rămâne un singur semn de întrebare, legat de a șasea echipă. Sepsi are nevoie de victorie cu FC U Craiova pentru a le lua locul oltenilor în primele 6.

Farul pornește în play-off cu 32 de puncte, FCSB cu 29, Universitatea Craiova cu 27 și Rapid cu 26. Dintre acestea doar FCSB va beneficia de rotunjire. CFR Cluj va avea și ea rotunjire dacă nu pierde cu U Cluj, la 32 de puncte dacă se impune și la 31 dacă face egal. În cazul în care pierde, campioana va avea 30 de puncte, fără rotunjire.