Cristiano Bergodi, după 1-1 cu FCU Craiova 1948: ”Am pierdut două puncte. Au marcat la singura ocazie”

FC U Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe au abordat confruntarea directă sub presiunea situației din clasament, iar acest lucru s-a resimțit în jocul celor două oponente.

Covăsnenii au avut un început de meci slab, în care păreau mai degrabă debusolați, decât încrezători că pot obține un rezultat pozitiv, iar .

Cristiano Bergodi: ”Puteam mai mult. Nea-m mulțumit cu puțin”

Meciul FC U Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe a fost destul de sărac în ocazii, astfel că rezultatul final poate fi considerat echitabil pentru ambele părți.

ADVERTISEMENT

nu este, însă, de acord cu acest lucru. Italianul este supărat că echipa lui a încasat gol la singura oportunitate a oltenilor, pe care a contabilizat-o.

Nici jocul fotbaliștilor lui nu l-a mulțumit, iar la finalul întâlnirii avea să recunoască faptul că Sepsi nu a arătat așa cum și-ar fi dorit și că jucătorilor le lipsește încrederea.

ADVERTISEMENT

”Poate că sunt două puncte pierdute pentru că ei au marcat la singura ocazie. Noi nu am făcut un meci reușit, acesta e adevărul. Putem mai mult, azi ne-am mulțumit cu puțin, probabil că după cele două victorii am crezut că vom câștiga doar pentru că ne prezentăm la meci.

Trebuie să îmbunătățim jocul pe fază ofensivă. E păcat pentru că eu cred că se putea câștiga acest meci. Baza unei echipe este atitudinea, dăruirea, iar noi în primele 20 de minute am jucat așa și așa.

ADVERTISEMENT

Asta este munca noastră, asta trebuie să facem noi, băieții trebuie să înțeleagă că nu putem câștiga așa. Nu am făcut prea mult pentru a câștiga acest meci, sunt sigur că putem face mai bine”, a declarat Bergodi.

Jucătorii sunt încântați de metodele lui Cristiano Bergodi

Deși se consideră nedreptățiți de rezultatul final al meciului cu FC U Craiova (1-1), fotbaliștii de la Sepsi sunt încrezători că echipa va arăta tot mai bine, cu fiecare săptămână de antrenamente.

ADVERTISEMENT

”Dacă privim evoluția noastră din acest meci cred că am pierdut două puncte. Ei nu au avut multe ocazii. Am reușit să punem presiune, ne-am arătat punctele forte, după ce am marcat am încercat să înscriem și al doilea gol, dar nu am reușit.

Avem un antrenor complet diferit, vede jocul altfel, simt că mă potrivesc în acest sistem nou și sunt foarte fericit că sunt în această poziție. Avem un grup foarte bun, ne mai trebuie și ceva mai multă încredere”, a declarat Anass Achahbar.

ADVERTISEMENT

”Ne simțim mai bine (cu noul antrenor – n.r.), încet, încet o să obținem rezultate mai bune. Pasăm mai mult, jucăm într-un alt sistem, avem mai multă răbdare și ne creăm mai multe ocazii. Sper să continuăm pe această linie”, a completat și Eder Gonzalez.