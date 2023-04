Cristiano Bergodi, după a doua calificare la rând cu Sepsi în „careul de ași” al Cupei României Betano: „Vom face tot ce ne stă în putere să ajungem în finală”

Antrenorul covăsnenilor este mulțumit de evoluția elevilor săi și speră să ajungă din nou în finala competiției, amintindu-le jucătorilor săi că ei sunt deținătorii trofeului și că trebuie să își respecte blazonul.

Cristiano Bergodi, bucuros după calificarea lui Sepsi în semifinalele Cupei României Betano

Cristiano Bergodi a fost bucuros după calificarea lui , lăudându-și jucătorii după victoria cu CS Mioveni, scor 4-1: „A fost un meci frumos, pentru al doilea an la rând ajungem în semifinale.

Îi felicit pe băieți pentru că am făcut un meci bun, trebuie să avem mai multă răbdare. În general, echipa s-a descurcat bine și am avut o sumedenie de ocazii.

Am ratat mult, aici e o problemă, dar am câștigat bine și mă bucur. Am întâlnit o echipă cu spirit de grup bun. Au încercat, e normal, e o echipă care pleca cu șansa a doua.

E o echipă de luptă, cu agresivitate, care a încercat să joace și frumos, cum a spus Dică. A fost și cartonașul roșu, dar chiar și așa nu cred că s-ar fi terminat meciul la egalitate, pentru că am avut multe ocazii”.

„Se vorbește mult de Sepsi, dar suntem în al doilea an la rând în semifinalele cupei!”

„Asta e meseria jucătorilor, mai ales a atacanților și mijlocașilor, să joace bine și să marcheze. Sunt bucuros și e bine așa. Se vorbește mult de Sepsi, dar suntem în al doilea an la rând în semifinale.

Vom face tot ce ne stă în putere pentru a ajunge în finală. Nu comentez arbitrajul, pentru că nu îmi place, doar pot vorbi pe teren, cum a fost și cu Colțescu, dar nu vorbesc în presă”, a .

„Vrem să câștigăm în fiecare meci cele trei puncte, dar întâlnim echipe bune în play-off, iar cupa e drumul cel mai ușor pentru a ajunge în cupele europene.

Acum, CFR Cluj e o adversară puternică, dar în orice caz ne bucurăm pentru că am ajuns în semifinală”, a mai spus antrenorul lui Sepsi la finalul confruntării.

